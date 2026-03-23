全保存版にして最終報告書「ウルトラマン研究極本」 2026年3月23日（月）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『ウルトラマン』研究の究極の一冊「ウルトラマン研究読本」を2026年3月23日（月）に全国書店にて発売いたします。
初代『ウルトラマン』研究の最終報告書、発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344795/images/bodyimage1】
存命のスタッフ・キャストへの徹底取材と、発掘した貴重資料で構成した、『ウルトラマン』（66年）研究の究極の一冊『ウルトラマン研究読本』。本書発売後に発覚した事実や、発掘された資料などを大幅に増補し、再構成。完全版として発売いたします。
76人にも及ぶ関係者の取材で、多数の新事実が発覚。圧巻のメイキング写真ギャラリーも必見!
ウルトラマン研究の決定版、ついに発売!
【収録内容】
●スタッフ所蔵写真ギャラリー
●対談
黒部進×桜井浩子×金子修介
飯島敏宏×満田かずほ×東條昭平×宍倉徳子
池谷仙克×深田達郎×井口昭彦 津沢彰秀×山村哲夫
関口猪一郎×イシヅキ三郎
宮内國郎×竹内博
内海正治×中野稔
●インタビュー
毒蝮三太夫、二瓶正也、古谷敏、樋口祐三、佐々木明、
津田彰、倉方茂男、近藤久、佐藤保、飯塚定雄、橋本一郎
大平隆、満月英世
若林映子、槇みちる、弓恵子、相原ふさ子、真理アンヌ、田村奈巳、毛利幸子、佐渡絹代、土屋嘉男、福田善之、中島春雄、浦野光、森山周一郎、岸野猛、西條康彦、内野惣次郎、金子吉延、外波山文明
上原正三、稲垣涌三、川北紘一、開米栄三、郡司隆夫、小林哲也、島倉二十六、鈴木薫、内藤雅行、中嶋一雄、村瀬継蔵、森喜弘
●タケダアワーの時代
栫井巍
佐多直文、渡辺邦彦、鈴木薫・・・他、総勢76名インタビュー!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344795/images/bodyimage3】
【商品情報】 ウルトラマン研究極本
●発売日?2026年3月23日(月)発売
●定価?5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4100-3
●JANコード? 9784798641003
●判型?B5ハードカバー／384ページ
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)円谷プロ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
初代『ウルトラマン』研究の最終報告書、発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344795/images/bodyimage1】
存命のスタッフ・キャストへの徹底取材と、発掘した貴重資料で構成した、『ウルトラマン』（66年）研究の究極の一冊『ウルトラマン研究読本』。本書発売後に発覚した事実や、発掘された資料などを大幅に増補し、再構成。完全版として発売いたします。
76人にも及ぶ関係者の取材で、多数の新事実が発覚。圧巻のメイキング写真ギャラリーも必見!
ウルトラマン研究の決定版、ついに発売!
【収録内容】
●スタッフ所蔵写真ギャラリー
●対談
黒部進×桜井浩子×金子修介
飯島敏宏×満田かずほ×東條昭平×宍倉徳子
池谷仙克×深田達郎×井口昭彦 津沢彰秀×山村哲夫
関口猪一郎×イシヅキ三郎
宮内國郎×竹内博
内海正治×中野稔
●インタビュー
毒蝮三太夫、二瓶正也、古谷敏、樋口祐三、佐々木明、
津田彰、倉方茂男、近藤久、佐藤保、飯塚定雄、橋本一郎
大平隆、満月英世
若林映子、槇みちる、弓恵子、相原ふさ子、真理アンヌ、田村奈巳、毛利幸子、佐渡絹代、土屋嘉男、福田善之、中島春雄、浦野光、森山周一郎、岸野猛、西條康彦、内野惣次郎、金子吉延、外波山文明
上原正三、稲垣涌三、川北紘一、開米栄三、郡司隆夫、小林哲也、島倉二十六、鈴木薫、内藤雅行、中嶋一雄、村瀬継蔵、森喜弘
●タケダアワーの時代
栫井巍
佐多直文、渡辺邦彦、鈴木薫・・・他、総勢76名インタビュー!
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【商品情報】 ウルトラマン研究極本
●発売日?2026年3月23日(月)発売
●定価?5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4100-3
●JANコード? 9784798641003
●判型?B5ハードカバー／384ページ
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)円谷プロ
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
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