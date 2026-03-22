【岡山大学】岡山大学「第1回女性教授交流会」を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年3月3日、本学津島キャンパスの創立五十周年記念館において初めてとなる「女性教授交流会」を開催しました。

本学には現在66人の女性教授が在籍しており、最近教授に昇任した人から、長く教授として研究・教育に携わってきた人まで、さまざまなキャリアの教授が活躍しています。所属や研究分野も幅広く、多様な専門性で本学を支えています。



女性教授の数は年々増えているものの、全体ではまだ2割に届かず、少数派である状況に変わりはありません。今回の交流会は、そうした女性教授同士が気軽につながり、情報や思いを共有できる場になればと企画したもので、ゆるやかなネットワークづくりを目指した取り組みです。



当日は20人の教授が参加し、田中共子文学部長（学術研究院社会文化学域・教授）の講演に続いて、全員の自己紹介からスタート。茶菓を囲んで4つのグループに分かれての談話会を30分程度行いました。アンケートでは「楽しかった」、「有意義だった」といった声が多くあり、第1回をあたたかい雰囲気の中で終えることができました。



田中文学部長の著書のあとがきには、「困難に囲まれているとき、例え何もできなくても、正しく理解してもらうだけでも助かると知った。かすかな情報提供だけでも糸口になった※」との言葉があります。今回の交流会が、少しでもそのような“心の糸口”となればと願っています。次回も、参加者にとって心地よく、実りある会となるよう準備を進めていきます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組むにご期待ください。



※出典：田中共子著『留学生のソーシャル・ネットワークとソーシャル・スキル』、株式会社ナカニシヤ出版、2000年発行。

田中文学部長による講演

参加者の集合写真

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

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・岡山大学ダイバーシティ推進本部

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岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 ダイバーシティ推進課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7303

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＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html