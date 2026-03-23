Supermicro（スーパーマイクロ）、NVIDIAと主要エコシステムパートナーと共同で、エンタープライズAIイノベーションを加速させる７つのAIデータプラットフォームソリューションを発表





・Supermicroの先進的なGPUおよびストレージアーキテクチャは、7つの次世代AIデータプラットフォームソリューションの中核を形成しています。

・Cloudian、DDN、Everpure（旧Pure Storage）、IBM、Nutanix、VAST Data、WEKAといった業界リーダー企業と共同開発し、完全統合されたエンタープライズ対応のAIインフラストラクチャを提供します。

・専用に設計されたAIデータプラットフォームは、エンタープライズデータの真の価値を引き出し、インサイト、自動化、インテリジェントな変革を大規模に加速させます。

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年3月20日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI）は、AI、クラウド、ストレージ、5G/エッジをリードする、トータルITソリューションプロバイダーです。同社は、エンタープライズAIの導入を加速するために設計された7つの完全統合型AIデータプラットフォームソリューションを発表しました。これらのプラットフォームは、NVIDIAのリファレンスアーキテクチャをベースに、Supermicroの高性能なGPUシステムとストレージシステムによって提供されます。NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU、最新NVIDIA RTX PRO 4500™ Blackwell Server Edition GPU、NVIDIA Spectrum-Xイーサネットネットワークおよび、NVIDIA NIMマイクロサービスや、NVIDIA NeMoなどのエンタープライズAIソフトウェアを活用し、高度なAIエージェントを実現します。



Supermicro AI Data Platform Solutions



Supermicroの社長兼最高経営責任者（CEO）であるチャールズ・リアン（Charles Liang）は、次のように述べています。

「Supermicroは、業界最先端のGPU、ストレージ、ネットワーク技術を統合し、エンタープライズおよびクラウド向けに、完全統合型のAIデータプラットフォームを提供します。当社のData Center Building Block Solutions® 、ラックスケール統合に関する専門知識、そして先進的な冷却技術を主要なエコシステムパートナーと連携させることで、AIの導入をより迅速かつ効率的にし、真のターンキーソリューションを実現し、世界中の企業のエンタープライズAI導入を加速させてまいります。」

新しいSupermicro AIデータプラットフォームソリューションの詳細については、以下をご覧ください: www.supermicro.com/aifactory

Cloudian、DDN、Everpure、IBM、Nutanix、VAST Data、WEKAといった主要なデータプラットフォーム企業との協力のもと開発された専用設計のソリューションは、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、およびAIソフトウェアを統合したターンキープラットフォームで、企業がデータを大規模かつ迅速にインテリジェントな活用へと変換できるよう支援します。

NVIDIAストレージテクノロジー担当副社長のジェイソン・ハーディ（Jason Hardy）氏は次のように述べています。「高度なAIワークロードでの推論要求に対応するには、コンピュート、ネットワーク、ストレージを統合したフルスタックのインフラが必要です。NVIDIA AI Data Platform リファレンスアーキテクチャをベースに、Supermicroとそのパートナー各社は、企業のデータをエンタープライズAIに活用するターンキーのAIデータプラットフォームを提供しています。」

Cloudian

Cloudianのアライアンス担当シニアディレクターであるアミット・ラウラニ（Amit Rawlani）氏は次のように述べています。「すべてのAIイニシアチブはデータインフラによって成否が決まります。Cloudian HyperScale® AIDPにより、GPUベースのコンピュートを企業データに直接結びつけます。Supermicroをはじめとするパートナー企業による最先端のコンピュート、ネットワーク、ストレージノードを活用することで、組織が大規模なデータセットの管理と、トレーニングからリアルタイム推論までのAIワークロードを大規模に実行できる、緊密に統合されたソリューションを提供します。」

DDN

DDNのCTO（最高技術責任者）であるスヴェン・オーメ（Sven Oehme）氏は次のように述べています。「AIファクトリーには、測定可能なビジネス成果のために設計された専用のコンピューティングおよびデータプラットフォームが必要です。 SupermicroおよびNVIDIAとの長年の協業を基に、『Driving AI Breakthroughs』という共同モバイルAIファクトリーを発表します。これはGTCで初公開された後、全国を巡回する予定です。HyperPODおよびAIファクトリーのシステム上で稼働する、実運用可能なAIパイプラインを搭載した本システムは、企業がパイロットプロジェクトから、拡張可能でROI重視のAIへと移行させるための確実な道筋を提供します。」

Everpure

EverpureのAI担当バイスプレジデントであるケイシー・ライ（Kaycee Lai）氏は次のように述べています。「エンタープライズAIは、AI利用に適したデータに依存しています。Supermicroとの協業により、EverpureのエンタープライズデータプラットフォームとData Streamソフトウェアを、GPU最適化インフラと組み合わせ、GPUへのデータ供給を安定させ、運用上の複雑さを軽減し、企業がパイロット段階から本番環境へより迅速に移行できるよう支援する統合AIデータプラットフォームを提供します。」

IBM

IBMのストレージ担当ゼネラルマネージャーであるサム・ワーナー（Sam Werner）氏は次のように述べています。「エンタープライズAIの真価は、それを支えるインフラストラクチャの性能に左右されます。Supermicroのペタスケールストレージサーバー上で動作するIBM Storage Scaleは、高スループットかつ低遅延の並列データアクセスを提供し、NVIDIA AIデータプラットフォームを大規模に展開する企業を支援します。また、IBM Storage Scaleは、非構造化エンタープライズデータからセマンティック情報を自動抽出し、リアルタイムで変化を検知することで、コストの高いデータ重複を発生させることなく、常にNVIDIA AI Data Platform内のデータを最新の状態に保ちます。Supermicroと協力し、既存のデータ資産を安全でAI対応のインテリジェンスレイヤーに変換させる完全統合プラットフォームを企業に提供します。これにより、ハルシネーションを減らし、洞察までの時間を短縮させ、エンタープライズ規模での推論の実運用を可能にします。」

Nutanix

Nutanixのプロダクトマネジメント担当エグゼクティブバイスプレジデントであるトーマス・コーネリー（Thomas Cornely）氏は次のように述べています。「Nutanix Agentic AIソリューションは、Nutanix AHVハイパーバイザー、オープンなNutanix Kubernetesプラットフォーム、Nutanix Unified Storage、そしてNutanix AI Gatewayを含む新技術が統合されています。本ソリューションはNutanix NXプラットフォームと同様な展開モデルを採用しており、Supermicroが設計・製造する様々な専用サーバー上で稼働します。また、NVIDIAのサポート対象のソフトウェアライブラリを統合することで、企業は主権を確保したエージェントAIイニシアチブを展開・保護することができます。」

VAST Data

VAST Dataのグローバルテクノロジーアライアンス担当バイスプレジデントであるジョン・マオ（John Mao）氏は次のように述べています。「Supermicroとの協業により、本番環境におけるAIインフラストラクチャの可能性をさらに押し広げています。VAST AIオペレーティングシステムで動作するCNode-X AIデータプラットフォームは、大規模なEBox展開の成功を基盤とし、次世代AIアプリケーションを推進し、現実世界における成果を加速させ、企業が求めるパフォーマンス、耐障害性、そして運用上の簡素化を実現します。」

WEKA

WEKAの最高製品責任者であるアジェイ・シン（Ajay Singh）氏は次のように述べています。「企業はAIを迅速に展開するプレッシャーに直面しており、インフラストラクチャがその障壁となってはなりません。WEKAのNeuralMesh™とSupermicroの先進的なGPUシステムおよびラックスケールシステムと組み合わせることで、企業は現在のAIワークロードをサポートするだけでなく、規模拡大に応じて強化される基盤を構築できます。これにより、企業はインフラストラクチャを自ら構築する手間をかけずに、データからインテリジェントな行動へとスムーズに移行できます。」

これらのソリューションは、3月16日から19日に開催されるNVIDIA GPUテクノロジーカンファレンス(GTC)のSupermicroブース#1113にて展示されます。

Super Micro Computer, Inc. について

Supermicro（NASDAQ: SMCI）は、アプリケーションに最適化したハードウェアとトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャ市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、保守サービスを提供する、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシに至る設計の専門知識は、自社開発および生産の向上を可能にし、世界中のお客様に、クラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、アジア、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions®は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式（空冷や液冷）の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他すべてのブランド、名前、および商標は、それぞれの所有者の財産です。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2933955/Supermicro_AI_Data_Platform_Solutions.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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