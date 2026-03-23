仮面ライダーガヴ公式完全読本 2026年3月23日（月）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『仮面ライダーガヴ』の全軌跡を徹底取材で振り返る永久保存版ムック「仮面ライダーガヴ公式完全読本」を2026年3月23日（月）に全国書店にて発売いたします。
『仮面ライダーガヴ』を味わい尽くす永久保存版インタビュー本！
ポップなモチーフと魅力溢れるキャラクター、味わい深い物語で人気を博した『仮面ライダーガヴ』を総括する「公式完全読本」シリーズ最新作が登場！
テレビシリーズから映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』、Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』TTFC『仮面ライダーヴラム ルートストマック』まで『仮面ライダーガヴ』の全軌跡をメインキャスト、スーツアクター、メインスタッフ、デザイナーたちへの徹底取材で振り返る、永久保存版ムック！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344491/images/bodyimage1】
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344491/images/bodyimage3】
【キャストインタビュー】
知念英和●日野友輔●宮部のぞみ●庄司浩平●浅沼晋太郎●千歳まち●滝澤諒●川粼帆々花
古賀瑠●鎌田英怜奈●塚本高史
【キャストQ&A】
中島亜梨沙●半田周平●小松利昌●世界
【声優Q＆A】
多田野曜平●櫻井皓基●東海林亜祐●下和田ヒロキ●山本和臣●安元洋貴
【スーツアクター座談会】
縄田雄哉×鍜治洸太朗×永徳
【スーツアクターQ&A】
岡元次郎●横山一敏●宇佐見紗風●中田裕士●五十嵐睦美●酒井和真●高田将司●北村海
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344491/images/bodyimage4】
【スタッフインタビュー】
武部直美×香村純子（プロデューサー×メインライター対談）●杉原輝昭（メイン監督）●柴粼貴行（監督）
諸田敏（監督）●坂部剛（音楽）●飯田真由（音楽プロデューサー）●藤田慧（アクション監督）
佛田洋（特撮監督）●バンダイ×PLEX（玩具開発・キャラクターデザイン）●K-SuKe（クリーチャー
デザイン）●篠原保（クリーチャーデザイン）●武藤聖馬（クリーチャーデザイン）ほか
【商品情報】
仮面ライダーガヴ公式完全読本
●発売日?2026年3月23日(月)発売
●定価?3,300円（本体3,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4101-0
●JANコード? 9784798641010
●雑誌コード：68166-13
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : (C) 2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『仮面ライダーガヴ』を味わい尽くす永久保存版インタビュー本！
ポップなモチーフと魅力溢れるキャラクター、味わい深い物語で人気を博した『仮面ライダーガヴ』を総括する「公式完全読本」シリーズ最新作が登場！
テレビシリーズから映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』、Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』TTFC『仮面ライダーヴラム ルートストマック』まで『仮面ライダーガヴ』の全軌跡をメインキャスト、スーツアクター、メインスタッフ、デザイナーたちへの徹底取材で振り返る、永久保存版ムック！
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【キャストインタビュー】
知念英和●日野友輔●宮部のぞみ●庄司浩平●浅沼晋太郎●千歳まち●滝澤諒●川粼帆々花
古賀瑠●鎌田英怜奈●塚本高史
【キャストQ&A】
中島亜梨沙●半田周平●小松利昌●世界
【声優Q＆A】
多田野曜平●櫻井皓基●東海林亜祐●下和田ヒロキ●山本和臣●安元洋貴
【スーツアクター座談会】
縄田雄哉×鍜治洸太朗×永徳
【スーツアクターQ&A】
岡元次郎●横山一敏●宇佐見紗風●中田裕士●五十嵐睦美●酒井和真●高田将司●北村海
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【スタッフインタビュー】
武部直美×香村純子（プロデューサー×メインライター対談）●杉原輝昭（メイン監督）●柴粼貴行（監督）
諸田敏（監督）●坂部剛（音楽）●飯田真由（音楽プロデューサー）●藤田慧（アクション監督）
佛田洋（特撮監督）●バンダイ×PLEX（玩具開発・キャラクターデザイン）●K-SuKe（クリーチャー
デザイン）●篠原保（クリーチャーデザイン）●武藤聖馬（クリーチャーデザイン）ほか
【商品情報】
仮面ライダーガヴ公式完全読本
●発売日?2026年3月23日(月)発売
●定価?3,300円（本体3,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4101-0
●JANコード? 9784798641010
●雑誌コード：68166-13
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : (C) 2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
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