季節限定！赤い蜜※1たっぷり「ゼスプリ ルビーレッドキウイ」発売記念　キウイブラザーズ 【レッド】のぬいぐるみが合計2,200名様に当たる！赤いキウイ解禁 キャンペーン始動！

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：安斉一朗）は、「ゼスプリ ルビーレッドキウイ」※2の発売※3を記念して、合計2,200名にキウイブラザーズ 【レッド】のぬいぐるみが当たる2つの「#赤いキウイ解禁 キャンペーン」を実施いたします。

※1. ルビーレッドの赤色はアントシアニンによるものです。「赤い蜜」は、果実の特性による濃厚な味わいをイメージした表現です。

※2. 2020年より日本市場における販売を開始 ※3. 3月末頃より順次販売

「赤い蜜たっぷり」のルビーレッドキウイ、今年もついに解禁！

「ゼスプリ ルビーレッドキウイ」は、その名の通り、宝石のように果肉が赤い品種のキウイで、20年以上の歳月をかけて開発されました。栽培の難しい貴重で小ぶりな品種で、女性に嬉しい「アントシアニン」や「ビタミンC」が含まれており、グリーンキウイやサンゴールドキウイとは異なる、“完熟したベリーのような贅沢な甘さ”が特長です。今しか味わえない“赤い蜜たっぷり”のおいしさを、ぜひお楽しみください。

【動画はこちら】https://youtube.com/shorts/Pxb_kT_Qn3k

第1弾：3月24日(火)から開始合計3000名様にその場で当たる！ #赤いキウイ解禁 キャンペーン

「ゼスプリ ルビーレッドキウイ」は今年も、キャンペーンシール付きパックを数量限定で販売いたします。パッケージに貼られたキャンペーンシールで応募すると、大当たり賞 キウイブラザーズ【レッド】小サイズぬいぐるみ1体が2,000名様に当たります。落選しても、Xでシェアすることでダブルチャンス賞への応募が可能に。キウイブラザーズ【グリーン】または【ゴールド】の小サイズぬいぐるみ1体がそれぞれ500名様 計1,000名様に当たります。

【キャンペーン概要】

◆対象商品 キャンペーンシールがついた商品が対象です。

※キャンペーンシール・ポスターには4月12日(日)までと記載されていますが、キャンペーン期間は4月19日(日)まで延長となりました。

◆キャンペーンサイト

https://lsp-campaign.com/zespri-2026-1/lp.go

◆応募期間 2026年3月24日(火)00:00～4月19日(日)23:59

◆応募方法

・キャンペーンシールが貼付された商品を購入

・シールをめくり、二次元コードを読み取り「応募する」ボタンを押す

・抽選に参加し、その場ですぐに結果がわかる

・外れても、XでキャンペーンをシェアすることでWチャンス賞への応募が可能

◆販売店舗 全国のスーパーマーケットなど

※本商品は数量限定につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

◆賞品

【大当たり賞】

キウイブラザーズ【レッド】小サイズぬいぐるみ1体

当選者数：２,000名様

【ダブルチャンス賞】

キウイブラザーズ【グリーン】小サイズぬいぐるみ1体 または

キウイブラザーズ【ゴールド】小サイズぬいぐるみ1体

当選者数：各500名様／合計1,000名様

※当選する賞品はお選びいただけません。

※大当たり賞との重複当選は不可となります。

◆お問い合わせ

＜2026年3月17日(火)～2026年6月19日(金)＞

その場で当たる！「#赤いキウイ解禁」キャンペーン事務局

受付時間：10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※キャンペーンのお問い合わせはキャンペーン事務局宛てにお願いします。

※お問い合わせフォームからの返信には10営業日ほどお時間を頂く可能性がございます。

＜2026年6月22日(月)以降受付＞

お客様相談室

電話番号：0120-171-491

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日、年末年始 を除く)

第2弾：3月27日(金)から開始公式Xフォロー＆リポストで当たる！＃赤いキウイ解禁 キャンペーン

キャンペーン期間中、ゼスプリキウイ公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストしていただくと、抽選で200名様にキウイブラザーズ 【レッド】の小サイズぬいぐるみをプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

◆応募方法 ゼスプリ公式X（旧Twitter）（https://x.com/zespri_jp）をフォローし、キャンペーン投稿をリポスト

◆応募期間 2026年3月27日(金) 9:00～4月13日(月)23:59

◆賞品 キウイブラザーズ【レッド】小サイズぬいぐるみ1体

◆当選者数 200名様

<キャンペーンに関するお問い合わせ先について＞

・本キャンペーンのお問い合わせは、ゼスプリ公式Xアカウント（@zespri_jp）へDMにてご連絡いただくようお願いいたします。

・応募受付の確認、抽選についてのご質問や、Xの使い方に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。

【商品概要】

◆商品名：ゼスプリ ルビーレッドキウイ

◆販売時期：3月末頃～5月末頃（季節限定）

◆販売店舗：

・全国のスーパーマーケット、青果店など

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

※各店舗によって販売開始時期が異なります。

数量がなくなり次第販売終了となり、予定より早めに販売終了となる場合もございます。

ゼスプリ ルビーレッドキウイ

【商品特長】

・季節限定の希少な味

・完熟ベリーのような贅沢な甘さ

・美容に嬉しい「アントシアニン」や「ビタミンC」が含まれている

・赤い果肉は、キウイに含まれるアントシアニンによるもの

・ルビーレッドキウイ１個で一日に必要なビタミンCが摂れる

※成人の食事摂取推奨量100g 出典：厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2025年版）

※ゼスプリ ルビーレッドのビタミンC含有量：可食部100gあたり189mg

【ゼスプリ ルビーレッドキウイ 公式サイト】

https://www.zespri.com/ja-JP/blogdetail/red

＜一般からのお問い合わせ先＞ ゼスプリお客様相談室

TEL：0120-171491 / 受付時間：9時～17時（土日祝日、年末年始除く）/ メール：info.japan@zespri.com