『鋼の錬金術師』荒川弘原作のTVアニメ『黄泉のツガイ』radikoポッドキャスト『ツガイガタリ』4月9日配信開始　パーソナリティは小野賢章

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、15周年企画の一環として、2026年4月より連続2クールで放送決定となっているTVアニメ『黄泉のツガイ』のレギュラーポッドキャスト番組『ツガイガタリ』を制作・配信することを発表しました。radikoがアニメ作品とコラボして番組を制作・配信するのは初めての試みとなります。

『黄泉のツガイ』は、今年作品生誕25周年を迎え、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する作品で、TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、2026年4月4日(土)23時30分より放送開始されます。

ポッドキャスト番組『ツガイガタリ』は、主人公ユル役を務める小野賢章がパーソナリティを務め、毎回キャストをゲストとしてお招きしつつ、作品の情報をお届けするとともに様々な角度からその魅力に迫るトーク番組です。番組ではリスナーからの投稿も募集します。

【投稿フォーム】https://form.run/@radiko-yominotsugai-tsugaigatari

4月4日（土）放送開始のTVアニメに合わせて4月9日（木）から毎週木曜日にradiko限定で本編とおまけコーナーも含めたフルバージョンを配信し、YouTubeにて1週間遅れで本編のみを配信します。

【配信URL】 https://radiko.jp/podcast/channels/24768455-1a39-48ca-8aac-253460ba02bc

※4月9日配信開始

小野賢章（おの・けんしょう）

映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリー・ポッター役で声優としての活動を開始。

アニメ『黒子のバスケ』黒子テツヤ役、アニメ『アイドリッシュセブン』七瀬陸役、アニメ『SPY×FAMILY』ユーリ・ブライア役など多数に出演。

俳優、ラジオパーソナリティなど多方面で活躍中。

radikoは15周年企画としてオリジナルコンテンツの制作や様々なコラボ企画などを進めており、radikoオリジナルポッドキャストとして制作・配信を行います。

■ポッドキャスト『ツガイガタリ』概要 ----------------------------------------------------

【番組名】 radikoオリジナルポッドキャスト『黄泉のツガイ』ツガイガタリ

【出演】 小野賢章 + ゲスト（キャスト）

【配信媒体】 radikoポッドキャスト（本編+おまけコーナー）

YouTube（本編のみ1週間遅れで配信）

【配信開始】 2026年4月9日（木）

【配信日時】 毎週木曜日

【投稿フォーム】https://form.run/@radiko-yominotsugai-tsugaigatari

【配信URL】https://radiko.jp/podcast/channels/24768455-1a39-48ca-8aac-253460ba02bc

※4月9日配信開始

【番組URL】https://news.radiko.jp/article/edit/133207

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■TVアニメ『黄泉のツガイ』概要 -----------------------------------------------------------

【作品名】 黄泉のツガイ

【原作】 荒川弘

【連載】 月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス）

【放送開始】 2026年4月4日（土）23時30分～

【放送日時】 毎週土曜日23時30分～24時

【放送局】 TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほか

【出演】 ユル：小野賢章、アサ：宮本侑芽、デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲、右：小山力也 左：本田貴子

ハナ：島袋美由利、ジン：諏訪部順一 他

【公式ウェブサイト】https://yominotsugai.com/

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■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込