スケールモデルレビュー Vol.7 2026年3月23日（月）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、MOOK「スケールモデルレビュー Vol.7」を2026年3月23日（月）に全国書店にて発売いたします。
特集はドイツ・ティーガー戦車のエース ミハエル・ヴィットマン
ホビージャパン誌掲載のスケールモデル作例に、新規作例を加えて構成されるミリタリースケール誌の最新刊。7 号特集はドイツ・ティーガー戦車のエース、ミハエル・ヴィットマン。クルスクの戦いから最後の戦場となったノルマンディーまで、ヴィットマンが搭乗したティーガーI 戦車の作例を中心として、彼の戦いを振り返ります。
陸海空バラエティ豊かに掲載される作例は他にも青島文化教材社1/700 重雷装艦大井、ファインモールドの1/48 零戦52 型作例などを予定、戦史考証記事も充実の内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344486/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344486/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344486/images/bodyimage3】
▲ティーガーI作例は3点を掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344486/images/bodyimage4】
▲『超時空要塞マクロス』よりVF-１ヴァルキリーをスケールモデルの視点から特集
【商品情報】
スケールモデルレビュー Vol.7
●発売日?2026年3月23日(月)発売
●定価?2,970円（本体2,700円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4052-5
●JANコード? 9784798640525
●雑誌コード：68166-03
●判型?A4変形
●発行元?ホビージャパン
●版権表記：(C)1984 BIGWEST
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
特集はドイツ・ティーガー戦車のエース ミハエル・ヴィットマン
ホビージャパン誌掲載のスケールモデル作例に、新規作例を加えて構成されるミリタリースケール誌の最新刊。7 号特集はドイツ・ティーガー戦車のエース、ミハエル・ヴィットマン。クルスクの戦いから最後の戦場となったノルマンディーまで、ヴィットマンが搭乗したティーガーI 戦車の作例を中心として、彼の戦いを振り返ります。
陸海空バラエティ豊かに掲載される作例は他にも青島文化教材社1/700 重雷装艦大井、ファインモールドの1/48 零戦52 型作例などを予定、戦史考証記事も充実の内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344486/images/bodyimage1】
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▲ティーガーI作例は3点を掲載
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▲『超時空要塞マクロス』よりVF-１ヴァルキリーをスケールモデルの視点から特集
【商品情報】
スケールモデルレビュー Vol.7
●発売日?2026年3月23日(月)発売
●定価?2,970円（本体2,700円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4052-5
●JANコード? 9784798640525
●雑誌コード：68166-03
●判型?A4変形
●発行元?ホビージャパン
●版権表記：(C)1984 BIGWEST
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
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