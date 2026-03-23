中小企業で働く外国人社員が“日本式ビジネス”を学ぶ！海外展開を担う中小企業を支援する、「海外ビジネス・チャレンジ塾（外国人編）」開催

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）が、都内中小企業の外国人社員を対象とした全4回の実践型プログラム「海外ビジネス・チャレンジ塾 外国人編」を開催しました。

プログラムでは単なるマナー講習に留まらない、より踏み込んだ内容を学習することができます。日本独特のハイコンテクストなコミュニケーション術の習得や、勘に頼らない「勝てる海外戦略」の立て方を学び、自社に最適なアクションプラン構築を実施。また、専門家による個別アドバイスのサービスや、受講者同士のコミュニケーションを通じて人脈や知見を広げる機会を創出しました。

最終回となる2026年3月4日（水）には、受講者が日本語でプレゼンを実施。所属企業の海外事業拡大プランをピッチ形式で発表しました。

参加した受講生からは、「報連相の重要性が分かった」「周りの外国人社員からも刺激をもらい、明日からもっと頑張りたい」「入社直後の社員にも最適な内容」といった、前向きな感想が寄せられました。

東京都中小企業振興公社では、外国人編以外にも受講者のステップに合わせた、初級編、実践編と都内中小企業の海外進出をサポートするプログラムを3つ用意しています。

また、「海外ビジネス・チャレンジ塾」の次年度の開催も予定しており、詳細はホームページにて2026年夏に公開予定です。

東京都中小企業振興公社「海外ビジネス・チャレンジ塾」

https://global-desk.jp/foreigner?_fsi=Kyyu2Al6