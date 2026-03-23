UPBONDが「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」にタイトルスポンサーとしてイオレ・slashと3社で出展

株式会社UPBOND

株式会社UPBOND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水岡 駿、以下UPBOND）は、2026年4月7日（火）・8日（水）に東京・八芳園で開催される「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」において、タイトルスポンサーとして協賛するとともに、株式会社イオレ・slash株式会社との3社合同ブースで出展することをお知らせします。

本出展は、2026年4月7日～8日の会期中、会場内の展示エリアにて実施されます。UPBONDがイオレと共同で推進する、暗号資産を起点に「ためる・使う・まかせる」をシームレスに接続する新たな金融体験（レンディング・Slash Card・Agentic Payment）の仕組みやデモを、来場者に直接ご紹介する機会となります。さらに本ブースでは、大手企業とともに創出する「AI×ブロックチェーン」の最新ユースケースとして、インバウンド向けのトラベル事業もあわせてご紹介いたします。

※ 本リリースの引用の際は、必ず「株式会社UPBOND」とクレジットを明記いただきますようお願い申し上げます。Webサイトのリンクを設定いただける場合は、以下のURLをご記載ください。https://www.upbond.io/(https://www.upbond.io/)

▼ TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026 公式サイト： https://www.teamz.co.jp/(https://www.teamz.co.jp/)▼ 開催概要

「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」は、日本最大級のWeb3・AIカンファレンスです。2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京・八芳園にて開催され、約1万人の来場者が見込まれています。UPBONDは、株式会社イオレ・slash株式会社とともに共同ブースを出展します。

▼ ブースの見どころ

ホテル、金融、そして次の産業へ向けて、UPBONDが大手企業とともに創出するライフログの新たな可能性をご紹介します。特許取得済みの「個人主権型の情報資産管理」の仕組みを用いて、ユーザー自身のデータが切り拓く新しいユースケースをデモ体験などを通してご案内します。

【Fintech Business】

暗号資産レンディング「らくらくちょコイン」を起点に、「ためる・使う・まかせる」をシームレスに接続。預けた 資産の利息を Slash Card へ自動チャージし、元本を守りながら Visa 加盟店での日常決済を実現する仕組みを開発中。 さらに AI エージェントが利息の範囲で最適な支出を自律判断する「Agentic Payment」の実装も進めており、暗号 資産の新しい " 使う " 体験を目指します。

【Travel Business】

ホテルでの事前チェックインを起点に、ユーザー自身が管理する Web3上の顧客データを活用して「旅マエ・旅ナカ・ 旅アト」の体験をシームレスに接続。旅前にスマホでのチェックインから始まり、旅中の AI によるパーソナライズ 提案(SNS 完結)で、言語や情報収集の壁を解消。訪日ゲストへ途切れない快適な旅行体験を提供します。直近では、 アパホテルでの導入が決定しており、今後さらに多くのホテルへも展開していく想定です。

▼ 参加方法

TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026の公式サイト（https://tickets.teamz.co.jp/）よりチケットをご購入ください。合同ブースは展示エリアにて4月7日（火）・8日（水）の両日、ご来場者にオープンです。事前のご連絡は不要です。

▼ CEO 水岡 駿 登壇セッションについて

UPBOND 代表取締役社長 水岡 駿は、2026年4月8日（水）15:30より開催されるパネルセッション「新しい資産と、エージェンティック決済―稼ぎと暮らしが、つながる」にモデレーターおよび登壇者として参加いたします。本セッションでは、日本市場におけるデジタル資産の運用・利用の可能性について議論を行います。

▼ 登壇概要- セッションタイトル： 新しい資産と、エージェンティック決済―稼ぎと暮らしが、つながる- 日時： 2026年4月8日（水）15:30～- 登壇者：瀧野 諭吾（株式会社イオレ 代表取締役社長）水岡 駿（株式会社UPBOND 代表取締役社長）脇 仁雄（株式会社ODX 代表取締役社長）Shin（Slash Vision Labs Founder & CEO）モデレーター： 水岡 駿▼ CEO 水岡 駿 コメント

「今回、タイトルスポンサーとしてTEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026に参画できることを大変光栄に思います。UPBONDは、Web3とAIの真の価値は、それが『日常の体験』に溶け込んだ時に発揮されると考えています。本サミットでは、イオレ様、Slash様との強力なパートナーシップを通じて、デジタル資産を『貯める・使う・管理する』という一連のシームレスな金融体験を提示します。独自のアイデンティティ基盤『Login3.0』や、AIによる『Agentic Payment（自律型決済）』の実装を通じ、ユーザーが自らのデータを主権として持ちながら、アパホテル様との取り組みに代表されるインバウンド観光など、実社会で利便性を享受できる未来を共に創り上げてまいります。」

▼ UPBONDについて（https://www.upbond.io/）

「個の力で、社会をつむぐ」をミッションに掲げ、個人にライフログのフルコントロールを提供する個人主権型のライフログプラットフォームの実現を目指しています。主なサービスとして、企業のIDに関連する課題を解決する個人主権型のログイン基盤「Login3.0」、個人のライフログを活用したAIエージェントサービス「Login3.0 with AI Agent」 を提供しています。