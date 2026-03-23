【21LIVE】『星に願いをこめて』3/21(土)スタート！「おひつじ座」ギフトで豪華プライズに挑戦！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月21日（土）から4月19日（日）の期間、『星に願いをこめて』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344482/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼「おひつじ座」のシーズン到来／
チャレンジする一歩が、大きな結果につながる！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月21日（土）から4月19日（日）の期間、人気イベント『星に願いをこめて』を開催します。
今回のテーマは、エネルギッシュで前向きな「おひつじ座」☆彡
イベントでは、ガチャやミッションから「おひつじ座」ギフトを集めることで、ランキング上位やスコアアップを狙えます。
ランキングTOP10に入ると、4月の配信スコアが最大30％アップ（順位別）！ボーダー達成者には、限定の星座バッジをプレゼントします。
さらに、TOP3入賞者には翌月の星座イベント公式バナー出演権など、特別なプライズも多数ご用意しています。
この機会に、「おひつじ座」の勢いに乗って、次のステージへ進みましょう！
▼対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344482/images/bodyimage2】
▼プライズ
☆スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、4月の配信スコアが最大30％アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
☆バッジ
「おひつじ座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に星座バッジをプレゼント！
└1,000個以上集めてTOP3に入賞したライバーには、王冠付きバッジにグレードアップします。
☆バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベント用バナーの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【リスナー向け】限定ミッション開催！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「おひつじ座」「おひつじ座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月21日（土）～4月19日（日）
━━━━━━━━━━━━━
本イベントへの参加は自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344482/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344482/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼「おひつじ座」のシーズン到来／
チャレンジする一歩が、大きな結果につながる！
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3月21日（土）から4月19日（日）の期間、人気イベント『星に願いをこめて』を開催します。
今回のテーマは、エネルギッシュで前向きな「おひつじ座」☆彡
イベントでは、ガチャやミッションから「おひつじ座」ギフトを集めることで、ランキング上位やスコアアップを狙えます。
ランキングTOP10に入ると、4月の配信スコアが最大30％アップ（順位別）！ボーダー達成者には、限定の星座バッジをプレゼントします。
さらに、TOP3入賞者には翌月の星座イベント公式バナー出演権など、特別なプライズも多数ご用意しています。
この機会に、「おひつじ座」の勢いに乗って、次のステージへ進みましょう！
▼対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344482/images/bodyimage2】
▼プライズ
☆スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、4月の配信スコアが最大30％アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
☆バッジ
「おひつじ座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に星座バッジをプレゼント！
└1,000個以上集めてTOP3に入賞したライバーには、王冠付きバッジにグレードアップします。
☆バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベント用バナーの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
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【リスナー向け】限定ミッション開催！
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イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「おひつじ座」「おひつじ座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月21日（土）～4月19日（日）
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本イベントへの参加は自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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