WEB小説投稿サイト「ネオページ」初の書籍化作品は、ラッキースケベ×ダンジョン無双！ GCN文庫『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』5月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』（小説：赤丈聖 イラスト：福きつね）を2026年5月20日にGCN文庫より発売いたします。
『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』（GCN文庫）
『異世界酒場のチート殺し』（GCノベルズ）などを代表作に持つ赤丈聖先生がWEB小説投稿サイト「ネオページ」で掲載中のダンジョンコメディ作品です。
現代ダンジョンを舞台に、貧乏エロ漫画家だけどチートスキル持ちの茶川綴人と、孤高の美少女JK探索者の御剣楓音のちょっとHでドタバタなコメディを描く、現代ダンジョンファンタジー！
本作のイラストは、数々のライトノベルを彩ってきた人気イラストレーター・福きつね先生に担当いただきます。
今回解禁されたカバーイラストをはじめ、今後も美麗で可愛いイラストが続々と公開されていきますので、ぜひ作品公式アカウントをフォローしてお待ちください！
エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる
小説：赤丈聖 イラスト：福きつね
ISBN：9784867169667
価格：825円 （本体750円＋税10%）
発売日：2026年05月20日
https://gcnovels.jp/book/2102
＜あらすじ＞
突如世界各地にダンジョンが出現して約10年。
売れないエロ漫画家・茶川綴人は、その熱意とは裏腹に貧乏な日々を送っていた。
【描いたものを具現化する】チートスキルを持っていた彼は【日雇い探索者】として生活費を稼いでいたが「自分はエロ漫画家だ！」という謎プライドを貫く彼は、あくまでバイトとしてその実力を隠していた。
だがある日、ダンジョンで助けた美少女JK探索者の御剣楓音にその実力が知られ、クランの結成を迫られてしまう。
エロ漫画と美少女JK、究極の選択を前に綴人は「エロ漫画のモデルになること」を条件に楓音とクランを組むことに――
作品公式アカウントはこちら :
https://x.com/gc_ero_dungeon
制作陣のコメントが到着！
書籍化発表に際して、制作陣からのコメントが到着しました！
▼著者：赤丈聖先生
▼イラストレーター：福きつね先生
▼担当編集：ＳＡＮＤ
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