無料配布資料「デザイン発注テンプレート」の提供を開始しました！【クロスデザイナー】

株式会社GIG

デザイナー特化エージェントサービス『クロスデザイナー（https://www.xdesigner.jp/）』を開発する株式会社GIGは「デザイン発注テンプレート」と題した無料のホワイトペーパー提供を開始いたします。

■本資料の概要

多くの企業担当者が頭を悩ませる「デザイン発注」。その失敗の多くは、情報不足や曖昧な指示が原因とされています。

本資料では、成果につながるデザイン発注を実現するための考え方として、「言語化」と「伝達」という2つのステップに着目。要件整理のチェックリストや依頼テンプレートをもとに、迷わずスムーズに発注できる方法を解説しています。

手戻りを減らし、スピーディーに成果物を完成させたい企業担当者に向けた実践的な内容となっています。

タイトル：デザイン発注テンプレート

ページ数：28ページ（PDF）

■資料内容

・デザインの品質と発注

・デザイン発注の際に伝えるべき注意点

・デザイナーへの発注テンプレート

■ダウンロード方法

以下のリンクより、無料でダウンロードできます。

https://www.xdesigner.jp/documents/design-order-template

■クロスデザイナーとは？

国内最大規模のフリーランスデザイナー専門エージェントサービスです。7,000人以上の登録デザイナーのデータベースから、厳選した人材を最適なタイミングでご紹介します。

採用難易度の高い即戦力デザイナーを中心に、平均1営業日以内にて人材のご提案が可能です。初期費用／導入費用／着手金はすべて無料。デザイナーと契約＆稼働してはじめて料金が発生します。

サービスの詳細は、以下のクロスデザイナー公式サイトからご確認ください。

https://www.xdesigner.jp/

■株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップまで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。また、45,000人以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』や、7,000人以上が登録するデザイナー特化エージェントサービス『クロスデザイナー』、リード獲得に特化したCMS『LeadGrid』、UXコンサルティングサービス『UX Design Lab』などを展開する。

GIG：https://giginc.co.jp/

X：https://x.com/giginc2016

Facebook：https://www.facebook.com/gig2016/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp