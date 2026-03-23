池田糖化工業、没食子酸の含有量を規格化した「没食子酸パウダー30」を上市
池田糖化工業株式会社(本社：広島県福山市、代表取締役社長：池田 直之)は、没食子酸の含有量を規格化した没食子酸製剤「没食子酸パウダー30」の販売を2026年4月に開始します。
【特徴】
・没食子酸30％規格化
・機能性表示食品対応(届出中)
・流動性に優れた粉末
・水に透明に溶解
【機能性表示(例)】
本品には没食子酸が含まれます。没食子酸には、肥満気味な方の内臓脂肪や体重を減らし、BMI値を改善する機能、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。
【製品概要】
成分規格 ：没食子酸 30％以上
入目/荷姿：(1kg×5袋)/ケース
【会社概要】
商号 ： 池田糖化工業株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 池田 直之
所在地 ： 〒720-8638 広島県福山市桜馬場町2番28号
設立 ： 1935年6月1日
事業内容： カラメル、調味料、甘味料、乾燥食品、デザート食品、
その他各種食品加工、食品素材
資本金 ： 4億794万円
URL ： https://www.ikedatohka.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
池田糖化工業株式会社 食品基盤技術研究室
Tel：084-957-3411