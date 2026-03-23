レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ワイヤレスEV充電市場2035年に47億8450万米ドル規模へ拡大 次世代インフラを牽引する高成長市場 CAGR13.64％
ワイヤレスEV充電市場は、2025年から2035年までに13億3,220万米ドルから47億8450万米ドルに成長すると予測され、年平均成長率（CAGR）は13.64%を記録する見込みです。ワイヤレス充電は、電気自動車（EV）の充電方法として注目されており、今後は従来の有線接続型から、より便利でシームレスな充電方式への移行が加速すると考えられています。
持続可能なモビリティの推進
ワイヤレスEV充電市場の成長を牽引しているのは、持続可能なモビリティへの需要の高まりです。環境問題に対する意識の高まりと、政府の補助金やインセンティブ政策が、電気自動車の普及を加速させています。特に、都市化やライフスタイルの変化に伴い、ケーブルを使わずに車両を充電できるワイヤレス充電技術は、利便性が高いとして高く評価されています。また、スマートシティのインフラにも対応可能であり、未来の都市型交通システムにおいて重要な役割を果たすと期待されています。
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政府主導の支援とインフラ開発
政府の支援も、ワイヤレスEV充電市場にとって大きな推進力となっています。特に、インドやヨーロッパでは、EV充電インフラを強化するための政策や計画が立案されており、ワイヤレス充電技術の導入が進んでいます。例えば、インドの「FAME」プログラムは、EV普及のためのインフラ整備を進めており、バンガロールやデリーでは、ワイヤレス充電の試験導入が行われています。これにより、EVの利用がさらに広がり、ワイヤレス充電技術の普及が期待されています。
市場拡大に向けた課題
一方で、ワイヤレスEV充電市場にはいくつかの課題もあります。特に、初期投資の高さが普及の妨げとなっています。ワイヤレス充電ステーションの設置には、特に高価なインフラ投資が必要であり、特にコストに敏感な新興市場では、普及に時間がかかる可能性があります。また、標準化が進んでいないことや、異なるシステム間での互換性の問題も、消費者やメーカーにとっての大きな障害となっています。
スマートグリッドと再生可能エネルギーの統合
市場には、スマートグリッドとの統合や再生可能エネルギーの利用といった新たな機会も広がっています。ワイヤレス充電システムが、太陽光発電や風力発電と連携した充電インフラの一部として利用されることで、持続可能で効率的な充電が可能になります。これにより、世界的なゼロエミッション目標に貢献する技術として、ワイヤレス充電はさらに注目されることになります。
主要企業のリスト：
● Witricity Corporation
● Qualcomm Incorporated
● Plugless Power
● HEVO Inc.
● Momentum Dynamics
● BMW AG
● AB Volvo
● Volkswagen AG
● Nissan Motor Corporation
● Tesla, Inc.
● ChargePoint Holdings, Inc.
● Hyundai Motor Company
● Ford Motor Company
● Schneider Electric
● ABB Ltd.
車両タイプ別市場の成長
市場セグメンテーションにおいて、乗用車セグメントが市場をリードしています。特に、EVの購入者の多くが次の車両にワイヤレス充電オプションを希望しており、この需要に応える形で、主要な自動車メーカーは新車モデルにワイヤレス充電技術を搭載し始めています。例えば、現代自動車やBYDなどはすでに、特定モデルにワイヤレス充電を標準装備しています。これにより、消費者にとってワイヤレス充電はより身近な選択肢となり、需要が一層高まっています。
持続可能なモビリティの推進
ワイヤレスEV充電市場の成長を牽引しているのは、持続可能なモビリティへの需要の高まりです。環境問題に対する意識の高まりと、政府の補助金やインセンティブ政策が、電気自動車の普及を加速させています。特に、都市化やライフスタイルの変化に伴い、ケーブルを使わずに車両を充電できるワイヤレス充電技術は、利便性が高いとして高く評価されています。また、スマートシティのインフラにも対応可能であり、未来の都市型交通システムにおいて重要な役割を果たすと期待されています。
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政府主導の支援とインフラ開発
政府の支援も、ワイヤレスEV充電市場にとって大きな推進力となっています。特に、インドやヨーロッパでは、EV充電インフラを強化するための政策や計画が立案されており、ワイヤレス充電技術の導入が進んでいます。例えば、インドの「FAME」プログラムは、EV普及のためのインフラ整備を進めており、バンガロールやデリーでは、ワイヤレス充電の試験導入が行われています。これにより、EVの利用がさらに広がり、ワイヤレス充電技術の普及が期待されています。
市場拡大に向けた課題
一方で、ワイヤレスEV充電市場にはいくつかの課題もあります。特に、初期投資の高さが普及の妨げとなっています。ワイヤレス充電ステーションの設置には、特に高価なインフラ投資が必要であり、特にコストに敏感な新興市場では、普及に時間がかかる可能性があります。また、標準化が進んでいないことや、異なるシステム間での互換性の問題も、消費者やメーカーにとっての大きな障害となっています。
スマートグリッドと再生可能エネルギーの統合
市場には、スマートグリッドとの統合や再生可能エネルギーの利用といった新たな機会も広がっています。ワイヤレス充電システムが、太陽光発電や風力発電と連携した充電インフラの一部として利用されることで、持続可能で効率的な充電が可能になります。これにより、世界的なゼロエミッション目標に貢献する技術として、ワイヤレス充電はさらに注目されることになります。
主要企業のリスト：
● Witricity Corporation
● Qualcomm Incorporated
● Plugless Power
● HEVO Inc.
● Momentum Dynamics
● BMW AG
● AB Volvo
● Volkswagen AG
● Nissan Motor Corporation
● Tesla, Inc.
● ChargePoint Holdings, Inc.
● Hyundai Motor Company
● Ford Motor Company
● Schneider Electric
● ABB Ltd.
車両タイプ別市場の成長
市場セグメンテーションにおいて、乗用車セグメントが市場をリードしています。特に、EVの購入者の多くが次の車両にワイヤレス充電オプションを希望しており、この需要に応える形で、主要な自動車メーカーは新車モデルにワイヤレス充電技術を搭載し始めています。例えば、現代自動車やBYDなどはすでに、特定モデルにワイヤレス充電を標準装備しています。これにより、消費者にとってワイヤレス充電はより身近な選択肢となり、需要が一層高まっています。