【TAC公務員】「担任が語る！TAC生の強み～公務員講座いま始めるならこのコース～」を2026年3月30日（月）にオンラインで配信！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「担任が語る！TAC生の強み～公務員講座いま始めるならこのコース～」を、2026年3月30日(月）にオンラインで開催します。

2026年3月30日（月）19：30～20：20（+質問タイム最大30分）公務員講座 担任の竹内講師がお届けします。

公務員試験対策の“始め方”に不安や迷いがある方は必見！

行政事務職志望ならば忙しい方でも大丈夫！

「TAC生の強みとは？」「どのコースで始めれば間違いないの？」長年に渡り多くの受験生を見てきた担任講師目線でズバッとお伝えします！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年3月30日（月）19：30～20：20 オンラインで開催！（+質問・相談タイム）

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shinjuku

今年受験を予定の方へ耳より情報！

春咲キャンペーンFinal実施中！（2026/3/1～2026/3/31）詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html対象の本科生が最大3.3万円OFF！（～2026/3/31(火)）＜対象コース＞【2027年合格目標】（入門）総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1のスタンダードコース！

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2027年合格目標】（入門）総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2028年合格目標】2年総合本科生・2年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！

2年間でより確実に合格を目指すコース！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html