【21LIVE】3月26日（木）より『ギフト発掘ミステリー』開催！隠された“当たりギフト”を見つけて21LIVEオリジナル豪華プライズを狙おう
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月26日（木）より『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344394/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼隠されたギフトを探し出せ！／
当たりギフトを集めてオリジナルプライズをゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月26日（木）より、『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
21SPを除くすべてのギフトの中に、全9種類の「当たりギフト」が隠されています。
配信中に当たりギフトを獲得するとランキングに反映され、上位入賞者には21LIVEオリジナルの限定プライズをプレゼント！
さらに、ライバーだけでなくリスナー向けのランキングやミッションも同時開催します。
イベント期間中はヒントが段階的に公開され、終了直前には獲得GOLD数が解放されるなど、最後まで目が離せない展開に！
ライバーとリスナーで協力しながら、隠された当たりギフトを見つけ出しましょう。
＼ライバープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9個すべて獲得＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6個獲得&当たりギフト合計10,000G達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└ギフト発掘王のバッジ
◇ランキング2～3位
└発掘マスターのバッジ
◇ランキング4～10位
└発掘チャレンジャーのバッジ
＼リスナープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9個すべて発見＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6個発見&当たりギフト合計10,000C達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└最強発掘者のバッジ
◇ランキング2～5位
└ギフト探究者のバッジ
▼ミッション
シークレットギフトを10個すべて発見すると、特別アイテムをプレゼント
◇DAY1のシークレットギフトを10個集めよう
└1万配信PTシーサー 3個
◇DAY2のシークレットギフトを10個集めよう
└1万配信PTシーサー 5個
└50ハートシーサー 3個
◇DAY3のシークレットギフトを10個集めよう
└1万配信PTシーサー 7個
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344394/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼隠されたギフトを探し出せ！／
当たりギフトを集めてオリジナルプライズをゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月26日（木）より、『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
21SPを除くすべてのギフトの中に、全9種類の「当たりギフト」が隠されています。
配信中に当たりギフトを獲得するとランキングに反映され、上位入賞者には21LIVEオリジナルの限定プライズをプレゼント！
さらに、ライバーだけでなくリスナー向けのランキングやミッションも同時開催します。
イベント期間中はヒントが段階的に公開され、終了直前には獲得GOLD数が解放されるなど、最後まで目が離せない展開に！
ライバーとリスナーで協力しながら、隠された当たりギフトを見つけ出しましょう。
＼ライバープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9個すべて獲得＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6個獲得&当たりギフト合計10,000G達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└ギフト発掘王のバッジ
◇ランキング2～3位
└発掘マスターのバッジ
◇ランキング4～10位
└発掘チャレンジャーのバッジ
＼リスナープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9個すべて発見＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6個発見&当たりギフト合計10,000C達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 上等シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└最強発掘者のバッジ
◇ランキング2～5位
└ギフト探究者のバッジ
▼ミッション
シークレットギフトを10個すべて発見すると、特別アイテムをプレゼント
◇DAY1のシークレットギフトを10個集めよう
└1万配信PTシーサー 3個
◇DAY2のシークレットギフトを10個集めよう
└1万配信PTシーサー 5個
└50ハートシーサー 3個
◇DAY3のシークレットギフトを10個集めよう
└1万配信PTシーサー 7個