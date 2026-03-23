職場の制服「選べる形が良い」が41％でトップ！ジェンダーレスな制服を「良い取り組み」と思う人は約72％に

株式会社NEXER

■職場の制服、どんなデザインが理想？

近年、学校や企業でジェンダーレスな制服を導入する動きが広がっています。

男女で分けるのが当たり前だった制服のあり方が、いま変わろうとしているのです。

実際に制服のある職場で働いた経験を持つ人は、こうした変化をどう受け止めているのでしょうか。

そこで今回は株式会社アルファユニと共同で、事前調査で「制服のある職場で働いたことがある」と回答した全国の男女300名を対象に「制服とジェンダー」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アルファユニによる調査」である旨の記載

・株式会社アルファユニ（https://alpha-uni.com/）へのリンク設置

「制服とジェンダーに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月12日

調査対象者：事前調査で「制服のある職場で働いたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：仕事の制服は「男女同じデザイン」が良いと思いますか？それとも「男女別のデザイン」が良いと思いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：最近増えている「ジェンダーレスな制服」についてどう思いますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：今後、制服はどのように変化していくのが理想だと思いますか？（複数回答可）

質問6：理想的な制服や、これからの制服のあり方について意見があれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■41.0％が、制服は「選べる形が良い」と回答

まず、仕事の制服は「男女同じデザイン」「男女別のデザイン」のどちらが良いかを聞いてみました。

その結果「選べる形が良い」が41.0％で最も多い結果となりました。

次いで「男女別のデザインが良い」が30.3％、「男女同じデザインが良い」が28.7％でした。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「男女同じデザインが良い」と回答した方

・今の時代男女を分けることをあまり良く思わない人が多そうだから。（20代・女性）

・分ける必要性が無いから。（30代・男性）

・区別をつける必要はないと思う。（40代・女性）

・統一感があっていい。（50代・男性）

・可愛らしいものが嫌だから。（50代・女性）

「男女別のデザインが良い」と回答した方

・そちらの方が楽しそうだから。（20代・男性）

・体型が違うから。（30代・女性）

・性別が違えば、似合う服も違うのは当然だから。（40代・男性）

・なんとなく似合うものがそれぞれ違うから。（50代・女性）

・皆と同じだと、着こなしやいろんな面で差が目立つから。（60代・男性）

「選べる形が良い」と回答した方

・個人で好きなものを選べればいいと思う。（20代・男性）

・パンツやスカートはその日の気分で変えたりしたいので、その辺は男女区別しないでほしいとは思う。（30代・女性）

・自身の体型にあうデザインを着たいから。（40代・女性）

・選択肢は多いほうがいい。（50代・女性）

・制服の選択肢が増えることは有難い。（60代・男性）

回答からは、個人の好みや体型に合わせて自由に選びたいという気持ちが伝わってきます。一方で「男女別が良い」とする意見には、体格差を踏まえた実用的な理由も見られました。

年代を問わず、制服という枠組みのなかにも自分らしさを反映できる余地を求めている人が多いことがわかります。

■72.3％が、ジェンダーレスな制服を「良い取り組みだと思う」と回答

続いて、最近増えている「ジェンダーレスな制服」についてどう思うかを聞いてみました。

その結果「とても良い取り組みだと思う」が25.3％、「どちらかと言うと良いと思う」が47.0％で、合わせて72.3％が肯定的な回答を寄せました。「あまり良いと思わない」は19.0％、「良いと思わない」は8.7％にとどまっています。

「ジェンダーレスな制服」について良いと思う理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「ジェンダーレスな制服」について良いと思う理由

・個々のアイデンティティがよく出ていると思うから。（10代・男性）

・時代に合っていると思う。（20代・女性）

・多様性の時代だから。（30代・男性）

・女性だけスカートを履くのが嫌だからよいと思う。（40代・女性）

・女性が可愛らしい物を着なくて済むから。（50代・女性）

・選択の自由は望ましいと思う。（60代・男性）

肯定的な理由としては「時代に合っている」「選択の自由がある」という声が多く挙がりました。とくに女性からは「スカートを履きたくない」「可愛らしいデザインを強制されたくない」という声もあります。

制服のジェンダーレス化は、日々の働きやすさにも直結する問題だということがわかります。

■51.0％が、今後の制服に「デザインを自由に選べる」ことを理想と回答

最後に、今後制服はどのように変化していくのが理想かを聞いてみました。

最も多かったのは「デザインを自由に選べる」で51.0％でした。

次いで「機能性（動きやすさ・快適性）が向上する」が47.7％、「男女共通デザインが増える」が28.3％、「季節に合わせた素材・仕様になる」が25.3％と続きました。

理想的な制服やこれからの制服のあり方についての意見も聞いてみたので、一部を紹介します。

理想的な制服やこれからの制服のあり方について意見

・大枠の決まりは作って男女の差をあまり出さないように好きなデザインや形を選べばいいと思う。（20代・女性）

・着るだけでモチベーションが上がる制服がもっと増えればいいなと思います。（30代・男性）

・動きやすさ重視が良い。（40代・男性）

・色だけ統一するとか、ベストだけ同じとか、ちょっと一緒で後は個性に任せた方がより良いと思う。（50代・女性）

・多様化の時代なので、さまざまなニーズに応えられる制服が良いと思います。（60代・男性）

・機能的で動きやすく、寒暖差にも簡単に対応できるようなもの。（70代・男性）

「選べること」と「機能性」を重視する声が目立ちました。

「色やベストだけ統一して個性を出す」「着るだけでモチベーションが上がる制服を」といった具体的な提案もあり、制服に求められるものは統一感だけでなく、着る人の快適さや満足感まで広がっていることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、制服のデザインは「選べる形が良い」が41％でトップ、ジェンダーレスな制服を肯定する人は約72％にのぼりました。

今後の理想として半数以上が「デザインを自由に選べる」ことを挙げており、制服に対する価値観が画一的なものから多様性を重視する方向へと確実に変化していることがわかります。

一人ひとりの体型や好み、働き方に合った選択肢を用意することが、これからの職場環境づくりにおいて重要になっていくでしょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アルファユニによる調査」である旨の記載

・株式会社アルファユニ（https://alpha-uni.com/）へのリンク設置

【株式会社アルファユニについて】

販売サイト名：オリジナルスクラブ・ユニフォームショップアルファユニ

本社所在地：〒260-0013千葉県千葉市中央区中央2-9-20 三利ビル3F

事業内容：医療用ユニフォームの販売、オリジナルウェア販売、

オリジナルグッズの製造販売、刺繍加工サービス販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作