【TAC公務員】名古屋校で開催「担任講師・合格者個別受講相談会」
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「担任講師・合格者受講相談会」をTAC名古屋校で開催します。
マンツーマンでご相談いただけます！
予約をする :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#nagoya2
TAC名古屋校の公務員講座担任講師や合格者と話してみませんか？
- 「学校・仕事と両立できる？」
- 「学習計画を一緒に立ててほしい」
- 「最新の試験傾向は？」
など、どんなことでも相談OK！お気軽にご利用ください。
※保護者の方も同席いただけます。
※予約優先制となっております。
日時／場所
担当：TAC名古屋校 担任講師
社会人、既卒の方・保護者の方、幅広い受験先に関して質問したい方におすすめです。
2026年4月3日（金）・4月18日（水）・4月26日（日）14:00 ～17:00
／TAC名古屋校で開催
担当：令和7年度合格者 A.O.さん
【大学】 名古屋市立大学（経済学部）4年生 ※現役合格
【最終合格先】 財務専門官（内定先）、国家一般職、名古屋市
大学生の方や、財務専門官や国家一般職志望の方におすすめです。
2026年3月27日（金）15：00～18：00
予約方法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#nagoya2
資格の学校TAC 名古屋校
【アクセス】
〒453-0014 名古屋市中村区則武1-1-7 NEWNO名古屋駅西7F（1F・セブンイレブン）
※エスカ地下街E7出口より徒歩3分
JR名古屋駅太閤通口より徒歩5分
【受付営業時間】
月～金 12:00～19:00 土日祝 9:00～17:00
【自習室利用時間】
月～金 9:00～21:30 土・祝 9:00～21:30
日 9:00～20:00
※自習室を利用いただける方の詳細等はTAC利用ガイドをご参照ください。
【お問い合わせ】
電話番号 052（559）5555（代）
※おかけ間違いには十分ご注意ください。
※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。
皆さんの合格を、安心の学習環境でしっかりサポートします！
TAC名古屋校は、名古屋駅から徒歩圏内の立地、キレイな校舎で学習に集中できると受講生から好評です。
夢の実現・目標達成に向けて資格取得をめざす沢山の方が通学しています。
あなたも、快適な学習環境で資格取得をめざしてみませんか？
個別のご相談も承っております。皆さんのお越しを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/tacmap/nagoya.html
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html