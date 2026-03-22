唯一無二の体験を創造するラグジュアリーホテルブランド「カペラホテルズ＆リゾーツ」日本初上陸となる「カペラ京都」が2026年3月22日にグランドオープン

ＮＴＴ都市開発ホテルマネジメント株式会社 カペラ京都カペラ京都 エントランス

2026年3月22日、カペラ京都（所在：京都市東山区 統括総支配人 ジョン ブランコ）は、カペラ ホテルズ＆リゾーツの日本初進出を記念し、開業式典を執り行いました。

本ホテルは、NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 池田 康）およびNTT都市開発ホテルマネジメント株式会社（本社︓東京都千代田区 代表取締役社長 松本 順一）との協業により誕生しました。

京都・東山区の元新道小学校跡地に位置し、地域に親しまれてきた記憶と文化を継承し、「知と文化の探訪の場」として新たな価値を創出します。宮川町に新たな息吹をもたらし、この地を訪れるお客様一人ひとりに寄り添った、発見に満ちた滞在体験をお届けします。

（左から）NTT都市開発株式会社 星 伸寿氏、カペラホテルグループ ベリンダー シンド氏、NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 松本 順一氏、カペラ京都 ジョン ブランコ、宮川町お茶屋組合 大石 美千代氏、新道自治連合会 福永 敏三氏（両端に舞妓）

3月22日 (日)に、長きにわたり宮川町の歴史と文化を育んできた「宮川町歌舞練場」に面するホテルエントランスにて開業セレモニーを実施し、NTT 都市開発ホテルマネジメント株式会社 代表取締役社長 松本順一は「宮川町という、歴史と文化が息づく唯一無二の特別な場所でホテルを運営するにあたり、『街の記憶を受け継いでいくこと』と『過去を大切にしながら新たな価値を創造していくこと』を大事にして参ります。」と語ります。続いてカペラホテルグループ バイスプレジデント ファイナンス ベリンダー シンドは「カペラ京都は、カペラホテルグループとNTT都市開発グループによる、共通の志と確かな信頼関係、そしてこの地と人々への深い敬意のもとに築かれた、卓越したパートナーシップの結晶です。建築は建築家・隈 研吾氏率いる隈研吾建築都市設計事務所（Kengo Kuma and Associates）、インテリアデザインはシンガポールを拠点とするBrewin Design Office（ブリューイン デザイン オフィス）によるもので、京都の伝統的な町家の精神を尊重しながら、カペラが世界で培ってきた唯一無二のホスピタリティを体現してまいります。」とブランドの日本初進出にこめる想いを述べました。

カペラ京都 統括総支配人ジョン ブランコの「この街の一員として、文化や伝統を守りながらその価値を未来と繋いでいく存在でありたい。」という想いを象徴するように、宮川町お茶屋組合 組合長 大石 美千代氏、新道自治連合会 会長 福永 敏三氏にもご出席いただき、開業を記念し登壇した 6 名による開業記念儀式が執り行われました。

記念式典では、アーティスト 藤井 桃子氏による7本のしめ縄が登壇者に配られ、それぞれの手で結び合わせられました。これは、多様なコミュニティや文化がつながる様子を象徴するものです。式典終了後は、カペラ京都のエントランスに飾られ、お客様をお迎えしました。

NTT 都市開発ホテルマネジメント株式会社 代表取締役社長 松本 順一氏

「本プロジェクトは、宮川町お茶屋組合や新道自治会をはじめとする地域の皆様の多大なるご理解とご協力のもと実現いたしました。この宮川町という歴史と文化が息づく特別な場所において、『街の記憶を受け継ぐこと』と『新たな価値を創造すること』を大切にしながら、カペラ京都が、お客様にとって心に残る場所となるとともに、地域の皆様に誇りに思っていただける存在となることを願っております。」

カペラホテルグループ バイスプレジデント ファイナンス ベリンダー シンド氏

「京都の歴史の一部となることができ、大変光栄に思います。長年にわたり準備を重ねてきた本プロジェクトが、京都でも特に歴史と文化に彩られた宮川町の地において実現したことを、大変嬉しく思っております。カペラ京都の開業は、日本における私たちの取り組みをさらに深める重要な節目となります。」

カペラ京都 統括総支配人 ジョン ブランコ

「この度、京都の豊かな伝統の精神を、現代のホスピタリティとして体現したカペラ京都が開業を迎えられましたことを、大変嬉しく思います。本日の開業は、単なる新たなデスティネーションの誕生にとどまらず、この地の文化や職人技と深くつながりながら、静謐で上質な時間をご体感いただける、洗練された文化拠点となることをめざします。」

■カペラ京都について

伝統的な町家の意匠を取り入れたた落ち着きのあるデザインと現代的なアート、職人たちの稀有な伝統文化との出会いを通じて、京都の1200年以上にわたる歴史を体感するご滞在を提供いたします。ご宿泊と体験を通して、お客様はこの街の伝統・精神・美意識に深く触れ、滞在そのものが人生のひとページを彩る特別な旅へと変わるよう、様々なプログラムを提供してまいります。建築は建築家・隈 研吾氏率いる隈研吾建築都市設計事務所（Kengo Kuma and Associates）、インテリアデザインはシンガポールを拠点とするBrewin Design Office（ブリューイン デザイン オフィス）が手がけ、文化の継承、クラフトマンシップ、そして現代的な美意識が共存する空間は、町家特有の奥行きのある構造や「坪庭」の精神性を取り込み、京都の暮らしが育んだ空間文化を現代的に表現します。京都を象徴する伝統的な町家を現代的に再解釈し、光と素材が織りなす静謐な世界観を通して、京都という街が持つ多層的な魅力と、発見が連なっていく体験をもたらします。

リビングルーム

■京都の美ともいえる余白と光の移ろいを計算した客室

デラックス シティ キングルーム

地上4階建て、全89室の客室は、デラックス シティルームから、206平方メートル を誇る最上階のカペラスイートまで、多彩なタイプをご用意しています。宮川町歌舞練場を臨むプレミアシアタールームや、建仁寺を正面に望む2室の祇園スイートは、本ホテルを象徴する客室です。坪庭を望む専用の温泉風呂で、毎日源泉から運ばれてくる温泉が楽しめる6室の温泉スイートも注目です。

■個性の違う３つの食の空間、五感を通して味わう特別体験

「SoNoMa by SingleThread」シグネチャーレストランシングルスレッド オーナーシェフ カイル コノートン氏

カペラ京都のシグネチャーレストランは、カリフォルニア州ソノマを拠点にオーナーシェフのカイル氏とオーナー兼ヘッドファーマーのカティナ コノートン夫妻が創設した三つ星ミシュランレストランSingleThread（シングルスレッド）初の海外進出となる店舗、SoNoMa by SingleThread（想乃間 by SingleThread）です。

京都・関西圏の四季折々の農産物と、カリフォルニアのドライクリーク・ヴァレーの豊かな恵みを融合した「おまかせコース」では、 双方の地域の農家や職人、生産者たちの物語を織り込みながら、それぞれの土地の風土と季節を一皿に映し出します。空間は、伝統的なお茶屋の親密な雰囲気に着想を得て設計されており、シェフと対面する12席のカウンターと、よりリラックスした時間を過ごせる20席のラウンジバーを備えています。料理と会話に自然と心が向かう静謐な環境のもと、五感を通して味わう特別な体験をご提供します。

「Lanterne」フレンチブラッスリー

そのほか、京都・宮川町の提灯に着想を得て Lanterne（ランテーヌ）と名付けられたオールデイダイニングでは、洋の洗練の中に和の趣を感じさせる奥行きに、温かみのある光の空間で、季節ごとの旬の素材を活かした繊細なフレンチをお楽しみいただけます。約1,000種におよぶワインセレクションもそろい、様々なシーンでご利用いただける空間です。

Lanterneに隣接するペストリーショップ「Patisserie (パティスリー)」では、京都の文化に着想を得た美しく繊細な季節のデザートやお菓子が並びます。 SoNoMa by SingleThreadのチームが手がける「SingleThread Entremets（シングルスレッド アントルメ）」をはじめ、季節を映したスイーツはテイクアウトでも提供しています。京都・大原で誕生した紅茶舗治郎兵衛による、カペラ京都限定フレーバーによるアフタヌーンティーも提供予定です。

「宵」ナイトダイニング

日没から夜へと移ろうひとときをテーマにした「宵」は、バーを主軸としたナイトダイニングです。地域の方々にも心地よくご利用いただける夜の新たな拠点として、周辺エリアでは希少なナイトタイムまでゆったりとお過ごしいただける空間で、本格的な和の味わいをお楽しみいただけます。元新道小学校の理科室等でかつて使用されていたペンダント照明や、音楽室の床材が巧みに再生された空間は、多くの人々が集い、交流を育んだ場所の歴史を継承し、そのレガシーを現代に再解釈しています。京都の社交文化を象徴する角屋に着想を得た、食・酒・会話が自然に交わる場を提供します。

■本質と先端が融合する唯一無二のウェルネス

プライベート温泉ルーム

館内のスパ施設「Auriga Spa（アウリガスパ）」は、プレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」との協業によるスパプログラムの提供を開始いたします。タイムレスで本質的な美の哲学と融合し、心・身体・肌に深く働きかける至高のウェルネス体験です。スパ内には、天然温泉をプライベートに愉しめる個室も備え、湯のぬくもりに包まれながら、日常の緊張を静かにほどくひとときをお過ごしいただけます。経験豊かなセラピストによるパーソナルなトリートメントと、深いリラクゼーションへと導く空間設計により、滞在そのものが、唯一無二のウェルネス体験として提供されます。

■カペラ京都 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172290/table/9_1_314a9ceaf30486a0dd11e757b8e0a84e.jpg?v=202603231051 ]

CAPELLA HOTEL GROUP （カペラホテルグループ）について

カペラホテルグループは、ラグジュアリーホテル、リゾート、サービスレジデンスを専門とする大手ホスピタリティ マネジメント会社です。シンガポールを拠点とし、急成⾧を遂げる同グループのポートフォリオには 2 つのブランドが あり、10 か所のデスティネーションでホテルを展開しています。数々の受賞歴を誇るカペラホテルズ＆リゾーツは、 卓越したサービス、作りこまれたラグジュアリーなデザイン、その土地ならではの没入感を味わえる体験に定評があり、パティーナホテルズ＆リゾーツは、ラグジュアリーホスピタリティにおいて、今までにないまだ見ぬ視点を開拓する、グループのトランスフォーマティブ・ラグジュアリーブランドです。

詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotelgroup.com___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6NjA3MTpkYjYyYzZjZDRhZjk3NWMwMmFmOGEyM2ViZWY4ZjFmMDIxZmU5Y2FjYjk5M2ZmZjg2NjI2ZDI5YjdhYTRkOTJhOnA6VDpO)をご覧ください。

CAPELLA HOTELS & RESORTS （カペラホテルズ＆リゾーツ）について

カペラホテルズ＆リゾーツは、シンガポール、シドニー、台北、ウブド、バンコク、ハノイ、上海、海南に展開するホテルで構成されています。今後の開業予定には、リヤド、フィレンツェ、ソウル、南京、深圳など、エキサイティングな都市が含まれます。ぎょしゃ座の最も輝く星の名が付けられた、この卓越したホスピタリティブランドは、最高水準のパーソナライズされたサービスによる本物の体験を創造し、恩慮深いデザインの遺産を融合させ、その土地の伝統、文化、コミュニティを輝かせます。

カペラホテルズ＆リゾーツは、米国の大手旅行専門誌『Travel + Leisure』による「World’s Best Awards」にて、 2023 年から 2025 年において「Best Hotel Brand」に選ばれました。また、カペラバンコクならびにカペラシンガポールは 2023 年および 2024 年に「The World’s 50 Best Hotels」に選出されました。なかでもカペラバンコクは、2024年に「The World’s Best Hotel 」および「Asia’s Best Hotel」に選ばれ、2025 年には、館内のレストラン 「Côte by Mauro Colagreco」がミシュラン 2 つ星を獲得しています。なお、同社は、世界 100 ヵ国以上にある 40 の独立系ホテルブランドが参加するロイヤリティプログラム「GHA DISCOVERY」のメンバーです。

詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotels.com/jp___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6ZmFhNTo4ZTY5MjcyZjViNTNmZDkxOGFiODA5N2E0YTM3OWJiOWFhZjkxY2M3OTE2NWEzMjdhMjVkNjZlMmY3YTMwMjY3OnA6VDpO)をご覧ください。

Instagram @capellahotels | LinkedIn @capellahotels

CAPELLA KYOTO（カペラ京都）について

2026年3月に開業するカペラ京都は、歴史ある宮川町に位置し、鴨川まで徒歩圏内、800年の歴史を誇る禅寺・建仁寺を正面に臨む、京都でも屈指の希少な立地を誇ります。隈研吾建築都市設計事務所が手掛けた低層の造りの建築は、祇園の路地裏の趣を感じさせながらも、伝統的な意匠を現代的に再解釈し、京都の文化をより親密に感じられる空間へと昇華しています。宮川町歌舞練場の再建に並行して建設された本ホテルでは、中庭には劇場の意匠である唐破風屋根が冠を成す屋外パフォーマンスアトリウムを設置し、ホテル外周には小学校跡地に敬意を表し、大切に守られてきた木々を移植。89室の客室は、カペラの特徴である深くパーソナルな滞在を反映し、1200年以上の歴史を誇る京都の伝統に根ざしています。6室のスイートでは客室で楽しめる天然温泉を用意し、またアウリガスパでは、日本の伝統と現代的ウェルネスを融合させたプログラムを提供します。シグネチャーレストラン、和食レストラン、フレンチブラッスリ-での美食体験に加え、館内の多彩な現代アートコレクションや文化体験を通じて、今も息づく地域の伝統を称えます。

隈研吾建築都市設計事務所について

1990年に建築家・隈 研吾氏によって設立された隈研吾建築都市設計事務所は、東京を拠点とする国際的な建築事務所です。現代的なデザインと日本の伝統美を調和させる革新的な手法で知られ、自然素材の使用、軽やかさ、周囲環境との一体感を重視しています。文化施設、商業施設、住宅、都市デザイン、展覧会など幅広いプロジェクトに取り組んでおり、人・自然・地域をつなぐ建築の創造を理念としています。同事務所は数々の受賞歴を持ち、世界的に高い評価を得るとともに、現代建築に関する国際的な議論にも貢献しています。

BREWIN DESIGN OFFICE（ブリューイン デザイン オフィス）について

シンガポールで設立されたブリューイン デザイン オフィスは、高品質なデザインを追求し、環境や文化への深い理解と精緻なクラフトマンシップで高く評価されるデザインスタジオです。カペラ京都は同スタジオにとって日本初のプロジェクトであり、素材への探求、物語性のある空間づくり、そして建築とインテリアの調和を追求してきたその歩みの集大成となります。

SingleThread（シングルスレッド）について

カリフォルニア州ソノマで唯一の 三つ星ミシュランレストランであり、「World’s 50 Best Restaurants」の “Miele One to Watch” 賞を受賞、さらに2025年版 North America ベストレストランランキングで第8位、La Liste世界ベストレストランランキング第1位にも選ばれたシングルスレッドは、農園を基盤としたレストラン兼イン（宿泊施設）で、地域や季節の独自かつ本物の味を提供しています。カイル コノートンとカティナ コノートンのカリフォルニアでの生い立ちと、英国や日本の世界的に著名なレストランでの海外生活・料理経験によって生まれた哲学は、日本のホスピタリティ、食文化、サービスに関する豊かな伝統と原則 に根ざしつつ、四季や自社農園、ソノマの食材、ゲストの健康とウェルネス に重点を置いています。シングルスレッド の共同オーナーであり Vertice Hospitality Management（ベルティセホスピタリティマネジメント） のCEOでもある トニー グリーンバーグと共に、持続可能な農業の技術と卓越した料理を融合させたソノマのライフスタイルを本物の体験としてゲストに届けることを目標に掲げ、農園をホスピタリティ空間と完全に統合し、食材の調達とストーリーテリングを最前線に置いた運営を行っています。