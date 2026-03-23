「ホビージャパン ヴィンテージ Vol.14」 2026年3月23日（月）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「ホビージャパン ヴィンテージ Vol.14」を2026年3月23日（月）に全国書店にて発売いたします。
特集：宇宙戦艦ヤマト オールドキットよ永遠に1974-1983
中高年層にターゲットを絞り、現役のプラモデル趣味人口がもっとも多いとされる世代（40 ～ 50 代）が、かつて夢中になった商品群を満載した、「懐かしすぎて新しい」特集を毎号お届けする模型ムック。
特集は「宇宙戦艦ヤマト オールドキットよ永遠に 1974-1983」。1974年に第一作シリーズが放映開始された「宇宙戦艦ヤマト」は、70 年代後半からの大ブームの中、日本のキャラクタープラモの進化に決定的な影響を与えました。
本特集では、低年齢層向けの玩具的プラモデルからスケールモデル的な無可動キットへ、という、現在につながる流れを体現したバンダイ模型（当時）の「ヤマト」シリーズを検証し、その先進性を細部にわたって再評価いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage3】
▲幻の゛銀河モデル“も紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage4】
▲監修者 柿沼氏によるスクラッチ作例も掲載
【商品情報】
ホビージャパン ヴィンテージ Vol.14
●発売日?2026年3月27日(金)発売
●定価?2,640円（本体2,400円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4069-3
●JANコード? 9784798640693
●雑誌コード：68166-07
●判型?A4変形
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)東北新社/著作総監修 西粼彰司
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
特集：宇宙戦艦ヤマト オールドキットよ永遠に1974-1983
中高年層にターゲットを絞り、現役のプラモデル趣味人口がもっとも多いとされる世代（40 ～ 50 代）が、かつて夢中になった商品群を満載した、「懐かしすぎて新しい」特集を毎号お届けする模型ムック。
特集は「宇宙戦艦ヤマト オールドキットよ永遠に 1974-1983」。1974年に第一作シリーズが放映開始された「宇宙戦艦ヤマト」は、70 年代後半からの大ブームの中、日本のキャラクタープラモの進化に決定的な影響を与えました。
本特集では、低年齢層向けの玩具的プラモデルからスケールモデル的な無可動キットへ、という、現在につながる流れを体現したバンダイ模型（当時）の「ヤマト」シリーズを検証し、その先進性を細部にわたって再評価いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage3】
▲幻の゛銀河モデル“も紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344497/images/bodyimage4】
▲監修者 柿沼氏によるスクラッチ作例も掲載
【商品情報】
ホビージャパン ヴィンテージ Vol.14
●発売日?2026年3月27日(金)発売
●定価?2,640円（本体2,400円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4069-3
●JANコード? 9784798640693
●雑誌コード：68166-07
●判型?A4変形
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)東北新社/著作総監修 西粼彰司
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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