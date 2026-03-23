世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』　サウジのマンガプロダクションズ 出展、講演情報を公開！　人気IP展示に加え、サウジ文化を体験できるブースを展開

マンガプロダクションズ株式会社

サウジアラビアを拠点とするコンテンツ制作会社マンガプロダクションズ（サウジアラビア - 東京）は、2026年3月28日(土)～31日(火)に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に協賛し、パブリックデイおよびビジネスデイにブースを出展します。

また、2026年3月30日（月）には、CEO ブカーリ イサムによるビジネスセミナー「新興市場から戦略的パートナーへ - アニメの未来を担う中東」と題した講演を実施します。

パブリックデイブース情報

ブースはイメージ図です。

●ブースイベント情報

１.本場サウジアラビアのリビングを再現した「サウジ・ラウンジ」

サウジアラビアのテントやリビング空間を再現し、お客様がリラックスしてお過ごしいただけるソファーセットをご用意します。また、サウジアラビアならではのスタイルでおもてなしします。

２. ノベルティグッズ

指定のアトラクションを巡りスタンプを集めると、毎年人気のトートバッグに入ったさまざまなノベルティグッズのプレゼントをお楽しみいただけます。

■ノベルティグッズ イメージ

キーホルダートートバッグステッカー

※グッズは先着順です。無くなり次第終了となります。

３.カリグラフィーサービス

去年好評だった、サウジアラビアのスタッフによるお客様のお名前のアラビア語カリグラフィー手書きサービスを、今年も記念としてプレゼントします。

４.アラビアの伝統的な衣装

サウジアラビアの伝統的な衣装であるトーブやアバヤを着用して、写真撮影をお楽しみいただけます。

５.インタラクティブ・サイネージ

タッチ操作して、特別な映像をお楽しみいただけます。



６.ゲーム試遊体験

弊社が提供するさまざまなゲームをお楽しみいただけます。

ビジネスデイでの弊社CEOによるセミナー情報に関しての情報

マンガプロダクションズのCEO、ブカーリ・イサムがビジネスセミナーに登壇します。中東地域におけるエンターテインメント、イベント、アニメビジネスの現状と今後の展望についてお話しいたします。ぜひ「ビジネス来場登録」をお済ませの上、ご聴講ください。

また、特別なゲストによる豪華なパネルセッションも開催します。

●日時： 3月30日（月） 15：30～16：30

●場所： 東京ビッグサイト 会議棟1F

●講演内容：

「新興市場から戦略的パートナーへ - アニメの未来を担う中東」

中東はもはやアニメの新興市場ではなく、グローバルなアニメ産業における創造的かつ戦略的パートナーへと進化しています。本セミナーでは中東を代表するアニメ制作会社のCEOが登壇し、同地域のアニメ・エコシステムが消費中心の段階を超え、制作や国際コラボレーション、オリジナルIP開発へと発展している現状を紹介します。実例を交え、日本のスタジオや企業が中東と連携し、持続可能な国際共同制作の可能性とアニメ産業の未来を探ります。

パネルディスカッション 特別ご登壇者：

株式会社テレビ東京メディアネット 代表取締役社長 大信田雅二

Production I.G 代表取締役社長 和田丈嗣

登壇者プロフィール： ブカーリ イサム

マンガプロダクションズCEO。東京大学ムハンマド・ビン・サルマン未来科学技術センター実行委員会執行委員。マンガアラビア編集長。元SNK会長最高顧問。日本の外務大臣賞2度受賞。日本とサウジアラビアの文化交流に尽力。東海大学客員教授。世界知的所有権機関 WIPO Global Awards審査員に選出。早稲田大学にて学士、修士、博士号取得。

AnimeJapan 2026概要

AnimeJapan 2026とは…

アニメのすべてを集めた世界最大級の国際見本市として、年に一度、東京ビッグサイトにて開催しているアニメイベント。多くの企業・作品の展示ブース、物販、参加型のイベント、声優イベント・ライブ・トークショー、コスプレイベント等が行われ、ありとあらゆるアニメにまつわるイベントが集結した総合イベントです。

https://anime-japan.jp/

▼パブリックデイ

日程：2026年3月28日(土)・29日(日)

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール・南展示棟1～4ホール・屋上展示場

マンガプロダクションズのブース： J-21 （東展示棟 出展エリアJ）

▼ビジネスデイ

日程：2026年3月30日(月)・31日(火)

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

https://www.anime-japan.jp/business/seminar/#section01

マンガプロダクションズのブース： B-62 (会議棟1階)

マンガプロダクションズについて

マンガプロダクションズは、中東・アラブ世界を代表するIPマネジメントおよびアニメ、ゲーム、マンガの制作・配給会社です。

日本をはじめとする国際的なスタジオやクリエイターとの協業を通じて、魅力的なコンテンツをグローバルに発信することを使命としています。また、日本の優れたコンテンツを中東をはじめとする世界各地で展開するIPマネジメント事業にも積極的に取り組んでおり、文化交流とコンテンツ産業の発展に貢献しています。

マンガプロダクションズ公式サイト www.mangaproductions.co.jp/

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