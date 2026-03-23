株式会社美想空間 宮崎県川南町と連携協定を締結 ― 伊倉浜自然公園を拠点に「関われる場所」を創出 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344782/images/bodyimage1】
住宅・店舗等のリノベーションを手がける株式会社美想空間（本社所在地：大阪市港区、代表取締役：鯛島康雄）は、宮崎県児湯郡川南町と、伊倉浜自然公園の再整備および地域活性化に関する連携協定を締結した。 本協定は、川南町が実施する民間事業者等提案制度を活用して締結されたもので、美想空間が提案した「町民が積極的に参加できる余地を残した伊倉浜自然公園の再整備」を軸に、観光振興および教育・文化の活性化を目的としている。
伊倉浜自然公園は、豊かな自然環境とサーフスポットとしての魅力を有する一方、いかに持続的に活用するかが課題となっていた。本取り組みでは、同公園を単なる観光地としてではなく、人が集い、主体的に関わり続けることができる「関係性が生まれる場所」として再構築することを目指す。
具体的には、サウナ付き宿泊施設とシェアハウスを組み合わせた滞在型施設「SAUNARF（サウナーフ）」と、ファミリー層も利用可能なキャンプ機能を核とした拠点づくりを推進する。これまで全国で展開してきた運営実績を活かし、一時的な観光にとどまらない移住・二拠点居住といった関係人口の創出につなげる。 加えて、地域の農業資源を活かした体験型プログラムや、マルシェ、カフェ、フェスなどの多様なコンテンツを段階的に展開し、地域内における交流と経済活動の循環を生み出すことを目指す。
運営面では、民間主体で資金・運営・リスクを担う体制を構築。行政は財政負担を最小限に抑えながら広報等の後方支援を担い、官民の役割を明確にした持続可能な連携を図る。また、地元の学生や地域人材が主体的に関われる仕組みづくりを進め、次世代の担い手育成にもつなげていく。伊倉浜自然公園にとどまらず、中心市街地や駅周辺などとも連携し、エリア全体での価値向上と活性化を推進する。
美想空間はこれまで各地で培ってきた施設運営および地域連携の知見を活かし、川南町において多様な世代が参画できる持続可能な地域づくりの実現を目指す。
【会社概要】
会社名：株式会社美想空間
所在地：大阪府大阪市港区築港2丁目1-27
代表者：代表取締役 鯛島康雄 事業内容：住宅・店舗・宿泊施設等のリノベーション、企画・運営
URL：https://corp.bisoukuukan.com/
配信元企業：株式会社 美想空間
住宅・店舗等のリノベーションを手がける株式会社美想空間（本社所在地：大阪市港区、代表取締役：鯛島康雄）は、宮崎県児湯郡川南町と、伊倉浜自然公園の再整備および地域活性化に関する連携協定を締結した。 本協定は、川南町が実施する民間事業者等提案制度を活用して締結されたもので、美想空間が提案した「町民が積極的に参加できる余地を残した伊倉浜自然公園の再整備」を軸に、観光振興および教育・文化の活性化を目的としている。
伊倉浜自然公園は、豊かな自然環境とサーフスポットとしての魅力を有する一方、いかに持続的に活用するかが課題となっていた。本取り組みでは、同公園を単なる観光地としてではなく、人が集い、主体的に関わり続けることができる「関係性が生まれる場所」として再構築することを目指す。
具体的には、サウナ付き宿泊施設とシェアハウスを組み合わせた滞在型施設「SAUNARF（サウナーフ）」と、ファミリー層も利用可能なキャンプ機能を核とした拠点づくりを推進する。これまで全国で展開してきた運営実績を活かし、一時的な観光にとどまらない移住・二拠点居住といった関係人口の創出につなげる。 加えて、地域の農業資源を活かした体験型プログラムや、マルシェ、カフェ、フェスなどの多様なコンテンツを段階的に展開し、地域内における交流と経済活動の循環を生み出すことを目指す。
運営面では、民間主体で資金・運営・リスクを担う体制を構築。行政は財政負担を最小限に抑えながら広報等の後方支援を担い、官民の役割を明確にした持続可能な連携を図る。また、地元の学生や地域人材が主体的に関われる仕組みづくりを進め、次世代の担い手育成にもつなげていく。伊倉浜自然公園にとどまらず、中心市街地や駅周辺などとも連携し、エリア全体での価値向上と活性化を推進する。
美想空間はこれまで各地で培ってきた施設運営および地域連携の知見を活かし、川南町において多様な世代が参画できる持続可能な地域づくりの実現を目指す。
【会社概要】
会社名：株式会社美想空間
所在地：大阪府大阪市港区築港2丁目1-27
代表者：代表取締役 鯛島康雄 事業内容：住宅・店舗・宿泊施設等のリノベーション、企画・運営
URL：https://corp.bisoukuukan.com/
配信元企業：株式会社 美想空間
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