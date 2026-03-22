【すべての業種対象】最大2億円・助成率4/5の助成金で設備投資を支援！

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人 東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）では、東京の産業力の強化及び都内経済の持続的発展につなげていくことを目的として「第12回（令和8年度第1回）躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請を4月21日（火）から受け付けます。

申請受付に先立ち、3月30日（月）14時から説明会・個別相談会を実施します。

【躍進的な事業推進のための設備投資支援事業とは】

本事業は、都内中小企業者が「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。

【ポイント】

● 最大2億円の助成限度額

大規模投資をお考えの企業から、競争力強化を目指す小規模企業者まで、100万円から最大2億円の助成額で、多様な規模の事業を支援します。

● 最大4/5以内の助成率

計画に沿って一定の賃上げを実施した場合や、省エネルギー効果が高い取組では、事業区分に応じて最大4/5以内、または最大3/4以内の助成率に拡充します。

● 個別相談会を実施

3月30日（月）に助成金説明会を開催します。説明会後に「個別相談会」も実施します。申請を検討されている方はぜひご活用ください。

【助成対象事業】

以下のI～IIIのいずれかに該当する事業であること。

I 競争力強化

更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業

II 後継者チャレンジ

事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる機械設備を新たに導入する事業

III アップグレード促進

競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備を新たに導入する事業

【助成率・助成限度額】

※ ゼロエミコース 省エネルギー効果が高い取組について、助成率を拡充します。

※ 賃上げコース 計画に沿って一定の賃上げを実施した場合、助成率を拡充します。

※ アップグレード促進区分の申請にあたっては、ゼロエミコース及び賃上げコースどちらの要件も満たす必要があります。

【概要】

◆助成対象事業者

令和8年4月1日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり（個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者）、2年以上事業を継続している中小企業者等



◆助成対象業種

すべての業種



◆助成対象期間

交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月間（令和8年9月1日～最長令和10年2月29日）



◆助成対象経費

機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費

※ 1基50万円（税抜）以上のものに限ります。



◆設備設置場所

東京都内及び首都圏（神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県）

※ 都外設置の場合は、都内に本店があることが条件となります。

◆加点措置

助成金申請にあたって加点措置があります。詳細は近日公開予定の募集要項をご確認ください。

【第12回 助成金説明会について】

助成金説明会（助成金説明と質疑応答）を実施します。また、説明会後に個別相談会を開催します。

◆開催日時

2026年3月30日（月） 14：00～15：00

※ 来場参加の方のみ15時以降は個別相談会を実施予定

◆開催形式：ハイブリッド形式

来場参加、またはライブ配信視聴を選択いただけます。



1. 来場参加：（公財）東京都中小企業振興公社 東京都産業労働局秋葉原庁舎1階 大会議室

（東京都千代田区神田佐久間町1-9）

2. ライブ配信視聴：Zoomウェビナーでのライブ配信

◆募集人数

会場50名、オンライン500名まで

◆申込方法

下記リンクより説明会にお申込みいただけます。

【来場参加】確認フォーム（先着順） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBw9OzdkE4oq3CpnZuODqwE9N0fH2hxLtg-FNsC8IgOp9k_w/viewform【ライブ配信参加】確認フォーム :https://zoom.us/webinar/register/WN_k5C__8giTUuP1vH2trjc-A?_fsi=z04PNfH0#/registration

※ 個別相談会は、来場参加の方のみ対象となります。

※ 定員に達し次第申込終了とさせていただきます。

※ ウェビナー入室は、13:30から可能です。

【スケジュール】

〈申請受付の注意事項〉

※ 申請書類の提出は、国が提供する電子申請システム「Jグランツ」にて実施します。

※ Jグランツを利用するには「GビズIDプライムアカウント」の発行が必要です。国の審査によりID発行まで時間がかかるため、余裕を持って準備してください。

【助成事業の詳細について】

助成事業の詳細、申請の手順につきましては公社HPをご参照ください。



公社HP

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html

成果事例一覧はこちら

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin_jirei.html



※ 申請期間は 令和8年4月21日（火）9時から4月30日（木）17時 までです。

【次回のスケジュールについて】

第13回（令和8年度第2回）のスケジュールは以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34524/table/91_1_4326cb8512a0fe60ed3f5cfe86dde539.jpg?v=202603230951 ]

※ 詳細は、6月中旬以降に公社HPで公開予定です。

【お問い合わせ先】

ご不明な点や、ご質問等ございましたら、担当窓口までご連絡をお願いします。



（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課

電話 03-3251-7884