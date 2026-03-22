【岡山大学】岡山大学経済学部2025年度ECBOラオス・カンボジア研修を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の経済学部では、2026年2月15～22日にラオス・カンボジアでの海外研修を実施しました。



カンボジアでは、トゥールスレン虐殺博物館でクメール・ルージュによる大虐殺で何が行われたのかを学びました。シャンティ国際ボランティア会では、その内戦が今なお人々の経済・教育格差を生んでいることについて説明を受け、実際に家族がクメール・ルージュに殺されて孤児院で育ったチャンタ氏の工房を訪問しました。チャンタ氏は、孤児院で身に付けた彫金の技術で、薬莢をアクセサリーに加工し、世界に平和の重要さと内戦の記憶を伝えています。また、自身のような若者を二度と生まないために、工房で若者を雇用して教育を受ける機会を提供する支援活動も行っています。



ローゼル・ストーンズ・クメール社の西口三千恵代表からも、自身の事業を通じて、経営資金が十分ではないカンボジアの学校への支援活動の成果について説明がありました。



ラオスでは、ビエンチャンのハッケオ学園、バンクンのバンクン教員養成校附属小学校を訪問し、都市と地方の格差は顕著であることを目の当たりにしました。こうした格差の是正に向けた事業を行う、株式会社マージオンのヌイ・ワンマニ・チャンニャケム氏から、コーヒーの生産とカフェの運営を通じて、貧困層に安定した収入を確保する取り組みや、若者の就学支援の取り組みについて説明がありました。



参加した学生は、本研修を通してカンボジアとラオス両国で、大きな経済格差や教育格差の実態を目の当たりにし、高度な教育を受けることが必ずしも将来の収入に結びつくわけではない中で大学教育を受けることの意義や、人々が教育を受けて物事を考える力を獲得し、子どもたちが夢を持てる社会の実現に向けて、一人ひとりが何を選び取るかが重要であることを学びました。



格差是正のための取り組みは、JICAをはじめとする海外機関や、民間の事業による支援に依存している部分があることが共通しています。現に、研修の直前に起きた、タイとカンボジアの軍事衝突によって避難した人々をシャンティ国際ボランティア会が支援しています。そうしたリアルタイムに行われている支援事業についても肌で感じる貴重な機会となりました。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組むにご期待ください。

なお研修の様子は、岡山大学国際交流課のInstagramでも紹介しています。

https://www.instagram.com/p/DVZ4Ubkkzv1/?hl=ja

本情報、2026年03月12日に岡山大学から公開されました。

ワット・ウナロム（カンボジア）で寺院についてガイドから説明を受ける様子

カンボジアの子供たちとの交流

ラオス国立大学にて学生交流

ワット・ホーパケオ（ラオス）見学

◆参 考

・岡山大学経済学部

https://www.e.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院社会文化科学研究科

https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/

岡山大学経済学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域（経済系）教授 尾関美喜

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7555

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15148.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html