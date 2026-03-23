池田糖化工業株式会社(本社：広島県福山市、代表取締役社長：池田 直之)は、没食子酸の含有量を規格化した没食子酸製剤「没食子酸パウダー30」の販売を2026年4月に開始します。



【特徴】

・没食子酸30％規格化

・機能性表示食品対応(届出中)

・流動性に優れた粉末

・水に透明に溶解



【機能性表示(例)】

本品には没食子酸が含まれます。没食子酸には、肥満気味な方の内臓脂肪や体重を減らし、BMI値を改善する機能、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。



【製品概要】

成分規格 ：没食子酸 30％以上

入目/荷姿：(1kg×5袋)/ケース



【会社概要】

商号　　： 池田糖化工業株式会社

代表者　： 代表取締役社長　池田 直之

所在地　： 〒720-8638　広島県福山市桜馬場町2番28号

設立　　： 1935年6月1日

事業内容： カラメル、調味料、甘味料、乾燥食品、デザート食品、

　　　　　 その他各種食品加工、食品素材

資本金　： 4億794万円

URL　　 ： https://www.ikedatohka.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

池田糖化工業株式会社　食品基盤技術研究室

Tel：084-957-3411