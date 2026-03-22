【岡山大学】岡山大学大学院社会文化科学研究科が「津島遺跡 第3回おさんぽの会」を開催～歩き・歴史・心理学を融合した学術アウトリーチ～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月14日、岡山県総合グラウンド津島遺跡エリア（遺跡&スポーツミュージアム周辺 ～ 岡山大学津島キャンパス ～ Jテラスカフェ）にて、地域文化資源を生かした学習機会の創出を目的として、「吉備路お散歩会（津島遺跡エリア）」を開催しました。教職員・学生・地域の方など、約25人が参加しました。



本取り組みは、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一環として、地域の歴史資源の利活用と他団体との協働を通じ、大学院社会文化科学研究科の白石大学院生らの研究成果「高齢者には生涯学習と身体活動がお勧め！～主観的な老いの体験に対するポジティブな効果を縦断研究で実証～ - 国立大学法人 岡山大学」を、“歩く・学ぶ・気づく”を軸に社会実装することを目的に、楯築ルネッサンス・吉備学会と協働で実施しています。



開会にあたり、槇野博史楯築ルネッサンス代表（香川県病院事業管理者・前岡山大学学長・岡山大学名誉教授）があいさつし、身近な文化資源を生かした「歩くことによる地域の魅力発見」の意義について語りました。



続いて、遺跡&スポーツミュージアムの島崎学芸員より稲作文化の起源、津島遺跡の歴史、当地の文化的背景に関する解説が行われ、参加者は水田跡・復元住居などの遺跡群を巡りながら「歩きながら学ぶ」体験を共有しました。



遺跡見学後は、岡山県総合グラウンドからJテラスカフェまで散策。カフェでの懇親会では、国定剛氏（協会けんぽ岡山支部長・吉備学会医療福祉委員長）が司会進行を務め、穏やかな雰囲気のもと交流を深めました。

冒頭のあいさつでは、井上峰人楯築ルネッサンス副代表（倉敷商工会議所前会頭・関西学園理事長）が、「地域・大学・若い世代をつなぐ場」としての本取り組みへの期待を語りました。



続いて、槇野代表から、楯築ルネッサンス公式HP槇野先生の「吉備路で健康づくりを！」に掲載されている、槇野名誉教授が撮影した吉備路の史跡に関する写真の紹介とその解説がありました。



楯築ルネッサンスで活動する学生ボランティア・白石楓佳さん（岡山理科大学3年）は、「今日のおさんぽの会の体験が『また歩いてみたい』、『もっと知りたい』につながってほしい」とコメント。また、学生が制作に関わってきた槇野先生の「吉備路で健康づくりを！」HPに掲載されている、遺跡巡り散策や、R&D_showcase.2025でも紹介した古墳巡りバスツアーを活用した健康づくりの推進について、「生活習慣病の危険因子として運動不足があるが『のぼれる』、『入れる』といった体験ができる特徴を持った吉備路エリアの古墳・吉備路の散策を、生活習慣病予防やフレイル予防のために運動量を増やすきっかけとして提案したい」、「このような取り組みは、SDGs第3目標 3-4『2030年までに、予防や治療をすすめ、感染症以外の病気で人々が早く命を失う割合を3分の1減らす。心の健康への対策や福祉もすすめる※』に貢献しうると考える」と説明がありました。



本学大学院社会文化科学研究科の三宅沙有美客員研究員（理学療法士）からは、心理学的手法「レーズン・マインドフルネス」の体験が提供され、参加者全員が五感を使ったマインドフルネスを実践。また、三宅客員研究員と白石大学院生による未来展望（Future Time Perspective）研究の紹介と「未来展望ワーク」のデモも実施し、参加者が自分の物語を可視化する体験を通じ、心理学を“その場で学ぶ”機会となりました。



最後に、吉備学会の今西通好会長より「生涯学習と健康づくりの重要性」について講評が行われ、イベントは盛会のうちに終了しました。本取り組みは、研究成果の社会実装・地域文化資源の活用・学生活動との連携の点から高く評価され、R&D Showcase 2026において学生最優秀賞を受賞しています。

岡山大学は今後も、地域と協働しながら“歩く・学ぶ・気づく”を組み合わせた新しい学びと健康づくりの場を創出していきます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組むにご期待ください。

本情報は、2026年3月12日に岡山大学から公開されました。



※感染症以外の病気とは、糖尿病・高血圧・メタボ・慢性腎臓病など生活習慣病・フレイル

井上副代表によるあいさつ（左）

白石大学院生による企画解説（左）と国定委員長による司会（右）

「未来展望ワーク」についてのデモを行う三宅客員研究員

岡山大学Jテラスカフェでの集合写真

懇親会場となったJテラスカフェ（岡山大学津島キャンパス）

ポスター

◆参 考

・岡山大学大学院社会文化科学研究科

https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域（文）堀内研究室

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~horiuchi/Horiuchi_Lab.htm

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）

https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/

・ 遺跡＆スポーツミュージアム

https://www.pref.okayama.jp/page/434449.html

・楯築ルネッサンス

https://tatetsuki.com/

◆参考情報1

・【岡山大学】岡山大学大学院社会文化科学研究科が「津島遺跡おさんぽ」の会を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003087.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学大学院社会文化科学研究科が「津島遺跡 第2回おさんぽの会」を開催～稲作のおこりと人口の推移～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003696.000072793.html

◆参考情報2

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】高齢者には生涯学習と身体活動がお勧め！～主観的な老いの体験に対するポジティブな効果を縦断研究で実証～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002846.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）認定者が「吉備学会」で産学連携研究について発表しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002869.000072793.html

・【岡山大学】クラウドファンディング「倉敷市楯築墳丘墓出土特殊器台修復プロジェクト」による楯築墳丘墓出土特殊器台の修復が完了

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002973.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院社会文化科学研究科 堀内研究室内 楯築ルネッサンス事務局 白石奈津栄（広報副委員長）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：psnu2c27◎s.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15156.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)