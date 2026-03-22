音声合成ソフト「VoiSona Talk」の新規ボイスライブラリ「琉璃（CV：朝ノ瑠璃）」が2026年8月4日に発売決定！2026年3月22日からパッケージ版（完全受注生産）の予約開始！

株式会社テクノスピーチ

株式会社テクノスピーチ（所在地：名古屋市東区、代表取締役：大浦 圭一郎、以下 テクノスピーチ）は、最新の技術で人間の喋り声をリアルに再現する、音声合成ソフト「VoiSona Talk」（読み：ボイソナトーク）の新規ボイスライブラリ「琉璃（CV：朝ノ瑠璃）」（企画・運営：朝ノ姉妹ぷろじぇくと）が2026年8月4日にリリースされることをお知らせいたします。そして本日2026年3月22日より2026年5月2日まで、朝ノ瑠璃公式「推し処」ショップにて完全受注生産のパッケージ版をご予約いただけます。

「VoiSona Talk」新規ボイスライブラリ

リリースに先立ち、当該ボイスライブラリのキャラクタービジュアルと、音声サンプルを公開いたしました。

【VoiSona Talk新規ボイスライブラリ「琉璃」情報】

VoiSona Talk「琉璃」パッケージ

- ボイスライブラリ名：琉璃- 対応言語：日本語- スタイル：Normal, Happy, Angry, Sad, Seductive- CV：朝ノ瑠璃- キャラクターデザイン・イラスト：Byte- URL：https://voisona.com/talk/artist/ruri_ja_JP/- 公開日時：2026年8月4日- パッケージ版予約販売情報- - 予約期間：2026年3月22日～2026年5月2日- - 予約URL：https://oshidokoro.stores.jp/items/69bd3cfde2dc7a58f68c6e81- パッケージ版内容物（完全受注生産）- - アクリルスタンド- - ポストカード- - PVCカード（「琉璃」ライセンスコード印字）- - PVCカード専用台紙- 価格（税込）- - パッケージ版 - 16,500円- - ダウンロード版 - 買い切りプラン：9,900円- - ダウンロード版 - 年間プラン：年額4,500円- - ダウンロード版 - 月間プラン：月額660円

※ダウンロード版は2026年8月4日からvoisona.comでの販売予定です。

＜音声サンプル＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SqRPfo-KhO4 ]

＜「琉璃」プロフィール＞

とある忍者系VTuber声優の分身体。とっても清楚なみんなのお姉ちゃん。

分身体とはいえ、忍術が使えるかどうかは謎に包まれている。

とにかく清楚である。

年齢：20歳

誕生日：8月4日

出身地：石川県

身長：142cm

＜「朝ノ瑠璃」コメント＞

忍者系VTuber声優 朝ノ瑠璃です！！

いつか、素敵な形で永遠の存在になれたら……と思っていたところに素敵なお話をいただき、この度「VoiSona Talk」をリリースさせていただくことになりました！

「VoiSona Talk 琉璃」を通して、皆さんの生活や活動のお手伝いをさせてください！

【VoiSona Talk製品概要】

「VoiSona Talk」は、最新のAI技術で人間の喋り声をリアルに再現するAI音声合成ソフトです。「VoiSona」は音声の意味を持つ「Voice」と人格、魅力などの意味を持つ「Persona」を結合した造語で、音声で多様なパーソナリティを表現可能にしたいというメッセージを込めたネーミングです。音声提供者およびクリエータの双方をサポートする循環系の構築を目的としています。

テクノスピーチが長年積み上げてきたAI技術をベースに、Windows／macOS両対応等を行い、より使いやすく、プロフェッショナルなニーズにもお応えできるようになりました。デフォルトボイスライブラリとして、やや幼めで可愛らしい声質と落ち着いた語り口調のギャップが魅力の女性ボイスライブラリ「田中傘」が同梱されます。「VoiSona Talk」と「田中傘」を用いて出力した音声波形データは、個人／法人、商用／非商用を問わず、一部例外を除いて原則無料で利用することが可能です。

- 製品名：VoiSona Talk- 公式サイト：https://voisona.com/talk/- 公開日：2024年3月22日- 形態：ダウンロード- 価格：「VoiSona Talk」本体及び標準搭載話者である日本語ボイスライブラリ「田中傘」は無料 ※追加ボイスライブラリは有償となります。

※公式サイトよりアカウント登録が必要です。

＜動作環境＞

- 対応OS：Windows 11 / Windows 10（64bit、22H2以降）、macOS 11 (Big Sur) ～ 26 (Tahoe)- CPU：- - Windows：Intel / AMDプロセッサー（Intel Core i5（第４世代）以上、または同等のAMDプロセッサー推奨。Snapdragon等のARM系CPUでの動作は確認しておりません。）- - macOS：Appleシリコン / Intel プロセッサー（Appleシリコン、またはIntel Core i5（第４世代）以上推奨。）- ※処理性能が低いと再生中に音飛びが発生する場合があります。(ファイル出力は問題ありません。)- メモリ：4GB 以上 ※8GB以上推奨- HDD：1GB 以上の空き容量（インストール用）- グラフィック：1280 x 720 以上 フルカラー

※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。

【会社概要】

テクノスピーチは、下記のようなエンタメ・教育・医療等の様々な分野において音声関連の研究開発の成果を投入することにより、総じて人々の暮らしをより豊かにする一助となることを目指しております。

- 業務用の音声合成・歌声合成プラットフォームの展開- オンライン授業・オンデマンド授業の電子教材の作成補助- アーティスト（故人を含む）の歌声の再現- ゲーム・アプリ・ウェブサービスへの応用- バーチャルユーチューバーによるオンラインコンサート- バーチャルアクターによるアフレコシステム- 人工知能や音声対話システムの発声モジュールへの導入- 外国語教育・歌唱教育における柔軟な参照音声の生成- ALS・喉頭がん等の患者様が用いる発声デバイス- 介護施設用デジタルサイネージ

商号：株式会社テクノスピーチ

代表：代表取締役 大浦 圭一郎

所在地：〒461-0004名古屋市東区葵1-14-13アーク新栄ビルディング

事業内容：マルチメディアに関連したソフトウェアの研究開発

URL：https://www.techno-speech.com/