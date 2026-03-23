“東急線沿線を巡る謎解きの旅「９９ｉ」”を３月２３日から開催します！

東急株式会社

当社は、東急線沿線の街を舞台に謎を解き明かす体験型オリジナルコンテンツ“東急線沿線を巡る謎解きの旅「９９i」（ナインナインアイ）”（以下、本コンテンツ）を、２０２６年３月２３日（月）から２０２６年９月３０日（水）まで開催します。

本コンテンツは、ＡＩの少女とともに東急線沿線の街に潜む“世界の歪み”を直し、世界を救うことを目指すオリジナルストーリーです。参加者自らがプレイヤーとなり、実際に街を歩きながら仕掛けられた謎を解き明かし、ゴールを目指します。

参加にあたっては、デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」（以下、「Ｑ ＳＫＩＰ」）の販売サイト※または指定の販売施設にて、東急線全線が１日乗り降り自由となる「東急線ワンデーパス」がセットになった「謎解きキット」（３，２４０円）をご購入ください。あわせて、参加にはインターネットに接続可能なスマートフォンが必要となります。

謎解きキットを受け取った後は、その指示に従って指定された場所へ向かい、そこで手にする暗号やヒントを頼りに東急線沿線を探索しながら謎を解き明かしていきます。最終的に全ての謎を解き、最後の答えを見つけ出すことができればゴールとなります。

本コンテンツを通じて、東急線沿線の街の新たな魅力に出会う、刺激と発見に満ちた旅を是非お楽しみください。

本コンテンツは、移動を通じて顧客体験価値を豊かにすることを目指して当社が推進するプロジェクト「Ｍｏｖｉｎｇ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ Ｄａｙｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の「Ｆｕｎ」施策の一環として、今まで気づかなかったまちの魅力や体験との出会いを提供するものです。当社は、今後もお客さまのニーズに柔軟に対応できるデジタルチケットの特長を生かし、「人」「まち」「交通」をデジタルでつなぐ乗車サービスの構築を推進し、新たな移動需要の創出や豊かで活気ある地域社会の実現に取り組んでいきます。

■オリジナルストーリーのあらすじ

あなたは日常の中で、時々“違和感”を目撃していた。

空に一瞬だけノイズのような歪みが走ったり、街角の看板やモニュメントなどが“昨日と微妙に違う”ように見えたり。

そんなある日。あなたの脳内に、突然声が届く。

「……あなた、気づいていますね……」

それは世界の番人ソフィアからの問いかけだった。

あなたとソフィアの世界の在り方を問う物語が始まる。

詳細は別紙をご覧ください。

※「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイトで購入される場合は、その後指定の引換所で購入画面を提示することで謎解きキットを受け取ることができます。

【別紙】

■“東急線沿線を巡る謎解きの旅「９９ｉ」（ナインナインアイ）”実施概要について

１．開催期間

２０２６年３月２３日（月）～２０２６年９月３０日（水）

２．参加方法

（１）デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイトまたは各販売施設で「謎解きキット」を

購入します。

（２）「謎解きキット」に従って謎を解き、指定された場所へ行きます。

（３）そこで新たに手にする暗号やヒントに従って、東急線沿線を探索し謎を解きます。

（４）最後の答えを見つけたらゴールです。

３．必要なもの

（１）インターネットに接続可能なスマートフォンが必要です。

（２）スマートフォンのバッテリーには余裕を持ってご参加ください。

（３）通信費はお客さまのご負担となります。

４．販売金額

３，２４０円 （税込）

※東急線全線で使用できる１日乗り降り自由券（東急線ワンデーパス）を含みます。

※東急線ワンデーパスは、東急線全線が初電から終電まで１日乗り降り自由です。

※謎解きキットのみの販売はいたしません。

※小児用の販売はございません。

５．販売期間

（１）「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイト

２０２６年３月２３日（月）～２０２６年９月３０日（水）

（２）各販売施設

２０２６年３月２３日（月）～２０２６年９月３０日（水）

※一部の販売施設・引換所では、４月１３日（月）から販売・引換開始です。

詳しくは「７．販売施設・引換所」をご参照ください。

※施設や店舗によって休業日や営業時間が異なります。

また、販売を一時的に休止している場合もございます。

ご提供状況の詳細につきましては、各施設へ直接お問い合わせください。

６．販売方法

（１）「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイト

・ 「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイト（https://www.q-skip.tokyu.co.jp/）へアクセスし、数量を選択の

うえ、指定の支払い方で決済します。決済が完了すると、引き換えに必要な購入画面が表示される

ようになります。

・ 購入画面を引換所で提示して、謎解きキットと引き換えます。

（２）各販売施設

各販売施設では、その場で謎解きキットが購入できます。

７．販売施設・引換所

（１） 販売施設

（２）引換所（「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイトにて購入・事前決済された方）

８．払い戻し

「Ｑ ＳＫＩＰ」販売サイトで購入し、有効期間内および未使用の場合のみ払い戻し可能です。

９．注意事項

・参加中、ホームや駅構内を歩行の際は、他のお客さまの接触などに十分ご注意ください。

・他のお客さまのご迷惑になるような場所での謎解きはご遠慮ください。

・駅係員や乗務員は謎のヒントや答えを持っていないため、問い合わせはご遠慮ください。

・これからコンテンツをお楽しみいただくお客さまのために、謎の問題、解答、配布物を

ブログやＳＮＳなど、インターネットで公開することや、譲渡・転売することは固くお断りします。

・本コンテンツは、実施期間中すべて同じ内容で実施します。

【参考】

■「Ｍｏｖｉｎｇ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ Ｄａｙｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ」について

当社は、中期事業戦略において、「新たな移動の創出」による、人と情報が行き交う豊かで活気ある地域社会の実現を掲げています。本取り組みをより飛躍的かつ具体的に推進するため、移動を通じて顧客体験価値を豊かにする「Ｍｏｖｉｎｇ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ Ｄａｙｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を開始しました。

移動による顧客視点での「リアル×デジタル」の体験価値の向上を目的に、１.出かけることがもっと楽しくなる“Ｆｕｎ（楽しさ）”、２.ストレスの少ないスムーズな移動を生み出す“Ｓｍａｒｔ（便利さ）”、３.そして当社沿線ならではの体験をお客さまごとに最適化する“Ｕｎｉｑｕｅ（その人らしさ）”の３つの視点から、一人ひとりのおでかけを、もっと彩り豊かに、快適にする取り組みで、当社沿線の活力創出を目指します。

公式サイト：https://www.tokyu.co.jp/special/movingforgooddays/

■デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」 について

「Ｑ ＳＫＩＰ」※１は、東急電鉄の販売サイト上で事前に乗車券をクレジットカードで購入すると、ＱＲコード※２を対象改札機の読取部にかざすだけで、券売機や窓口を介さずスムーズに鉄道をご利用いただける乗車サービスです。東急線全線のほか、みなとみらい線全線が１日乗り降り自由なデジタルチケットや、沿線のお出かけ施設や地元の店舗でご利用いただけるチケットと乗車券がセットになったデジタルチケットなど、多様な商品サービスを取り扱っています。

公式サイト：https://www.q-skip.tokyu.co.jp/

※１ 事前決済にて提供しているデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」は、「ＱＲコード」での乗車に限定したサービスです。

※２ 「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・ＪＩＳ、ＩＳＯ規格です。