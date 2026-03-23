AWE2026は未来を告げる：AI時代の決定的瞬間

上海、2026年3月19日 /PRNewswire/ -- 3月15日、2026年家電・エレクトロニクス世界博覧会（AWE2026）は、1,200社を超えるグローバル企業やイノベーターが一堂に会し、AIを活用したスマート・リビングを披露したダイナミックな4日間の日程を終え、閉幕しました。AWEによる速報値では、来場者数は前年比30%以上急増し、世界最大のコンシューマー・テクノロジー展示会となりました。



AWE2026



上海新国際博覧センターのメイン会場は14万平方メートルを超え、何十万人もの来場者が没入型の体験を求めて訪れました。上海東方ハブ国際ビジネス協力区の会場では、海外からの参加者向けに事前登録とビザ免除措置を組み合わせたスムーズな入場手続きが設けられ、到着後すぐに展示会に参加できるよう配慮されました。

AWE2026では、「スマートAI、よりスマートな未来（Smart AI, Smarter Future）」をテーマに、AIがスマート・リビングのあらゆる側面をどのように変革しているかを先進企業が紹介しました。

HaierとDreameは、それぞれ1万平方メートルを超えるホール全体の展示で際立った存在感を示しました。HaierはアップグレードされたAI Eye 2.0を公開し、清掃、見守り、家事支援の3種類の家庭用サービス・ロボットを特徴とするL4インテリジェント家電のSeekerラインアップを発表しました。Dreameは、スマート家電、スマートフォン、車両、航空宇宙探査、エネルギー管理、およびコンピューティング・パワーを網羅する広範なエコシステムを展示しました。フラッグシップ・モデルとして、衣類折りたたみロボット、自社開発のモバイル・プロセッサー「Chixiao 01」、およびNebula NEXT 01Xを初公開しました。

スマート・ホーム分野では、Haier、Huawei、Hisense、Siemens、およびPanasonicなどのブランドが、高度に統合されたAI製品を前面に打ち出し、受動的な家電から能動的にサービスを提供する家電へのシフトを示しました。

家庭用サービス・ロボティクスは大きな見どころとなり、Haier、Hisense、TCL、Fotile、Roborock、MOVA、Ecovacs、およびDreameといった企業が、コンパニオン・ロボットやロボット・キッチンから、車輪付き、さらには飛行型の清掃デバイスに至るまで、あらゆる製品を公開しました。これにより、ハンズフリー・ライフの新たな次元が切り拓かれました。

エンボディドAI（身体性のあるAI）も大きな注目を集めました。Unitree、Agibot、MagicLab、Tesla、DEEP Robotics、ULS Robotics、Tars、Zeroth、Genisom AIなどの企業が、ボクシングや刺繍からボトルキャップのネジを外すといった複雑なタスクをこなすロボットを展示し、知覚と運動制御の急速な進歩を示しました。

スマート端末分野では、Huawei、Dreame、BOE、Aridge、BYD、Tesla、Vertaxi、NAVEE、Segway-Ninebot、およびSky Motorなどのブランドが、電気自動車、水上飛行機、空飛ぶ車、およびスマート二輪車を含む次世代のソリューションを披露しました。一方、Qwen、XREAL、Lenovo、ZTE、Insta360、TCL RayNeo、Robam、Shokz、Rokid、およびOrka Techなどの企業は、スマート・グラスやスマートフォンから、PC、イヤホン、アクション・カメラに至るまで、AIを搭載した最新のデバイスを発表しました。

AWE2026では、デバイス以外にも、Intel、Lisuan Tech、MiniMax、Dreame、Ugreen、およびMoore Threadsによるチップとコンピューティングの革新、Sony、Hisense、TCL、LG、Changhong、およびSkyworthによる次世代ディスプレイ技術、ならびにBrainCo、Stonehillなどによるブレイン・コンピュータ・インターフェースの革新がスポットライトを浴び、人間と機械の統合における進展を印象づけました。

「ロボット工学の年」と称される2026年は、AWE2026の壮大なAIショーケースで幕を開け、一つのことが明確になりました。未来は、もうここにあります。1万点近いインテリジェント製品が展示会場から日常生活へと移行し、人間と機械の相互作用がよりスムーズになる中で、AWEは単なる技術革新を超え、業界全体の変革のスタートラインとなり、人間と機械が共存する新たな時代を加速させています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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