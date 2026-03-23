怪我を乗り越えたプロラグビー松岡賢太選手、スポコラアンバサダー就任
MUGEN BIONIC株式会社は、怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」のアンバサダーとして、プロラグビー・松岡賢太選手が就任したことをお知らせいたします。
松岡選手は、日本のトップレベルで戦う一方、競技人生の中で大きな怪我を経験しました。その復帰過程において、日々のリカバリーとコンディション維持を支える存在となったのが、当社の怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343675/images/bodyimage1】
■ 接触競技ラグビーと“怪我”という課題
ラグビーは激しいコンタクトを伴う競技特性上、筋肉だけでなく腱や靭帯への負担も大きいスポーツです。従来、身体づくりといえば筋力強化が中心でしたが、近年では“結合組織へのアプローチ”の重要性も注目されています。
長く高いパフォーマンスを維持するためには、筋肉のみならず、身体を支える組織全体のコンディションを整えることが不可欠です。
■ あの日から始まった、もう一つの戦い
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343675/images/bodyimage2】
激しいコンタクトが日常であるラグビー。
2024年、日本代表として5試合に出場するなど、トップレベルで躍動していた松岡選手もまた、大きな怪我に直面しました。
グラウンドに立てない時間。
思うように身体が動かないもどかしさ。
復帰できるのかという不安。
フィールドの外で続いたのは、静かで孤独な戦いでした。
■ 復帰を支えた「スポコラ」という選択
怪我からの復帰を目指す中で、松岡選手はトレーニングだけでなく栄養戦略を見直しました。日々のリカバリー効率を高め、再発リスクを抑え、戦い続けられる身体をつくる。その一環として継続的に摂取してきたのが「スポコラ」、そしてEAA・HMBでした。
スポコラは、筋肉だけでなく腱・靭帯といった結合組織に着目した怪我対策特化型サプリメントです。松岡選手の復帰プロセスにおいて、コンディション維持と身体づくりの土台を支える存在となりました。こうした実体験と理念の一致から、このたびアンバサダー就任が実現しました。
■ 松岡賢太選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343675/images/bodyimage3】
このたび、MUGEN BIONIC株式会社様のアンバサダーとしてご一緒させていただくことになりました。
これまでも個人的にスポコラ、EAA、HMBを継続して摂取しており、リカバリーや日々のコンディションづくりにおいて欠かせない存在です。
筋肉だけでなく、腱や靭帯の強化にも期待しながら、長く戦い続けられる身体づくりを意識しています。シーズンもまもなく中盤。最高の準備を積み重ね、いち早くフィールドで結果を出せるよう、これからもハードワークしていきます。
【松岡賢太選手 プロフィール】
ポジション：フッカー(HO)
主な実績：2024年 ラグビー日本代表（5試合出場）
■ 「怪我で夢を諦めない」身体づくりへ
スポコラは、“怪我をしてから対処する”のではなく、“怪我を防ぎながら戦い続ける”という新しい身体づくりの考え方を提案しています。
MUGEN BIONIC株式会社は、松岡賢太選手とともに、アスリートの持続可能なパフォーマンスを支える取り組みをさらに推進し、怪我で夢を諦めない世界の実現を目指してまいります。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の「怪我の早期回復」「怪我の予防と軽減」「高いコンディションの維持」を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。
松岡選手は、日本のトップレベルで戦う一方、競技人生の中で大きな怪我を経験しました。その復帰過程において、日々のリカバリーとコンディション維持を支える存在となったのが、当社の怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343675/images/bodyimage1】
■ 接触競技ラグビーと“怪我”という課題
ラグビーは激しいコンタクトを伴う競技特性上、筋肉だけでなく腱や靭帯への負担も大きいスポーツです。従来、身体づくりといえば筋力強化が中心でしたが、近年では“結合組織へのアプローチ”の重要性も注目されています。
長く高いパフォーマンスを維持するためには、筋肉のみならず、身体を支える組織全体のコンディションを整えることが不可欠です。
■ あの日から始まった、もう一つの戦い
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343675/images/bodyimage2】
激しいコンタクトが日常であるラグビー。
2024年、日本代表として5試合に出場するなど、トップレベルで躍動していた松岡選手もまた、大きな怪我に直面しました。
グラウンドに立てない時間。
思うように身体が動かないもどかしさ。
復帰できるのかという不安。
フィールドの外で続いたのは、静かで孤独な戦いでした。
■ 復帰を支えた「スポコラ」という選択
怪我からの復帰を目指す中で、松岡選手はトレーニングだけでなく栄養戦略を見直しました。日々のリカバリー効率を高め、再発リスクを抑え、戦い続けられる身体をつくる。その一環として継続的に摂取してきたのが「スポコラ」、そしてEAA・HMBでした。
スポコラは、筋肉だけでなく腱・靭帯といった結合組織に着目した怪我対策特化型サプリメントです。松岡選手の復帰プロセスにおいて、コンディション維持と身体づくりの土台を支える存在となりました。こうした実体験と理念の一致から、このたびアンバサダー就任が実現しました。
■ 松岡賢太選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343675/images/bodyimage3】
このたび、MUGEN BIONIC株式会社様のアンバサダーとしてご一緒させていただくことになりました。
これまでも個人的にスポコラ、EAA、HMBを継続して摂取しており、リカバリーや日々のコンディションづくりにおいて欠かせない存在です。
筋肉だけでなく、腱や靭帯の強化にも期待しながら、長く戦い続けられる身体づくりを意識しています。シーズンもまもなく中盤。最高の準備を積み重ね、いち早くフィールドで結果を出せるよう、これからもハードワークしていきます。
【松岡賢太選手 プロフィール】
ポジション：フッカー(HO)
主な実績：2024年 ラグビー日本代表（5試合出場）
■ 「怪我で夢を諦めない」身体づくりへ
スポコラは、“怪我をしてから対処する”のではなく、“怪我を防ぎながら戦い続ける”という新しい身体づくりの考え方を提案しています。
MUGEN BIONIC株式会社は、松岡賢太選手とともに、アスリートの持続可能なパフォーマンスを支える取り組みをさらに推進し、怪我で夢を諦めない世界の実現を目指してまいります。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の「怪我の早期回復」「怪我の予防と軽減」「高いコンディションの維持」を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。