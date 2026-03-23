HEROAD、ゲーミングの新時代を切り拓く：プロフェッショナル品質のギアと比類なき価値の融合





中国・深圳, 2026年3月20日 /PRNewswire/ -- QCYは、競技シーンの再定義を目指す革新的な新eスポーツブランド「HEROAD」の正式ローンチを発表できることを誇りに思います。「For Gamers（ゲーマーのために）」という中核理念のもと、For Winners（すべてのゲーマーのために、勝者のために）」という中核理念のもと、HEROADは高性能ハードウェアと手の届く価格帯との長年のギャップを埋め、すべてのプレイヤーが自らの勝利への道を切り拓くために必要なツールを手にできるようにします。



Heroad



HEROADのストーリー：ヒーローを磨き、道を切り拓け。

HEROADは、現行市場に内在する「妥協」に不満を抱く次世代ゲーマーと経験豊富なエンジニアたちの共通のビジョンから誕生しました。長年にわたり、プレイヤーは高価なフラッグシップ製品か、あるいは負荷環境で十分な性能を発揮できない低価格製品のいずれかを選ばざるを得ませんでした。

「その妥協を終わらせるために、このブランドを創り上げたのです」とHEROAD創業チームは述べています。「私たちの歩みは、ゲーミングギアにおける格差への素朴な不満から始まりました。HEROADは私たちの新たなフロンティアであり、すべてのプレイヤーの内なるヒーローを磨き、その偉業へと至る道を定義する使命なのです。」

Mark of Edge：誇りの象徴。

ブランドの中核にあるのは「Mark of Edge」です。単なるロゴにとどまらず、「Mark of Edge」は、ハイレベルなeスポーツに求められる鋭い集中力の象徴です。そのデザインは、先手を取り確実に仕留めるために必要な精密さを表現し、自らの限界を超える勇気を体現しています。

HEROADチームは、eスポーツの本質は極限を妥協なく追求する姿勢にあると考えています。そのロゴの鋭いエッジ一つひとつが、勝利への渇望を象徴しています。それは、頂点を目指す旅の中でプレイヤーが携える刃であり、卓越以外を受け入れない者たちの誇りの象徴です。

すべてのプレイヤーにプロ仕様のツールを。

HEROADのブランドポジショニングは明確です：すべてのゲーマーがヒーローへの果てしない道を歩むための、プロ仕様ゲーミングツールを創造すること。ブランドの使命は、高性能ツールをすべてのプレイヤーに届けることで、プロレベルのプレイを民主化することです。

初期のフラッグシップ製品ラインは、没入感のある高音質オーディオとクリアなコミュニケーションを実現し、戦術的優位性に不可欠なゲーミングヘッドホンに注力しています。これは、より大きな使命の始まりに過ぎません。エンジニアリングチームはすでに、以下を含む包括的な周辺機器エコシステムの開発を進めています：キーボード、マウス、スピーカーなど。今後の製品には、マウスパッド、配信機材、さらにはゲーミングコミュニティへの深い敬意をもって設計されたウェアラブルデバイスも含まれる予定です。

ビジョンと価値観：ヒーローを力づける。

本ブランドは単なるハードウェア提供者にとどまらず、すべてのゲーマーの英雄的な旅路における究極のパートナーとなることを目指しています。「Empowering Heroes」という価値観を掲げ、すべての製品は努力、鍛錬、そして最終的な勝利への深い敬意をもって設計されています。

すべての製品は優れたコストパフォーマンスを提供するよう設計されており、「プロ仕様」の体験がもはや高価格によって制限されることはありません。この技術の民主化により、プレイヤーの予算に関係なく才能が発揮されるようになります。

常に備えよ。続報をお待ちください。

新たなフロンティアはすでに開かれています。拡大を続ける製品ラインの展開とともに、ゲーミング業界は性能進化の新たな段階を目撃することになります。卓越性はもはや贅沢ではなく、標準です。

詳細情報、製品アップデート、今後のローンチイベントについては、www.qcy.comをご覧いただくか、InstagramまたはFacebookの公式チャンネルをフォローしてください。

ゲーマーのために。勝者のために。これがゲーミングの新時代です。

HEROADについて

QCYの子会社であるHEROADは、手の届く価格でプロ仕様のギアを提供することに特化した革新的なeスポーツブランドです。「For Gamers（ゲーマーのために）」のスローガンのもと、「For Winners（勝者のために）」の理念のもと、本ブランドはエンジニアリングの卓越性とゲーム文化への深い理解を融合させ、世界中のプレイヤーに力を与えます。フラッグシップである高音質ヘッドセットから高精度な周辺機器に至るまで、すべての製品には「Mark of Edge」が刻まれており、それは先手を取り確実に勝利を掴むために必要な鋭い集中力の象徴です。HEROADは、内なるヒーローを磨きその道を定義するために存在し、すべてのプレイヤーが頂点へと至る旅における究極のパートナーとして機能します。

メディアお問い合わせ先：

メール：PR@qcyearphone.com QCY公式ウェブサイト：https://www.qcy.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

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