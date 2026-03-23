レジェンドキャバ嬢みゆうプロデュース「Mivera＆」新作SPRING COLLECTIONを公開、注目を集める新作ラインナップを3月24日（木）19時より公式オンラインストアで発売

fast step株式会社

ランジェリー通販サイトなどを運営する株式会社dazzy（本社：東京都中央区／代表取締役：下井大学）は、元No.1キャバ嬢でインフルエンサー・実業家として活躍するみゆうがプロデュースするランジェリーブランド「Mivera &（ミヴェラアンド）」の新作「SPRING COLLECTION」を、2026年3月24日（木）19時よりローンチいたします。

■SPRING COLLECTION

「Mivera &」はこれまで、ラグジュアリーで洗練されたデザインを軸に、“かっこいい女性像”を表現したランジェリーを展開し、多くの支持を集めてきました。SNSを中心に注目を集め、人気アイテムが完売するなど高い反響を得ています。

今回のSPRING COLLECTIONでは、これまでのブランドイメージから一転し、やわらかなパステルカラーや軽やかな素材感を取り入れた、春らしいロマンチックな世界観を表現。

透け感のあるレースや繊細なディテールで、女性のやわらかさや儚さを引き立てるコレクションに仕上げました。

これまでの“強さ”に加え、新たに“優しさ”や“透明感”を纏うことで、より多面的な魅力を引き出すランジェリーを提案します。

公式サイトはこちら :https://miveraand.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=mivera&utm_campaign=2603

【NEW】Moonlight Serenade Bra ムーンライトセレナーデブラ

チュール刺繍の一部を特殊な技術でチュールを溶かした“インケミレース”という、透け感の美しい高級感あふれるレースをふんだんに使用した大人のランジェリー。優しい色合いで施された繊細なツタ柄刺繍は、月明かりのもとで奏でられるセレナーデのような、ロマンチックで穏やかな雰囲気を誘います。レース下にはラメチュールを入れてより一層豪華に仕上げ、インケミ部分から透ける肌が、ほんのり妖艶さを醸し出します。

下厚のモールドカップでしっかりと胸を覆いこみ、自然な丸みあるバストに導いてくれます。物思いにふける女性の長く美しいまつげを思わせるアイラッシュレースを背中に使用。脇から背中にかけては華奢な作りで、女性らしさを引き立てます。

透明感のあるSAXと、アンニュイなOFFWHITEの2色展開。春にふさわしい爽やかなランジェリーです。

ブラ：\8,250(税込)

A70/A75

B65/B70/B75/C65/C70/C75/

D65/D70/D75/E65/E70/E75/

F65/F70/F75/G65/G70/G75

ショーツ：\3,080(税込)

Tバック：\3,190(税込)

Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品を見る :https://miveraand.jp/collections/moonlight-serenade?utm_source=prtimes&utm_medium=mivera&utm_campaign=2603

【NEW】Radiant Elf Bra レディアントエルフブラ

妖精の羽を思わせる美しいエンブロイダリーレースに、ストレッチシルクを沿わせた高級ランジェリー。エンブロイダリーレースにはスパンコールが入り込まれており、雨に濡れて艶やかな輝きを見せる妖精の羽を思わせます。レース下にはより一層輝きが増すようラメチュールを入れて、上品な光沢感のストレッチシルクで包み込みすっきりと仕上げました。

大胆にカットした不織布カップは谷間を美しく魅せ、取り外し可能なパッドで自然な丸みあるバストに導いてくれます。一番不可のかかる肩ストラップ部分には、人の肌に一番近い繊維と言われるシルクを使用。肌あたりなめらかで、乾燥を防いでくれます。ラメ入りの繊細なストレッチレースを背中に使用。脇から背中にかけては華奢な作りで、女性らしさを引き立てます。

妖精をイメージしたMINTとCREAMの2色展開。春風をまとったランジェリーです。

ブラ：\8,910(税込)

A70/A75

B65/B70/B75/C65/C70/C75/

D65/D70/D75/E65/E70/E75/

F65/F70/F75/G65/G70/G75

ショーツ：\3,740(税込)

Tバック：\3,850(税込)

Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品を見る :https://miveraand.jp/collections/radiant-elf?utm_source=prtimes&utm_medium=mivera&utm_campaign=2603

【NEW】Belle Drape Rompers ベルドレープロンパース

たっぷりフリルのドレープ感が美しいロンパース。スエード調の生地は毛並みによって表情を変えるので、これ１枚でラグジュアリーなコーディネートが完成します。きゅっと絞られたウエストと、裾口のたっぷりフリルでメリハリをつけたシルエットは、スタイルアップ効果も期待できます。フロントはカシュクールデザインでゆったりと着ることができ、お家でのリラックスタイムに最適です。スエード調の起毛素材なので、非常に肌触りが良く、思わず抱きしめたくなるルームウエアです。背中はざっくりとティアドロップ形にあけて抜け感を持たせました。使い勝手が良いLIGHTGRAYと、愛らしいPINKの2色展開です。薄すぎず、厚すぎない生地で、これからのシーズンはもちろん、秋まで着られるロングシーズン対応出来る万能なロンパースです。

ブラ：\13,200 (税込)

フリーサイズ

商品を見る :https://miveraand.jp/collections/belledrape-rompers?utm_source=prtimes&utm_medium=mivera&utm_campaign=2603

■先着限定ノベルティキャンペーン

新作コレクションの発売を記念し、ノベルティキャンペーンを実施いたします。

税込22,000円以上（※新作商品を含む）ご購入のお客様に、先着300名様限定でノベルティをプレゼントいたします。

なお、本キャンペーンは先着順となり、予定数量に達し次第終了とさせていただきます。

ブランド概要

ブランド名：Mivera＆（ミヴェラアンド）

Store：https://miveraand.jp/pr2603

LINE：https://line.me/R/ti/p/@751isvqr

Instagram：https://www.instagram.com/miveraand_official/

■プロデューサー情報

みゆう

総フォロワー数100万人超え！抜群のビジュアルと自然体なキャラクターで支持を集める、インフルエンサーでもあり実業家でもある。

元キャバ嬢としてのキャリアを活かしながら、YouTubeではVlogやQ&A、メイク企画などを通してファンと等身大で向き合う“飾らない魅力”が話題に。2023年には結婚を発表し、公私ともに注目度は急上昇。

さらに、今回自身が手掛ける下着ブランド「Mivera &」のプロデュースなど、クリエイター・ビジネスウーマンとしても活動の幅を拡大中。

かわいらしさと芯の強さを併せ持つ、次世代を牽引する存在！

Instagram：https://www.instagram.com/miyu_a1108/

TikTok：tiktok.com/@miiiyuuu1108

X ：https://x.com/miyu_a1108

YouTube：https://www.youtube.com/@miyuchannel1108

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