【レペット】フレンチミューズが導くコ・クリエーション「Repetto × Kaia Gerber」｜公式オンラインストアにて限定発売

株式会社ルックホールディングスKaia バレエフラット （Flamme）\79,200

株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」は、メゾンと深い親和性を持つフレンチミューズ、カイア・ガーバーとの、特別なコ・クリエーション「Repetto × Kaia Gerber」を発表いたします。

16mmフィルムが捉える、不変の美

カイア自身の発案により始動した本プロジェクトは、両者の間に生まれた、パーソナルなクリエイションの記録。プロダクトの枠を超え、詩的なショートフィルム「In Bloom」へと昇華されました。

伝統を更新する、彼女のパーソナルな美学

日常に軽やかさと優雅さをもたらすために構想された本コレクションは、レペットを象徴する2つのアイコニックなシルエットを、エッセンシャルなカラーパレットで展開。ニュートラルで繊細な色調が、優美さと静かな存在感を放ちます。インソールには、共創の証として、カイア直筆サインのプリントを刻印。卓越した職人の手仕事が、一足一足に彼女のパーソナルな感性を丁寧に宿しています。

Kaia バレエフラット （Flamme）\79,200

Kaia Ballet Flats

レペットを象徴するバレエフラット Cendrillon（サンドリオン）に着想を得た「Kaia（カイア）」は、愛され続けるシルエットをモダンかつさりげないアプローチで再解釈した一足。

やわらかなスエードレザーで仕立てられ、快適さと繊細さを兼ね備えた2cmのヒールが自然なリフト感をもたらします。

Kaia バレエフラット （Noir）\79,200Kaia バレエフラット （Classique）\79,200Kaia バレエフラット （Flamme）\79,200Kaia バレエフラット （Pommard）\79,200

Pina メリージェーン（Noir）\95,700

Pina Mary Janes

気品と確かな存在感を湛えた「Pina（ピナ）」は、振付家ピナ・バウシュへのオマージュとして誕生しました。クリーンなラインとタイムレスな魅力を融合。

4.5cmのヒールと繊細なストラップが、シルエットに調和と自信をもたらし、動きとモダンなエレガンスを象徴します。

Pina メリージェーン（Noir）\95,700Pina メリージェーン（Noir）\95,700

今回のコ・クリエーションは、単なるコラボレーションではなく、レペットの芸術精神の延長線上にあり、彼女の自信に満ちたシックな佇まいは、フレンチヘリテージと深く共鳴しています。

パーソナルなクリエイションの記録として生まれた、詩的なショートフィルム「In Bloom」は、レペットジャパン公式Instagramにて公開中です。ぜひ映像と共に、本コレクションの世界観をご体感ください。

ショートフィルム「In Bloom」:

https://www.instagram.com/p/DWIXDB-j_Su/

【Repetto × Kaia Gerber カプセルコレクション詳細】

発売日：2026年3月23日(月)10:00

展開アイテム：

Kaia バレエフラット 全4色

79,200円（税込）

Pina メリージェーン 全2色

95,700円（税込）

■取り扱い店舗：公式オンラインストア

https://www.repetto.jp/

■特集ページ

https://www.repetto.jp/kaiagerber-collaboration/

About Repetto

1947年、ローズ・レペットによって創設されたメゾン レペットは、ダンスの世界と卓越したクラフツマンシップにおけるグローバルなリファレンスとして確固たる地位を築いてきました。伝説的なバレリーナシューズをはじめ、アクティブウェアやレザーグッズのコレクションに至るまで、レペットは優雅さと動きを昇華させる卓越したクリエイションを生み出し続けています。

【レペット日本公式アカウント】

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