エキスパートオフィス最上位ブランド「EXEVIA」第1号店東京駅直結「TOFROM YAESU TOWER」に誕生『EXEVIA TOKYO YAESU』2026年3月23日グランドオープン

エキスパートオフィス株式会社

東京建物グループのエキスパートオフィス株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 巌、以下「エキスパートオフィス」)は、フレキシブルオフィス「エキスパートオフィス」の最上位ブランド「EXEVIA（エグゼビア）」の第1号店として「EXEVIA TOKYO YAESU」 を2026年3月23日にグランドオープンいたしました。

「EXEVIA TOKYO YAESU」は、エキスパートオフィスが展開するフレキシブルオフィスの中でも最上位ブランドとして初めて誕生する拠点です。東京駅八重洲口前の大規模複合施設 「TOFROM YAESU TOWER」 10階・41階に位置し、新たなビジネスの拠点として国内外のワーカーを歓迎します。

■ EXEVIA TOKYO YAESU の特徴

(左)Tokyo View Lounge (右)Club Lounge

・多様なワークスペース

10階・41階にレンタルオフィスとセットアップオフィスを完備し、1名から最大88名対応まで多彩なレイアウトをご用意。10階は全執務室が窓に面した設計とし、41階のラウンジからは、日本の中枢エリアに隣接する立地ならではの落ち着いた眺望を備え、快適なワークシーンを実現します。

・贅沢な共用空間

41階には軒を連ねた町屋の風景をモチーフにしたホスピタリティ溢れる空間と、東京駅・皇居・スカイツリーを一望できるラウンジを設置。会員専用のClub Loungeではドリンクや軽食を楽しみながらリフレッシュできます。

・機能的なミーティング＆フォーカススペース

茶室をイメージした会議室をはじめ、集中が高まる窓際席や1名用WEB会議ブースなど、用途に応じた施設を提供します。

■「EXEVIA」のコンセプトを体現する唯一無二の空間

41階は、町屋をモチーフにした「レイワノマチヤ」デザインを採用し、「時・場・人」をつなぐ温かみのある空間を演出。コンシェルジュのホスピタリティとともに、利用者のビジネスを豊かに支えます。10階は、専有部内に会議室や1名ブースを備え、働き方に応じて選べる柔軟なレイアウトを採用。41階の共用施設やサービスも利用可能です。41階のラウンジからは、東京駅・皇居・スカイツリーを望む開放的な景観を楽しめ、心地よい時間を提供します。会員専用Club Loungeでは、ドリンクや軽食でリフレッシュできる特別なひとときをお過ごしいただけます。会議室は用途に合わせた複数タイプを用意し、茶室を思わせる特別な設えの部屋もご利用いただけます。Focus Roomには、眺望を楽しめる窓際席や独立性の高いブース席、WEB会議に最適な1名用ブースを配置し、さまざまな働き方に対応する共用施設を提供します。

■様々なニーズに応える複数タイプの執務室

(左)共用廊下 (中)茶室をイメージした会議室 (右)Focus Room

1名～最大88名まで対応可能な多様な執務室を用意。10階と41階には大型セットアップオフィスを配置し、すべての区画が窓に面した快適な設計です。

41階の小型区画は1～7名用まで揃え、上質なマテリアルやハーマンミラー製チェアを採用。用途や働き方に合わせて選べる、快適なワークスペースを提供します。

■ 会員向けサービス

(左)10階 セットアップオフィス (右)41階 レンタルオフィス

ご入居の会員は、TOFROM YAESU TOWER全体で提供されるウェルビーイングサービスもご利用いただけます。41階の「YAESU SKY LOUNGE」に加え、13階のウェルビーイングフロア「Wab.（ワボ）」では、食堂・カフェ＆バー、ビュッフェなど多彩なサービスにより、働く時間と生活の充実をサポートします。

■ EXEVIA とは

(左)TOFROM YAESU TOWER 41階 YAESU SKY LOUNGE (右)TOFROM YAESU TOWER 13階 Wab.

「EXEVIA」はエキスパートオフィスが展開する最上位ブランドです。“街に根ざし、人に寄り添い、豊かさを増やす場所”をブランドプロミスに掲げています。

ブランドコンセプト「the ENRICH」には、唯一無二の立地価値と縁（EN）を豊かにする（RICH）体験を提供し、LIFEとWORKをシームレスにつなぐ空間を創出するという想いが込められています。

■ エキスパートオフィスとは

エキスパートオフィスは、現在、東京都内の10拠点に加え、横浜・新横浜・大宮・大阪梅田に各1拠点、名古屋に2拠点、計16拠点のハイグレードフレキシブルオフィスを展開しています。

「働く時間を、もっと豊かに」をコンセプトに、単なるオフィスの提供にとどまらず、立地・空間デザイン・ホスピタリティ・サービス品質のすべてにおいて高い水準を追求してきました。

少人数のスタートアップから大企業のプロジェクト拠点まで、多様なビジネスフェーズに対応し、“安心して本業に集中できる環境”を提供することで、多くの企業・ビジネスパーソンから支持を得ています。

■ 施設概要

施設名：EXEVIA TOKYO YAESU

所在地：東京都中央区八重洲一丁目6番1号 「TOFROM YAESU TOWER」 10階・41階

※「TOFROM YAESU」公式サイト：https://tofrom-yaesu.com/

アクセス：JR各線東京駅直結（ヤエチカ経由）、地下鉄日本橋駅徒歩3分

グランドオープン：2026年3月23日

問合せ先：0120-587-560

公式サイト：https://www.expertoffice.jp/exevia/

■会社概要

【エキスパートオフィス株式会社】

所在地： 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス

代表者： 代表取締役社長 齋藤 巌

設立： 2019年12月

事業内容： レンタルオフィスの運営、付帯するサービスの提供

HP： http://www.expertoffice.jp/

■本件に関するお問合せ先

エキスパートオフィス株式会社 営業企画本部

担当： 亀井 朋子

電話： 0120-587-560

Email：kamei@expertoffice.co.jp