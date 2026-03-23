今年は5日間に拡大して開催！年に1度のお得な特別企画 サブウェイ創業祭 人気のBLT×大好評クッキーが140円引きの特別価格に

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン『サブウェイ』は、1992年3月25日の日本上陸から34周年を迎えます。これを記念し、3月25日（水）から29日（日）の5日限定の創業祭を、全国のサブウェイにて開催いたします。創業祭では、日頃からご愛顧いただいている皆様に心からの感謝を込めて、長年多くのお客様に支持されている定番人気商品『BLT』をクッキードリンクセットで、通常販売価格より140円引きの800円で販売いたします。

定番人気『BLT』のクッキードリンクセットを

5日間限定価格でご提供！

今回の創業祭は、例年3日間のところ5日間に拡大して開催いたします。セットメニューのクッキーは、2025年12月10日の発売以来お客様にご好評いただき、累計販売数25万枚を達成いたしました。店内オーブンで丁寧に焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりとした食感に仕上げています。食べ応えがあり、ひと口食べれば思わず手が止まらなくなるおいしさで、食後のデザートやちょっとした休憩時間にもおすすめです。このお得な機会にぜひお楽しみください。

サブウェイが日本に上陸したのは1992年。東京・港区に1号店を開店しました。サンドイッチといえば三角サンドのイメージしかなかった時代に、サブマリンスタイルのサブウェイのサンドイッチは大きな話題と人気を集めました。今でも、お客様一人ひとりの好みに合わせたオーダーメイドスタイルや、日本独自のメニューや季節限定メニュー、そして「おいしくヘルシーに食べたい」というニーズにマッチするなど、日々の食生活に欠かせない選択肢として、多くのお客様に愛され続けています。

日頃の感謝を込めた創業祭をきっかけに、多くのお客様にご来店いただくことを心よりお待ちしております。

【対象メニュー】





BLT＋クッキードリンクセット

販売価格：800円（通常価格 940円）

【販売期間】2026年3月25日（水） ～2026年3月29日（日）

【販売店舗】サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

※表記はすべて税込価格となります。

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。