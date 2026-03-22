【特許出願中】クロハリオ、freee会計のデータを横断検索し、一括・自動で更新する「自動取引変更」機能を提供。経理のラストワンマイル課題を解決

クロハリオ株式会社

クロハリオ株式会社（所在地：群馬県前橋市、代表取締役：豊田啓彰）は、クラウド会計ソフト「freee会計」向けの連携アプリケーションにおいて、登録済みの取引情報を柔軟に検索し、一括または自動で情報を更新できる新機能「自動取引変更」（特許出願中）をリリースしたことをお知らせいたします。 本機能により、経理担当者や会計事務所が手作業で行っていた修正・更新作業を大幅に削減し、バックオフィス業務のさらなる生産性向上を実現します。

■ 開発の背景：クラウド会計導入後も残る「修正・変更」の手間

freee会計は、自動登録ルールやファイル連携などを通じて入力業務を劇的に効率化します。しかし、実際の経理・会計事務所などの現場においては「特定の条件に合致する取引だけを後から一括で修正したい」「月次締め前に、特定パターンの部門や品目を自動で書き換えたい」といった高度な要件が発生します。 従来の会計ソフトでは、登録経路（自動、手動、ファイル等）が混在するデータを横断的かつ思うように検索することが難しく、結局は目視での確認や手作業での一つひとつの修正（ラストワンマイルの課題）が残ってしまっていました。当社はこれを解決するため、本機能を開発いたしました。

検索、対象の取引確認、変更内容の設定、自動実行設定と一連の設定により、自動化のラストワンマイルをプロクオリティで実現します。

■ 新機能「自動取引変更」（特許出願中）の4つの特徴

1. 登録方法を問わない、横断的かつ柔軟なデータ検索

連携された金融機関の明細データ自動登録ルールから生成された取引、手動での取引入力などfreee会計上に登録されているあらゆる経路の会計情報を、横断的かつ自由度の高い検索をすることが可能です。従来の会計ソフトの検索機能では難しかった複雑な条件指定にも対応し、目的の取引データを瞬時に、かつ正確にピックアップします。

2. 検索した取引情報の「一括変更」 ピックアップした取引データに対し、紐づく情報（勘定科目、金額配賦や部門配賦、、取引先タグ、品目タグなどのタグ情報、備考など）を一括で変更することが可能です。これにより、大量のデータ修正であっても、手作業による入力ミスを防ぎ、わずかな時間で処理を完了できます。自動取引変更内に設定したルールに基づいた処理を行うことから、AI活用とは違う厳格な処理を行うことが可能になります。

3. 日次・月次での「自動実行」によるルーチン排除

最大の強みとして、自動登録ルールではカバーできない領域の取引変更、設定した条件に基づく取引変更を、日次や月次などのスケジュールに合わせて「自動実行」させることができます。毎月発生する決まったパターンの修正作業をシステムに任せることで、経理担当者は高頻度で発生する取引の修正などをシステムに任せることが可能になり、処理履歴からビフォーアフターを「確認するだけ」の状態となり、真の自動化を実現します。

4. 誤った処理も元通り。安心の「巻き戻し機能」

一括や自動で変更した取引に対して、万が一誤った設定で処理を行ってしまった場合でも、変更単位で元の状態に戻す（巻き戻す）ことが可能です。強力な一括更新機能だからこそ生じる「間違えたらどうしよう」という現場の不安を払拭し、日々の自動化に確かな安心感をプラスする新しい選択肢を提供します。

受取利息の源泉所得税の割戻の自動計算や、借入金の元金と利息の計算など複数行への変更も自動化。

■ 今後の展望 クロハリオは今後も、freee会計のエコシステムを拡張し、現場の「あと一歩、ここが自動化できれば」という声を形にしてまいります。

■ クロハリオ株式会社について 「すべての企業が本業に集中できる環境を創る」を目指し、freee会計向け連携アプリを展開するクロハリオ株式会社。現場に残る「あと一歩、ここが自動化できれば」というラストワンマイルの課題を、特化型ソリューションで解決します。バックオフィス担当者や税理士・会計事務所の負担を解放し、自由で創造的な働き方をサポートします。

会社名： クロハリオ株式会社

所在地： 〒371-0803 群馬県前橋市天川原町1丁目２番地18

代表者： 代表取締役 豊田啓彰

設立： 2025年6月6日

事業内容： freee会計連携アプリケーションの企画・開発・運営