3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」Blu-ray&DVD発売、ディレイビューイング実施決定！次回公演の開催も決定！！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」の次回公演の開催が決定いたしました！

2021～2023年に行われた「ST☆RISH」と「QUARTET NIGHT」による合同LIVE『SHINING STAR STAGE』を経て、2024年からは「HE★VENS」を加えた18人による合同LIVE『ALL STAR STAGE』へと進化。

続く次回の『ALL STAR STAGE』は“BEGINNING”をテーマにさらにパワーアップ！Type Daybreak／Type Daylightの2種類の異なるセットリストでお届けいたします。

18人全員で紡ぐ新たなステージ。詳細は続報をお待ちください。

あわせて、3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」のBlu-ray＆DVDが、10月28日（水）に発売されることが決定！ 本商品には、次回公演チケットの最速先行抽選申込券が封入されます。さらに、ディレイビューイングが6月27日（土）、6月28日（日）、7月4日（土）、7月5日（日）全国の映画館にて実施されることも決定いたしました！！

3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」

■公演概要

公演名：「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」Type Daybreak／Type Daylight

公演ごとに異なる2種類のセットリストでお届けいたします。

詳細は続報をお待ちください。

※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。

3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」

■Blu-ray&DVD概要

2026年3月23日（月）より予約受付開始！

次回公演「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」のビデオグラム最速先行抽選申込券が封入！

<概要>

・商品名：

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- Ver.A [Blu-ray]

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- Ver.A [DVD]

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- Ver.B [Blu-ray]

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- Ver.B [DVD]

・発売日：2026年10月28日（水）

・価格：Blu-ray 8,800円（税込）／DVD 7,700円（税込）

・仕様：2枚組

・収録内容

〈Ver.A〉

・ライブ本編映像 Ver.A（１公演分／開演前後影ナレ含／約 100 分）

・特典映像「MUSIC ENERGY」「夢ノ聖火」「メガLOVEハッピーワールド」全景定点映像（約 9 分）

・Special CD：ウェルカムメッセージ、ご挨拶ボイス（全公演分／約 27分）

〈Ver.B〉

・ライブ本編映像 Ver.B（１公演分／開演前後影ナレ含／約 100 分）

・特典映像「SUPER STAR」「THIS IS...!」「Genesis HE★VENS」全景定点映像（約 11 分）

・Special CD：ウェルカムメッセージ、ご挨拶ボイス（全公演分／約 27分）

※「Ver.A」と「Ver.B」で一部曲順、MCが異なります。

※Special CDの収録内容は「Ver.A」と「Ver.B」共通の内容です。

・封入特典

〈Ver.A〉

・「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」ビデオグラム最速先行抽選申込券「Type Daybreak」

「ALL STAR STAGE」次回公演「Type Daybreak」にお申し込み可能な申込券が封入！

※次回公演「Type Daylight」のお申し込みには使用できませんのでご注意ください。

〈Ver.B〉

・「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」ビデオグラム最速先行抽選申込券「Type Daylight」

「ALL STAR STAGE」次回公演「Type Daylight」にお申し込み可能な申込券が封入！

※次回公演「Type Daybreak」のお申し込みには使用できませんのでご注意ください。

・発売元：フロンティアワークス

・販売元：フロンティアワークス

・著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.

■ディレイビューイングが全国の映画館にて実施決定！

6月27日（土）、6月28日（日）、7月4日（土）、7月5日（日）に実施決定！

詳細は続報をお待ちください。

■サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ缶 全国販売決定！

「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」のライブ会場で販売された、 サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ缶が全国の自販機に登場！

ぜひお近くの自販機をご確認ください！

・販売期間：2026年3月26日（木）～4月27日（月）

・対象自販機：サントリー自販機（全国 約300箇所）

・販売種類：ランダム全18種 800円（税込）

※中身はウーロン茶となっております。

※冷蔵での販売となります。

※自動販売機により商品の投入および販売開始時間が異なります。あらかじめご了承ください。

※販売開始時間のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

※販売数には限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

詳細は、TAG LIVE LABEL公式Xをご覧ください。

・TAG LIVE LABEL公式X

https://x.com/TAGLIVELABEL



【お問い合わせ先】

TAG LIVE LABELお問い合わせフォーム

https://tag-live-label.jp/contact

■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会

■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.

■公式サイト： https://asshc.utapri-sss.com/

■公式X：https://x.com/utapri_sss #utapriASSHC

＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞

2010 年にゲーム第 1 作をリリース以来、CD・アニメ・アプリゲーム・イベントなどメディアミックス展開を広げ、 2025 年 6 月に 15 周年を迎えたコンテンツ。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語を、音楽クリエイター集団・ Elements Garden が手がける魅力的な音楽と共にお届けしています。