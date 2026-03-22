持続可能な社会への一歩 ―「株式会社ブルーアドバンス」社員主体の地域清掃活動を実施

株式会社ブルーアドバンス

株式会社ブルーアドバンス（本社：大阪府大阪市西区京町堀1-4-3 TCF肥後橋ビル2F）は、皆様のご支援のもと、2026年3月15日に設立3年目を迎えることができました。これを節目として、設立日を「ブルーDAY」と位置づけ、日頃よりお世話になっている地域社会への感謝と貢献を目的とした清掃活動を実施いたしました。本取り組みは、地域への恩返しとしての活動であると同時に、社員の意識向上および企業文化の醸成を目的としています。

１. 取り組みの背景｜なぜ今、地域清掃なのか

当社は、太陽光発電・蓄電池・エコキュートなどの住宅設備を通じて、持続可能な社会づくりに貢献してまいりました。しかし、エネルギー分野に限らず、企業として地域に対してできることはまだあると考えています。

その中で、「まずは自分たちの足元から」という想いのもと、社員主体で地域清掃活動をスタートしました。

２. 活動内容｜社員が主体となり地域へ還元

当日は社員が複数チームに分かれ、本社周辺の歩道や公園を中心に清掃活動を実施しました。日常的に利用している場所を自らの手で綺麗にすることで、地域とのつながりをより強く実感する機会となりました。

また、社員同士のコミュニケーションも活性化し、部署を越えた交流の場としても機能しました。

３. 社員の声｜“やってよかった”が組織を強くする

参加した社員からは、

・「清掃活動を通して自分の心もキレイになった気がする」

・「思ったよりもゴミが落ちててビックリした」

・「会社としての一体感が高まった」

といった声が上がり、単なる清掃活動以上の価値を生む取り組みとなりました。

４. 企業理念とのつながり｜「栄幸創生」を体現する活動

当社の理念である「栄幸創生」には、関わるすべての人の繁栄と幸せを創り出すという想いが込められています。

今回の取り組みは、地域環境の向上だけでなく、社員の意識改革や企業文化の強化にもつながり、理念を体現する活動となりました。

５. 今後の展望｜地域とともに成長する企業へ

今後も株式会社ブルーアドバンスは、エネルギー事業だけでなく、地域社会への貢献活動を継続してまいります。

「明日の暮らしに安全を」というミッションのもと、事業と社会貢献の両面から価値を提供し、地域とともに成長し続ける企業を目指します。

■会社概要

会社名：株式会社ブルーアドバンス

所在地：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-3 TCF肥後橋ビル2F

代表者：代表取締役社長 小谷 靖弥

設立 ：2024年3月

URL ：https://blue-advance.co.jp

事業内容：総合エネルギー事業 太陽光発電や風力発電等を利用した販売機器及び、蓄電池システム、オール電化システムの販売