【TAC公務員（心理職・福祉職）】2027年合格目標のコースが今なら2.2万円OFF！（～26/3/31(火)）

TAC株式会社春咲キャンペーンFinalは26/3/31(火)まで！お見逃しなく！

公務員試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2027年合格目標の公務員心理職・福祉職コースを対象に、2.2万円割引となる「春咲キャンペーンFinal」を実施中です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html#shinri

TACがいちばん大切にしていること・・それは「受験生の想い」

予備校なんてどこも同じ…それは違います。

長い闘いとなる公務員試験だからこそ、大学・お仕事が忙しくても安心し学習を継続できるコンテンツがTACにはあります。

受験生のことを真剣に考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTACの役目です。

春咲キャンペーン対象コース

心理職・福祉職総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/shinri_crs_chihou2.html)

心理職・福祉職の公務員試験（大卒程度）を幅広く併願できるコース

心理職・福祉職地方上級本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/shinri_crs_tihou.html)

地方上級試験（心理職・福祉職）を目指す特化型コース

法務省専門職本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/shinri_crs_homu.html)

法務省専門職を目指す特化型コース

家庭裁判所調査官本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/shinri_crs_kasai.html)

家庭裁判所調査官を目指す特化型コース

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html#shinri

心理職・福祉職公務員 合格者コラム

心理職・福祉職公務員への第一歩はココからスタート！先輩合格者によるコラム

「合格までの道のり」には、最終合格・内定獲得までに合格者が心がけていたことや、対策のコツがうまくまとめられています。受験生必読の至極のコラム集になっていますので、ぜひご覧ください！

合格者の型をうまく取り入れながら、その先にある自分の型を作り上げ、第一志望先からの最終合格・内定を獲得しましょう！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/column.html#001

合格者コラムの一部を紹介！

社会人が目指す家裁対策スケジュール（前編）

＜2025年度合格＞Hさん（最終合格先：●家庭裁判所調査官、●国家総合職（人間科学） ）

学習を開始した当初は、まだ独学での受験を検討しており、「試験の情報をできるだけ集める」「独学でどこまで対策できるかを確かめる」ことを意識していました。 続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/column/015.html)

面接は準備をすれば怖くない！

＜2025年度合格＞Sさん（最終合格先：●特別区I類（福祉）、●福岡市（福祉）、●法務省専門職（保護観察官） ）

面接の得点は「得意、苦手」ではなく、「どれだけ準備したか」によって決まると思います。私はこれまで人前で話した経験もなく、面接に不安しかありませんでしたが、入念な準備をしたことで無事に合格できました。 続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/column/017.html)

専門記述対策のために取り組んだこと

＜2025年度合格＞Ａさん（最終合格先：●家庭裁判所調査官、●法務省専門職（法務教官） ）

「記述対策って何をすればいいの？」「記述対策ってキリがない…」と思っていましたが、記述には型があり、練習を重ねていくうちに、書けるようになっていきました！ 続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/column/016.html)

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_shinri_komuin/column.html#001

- 担 任 講 師TACには、公務員受験指導のプロフェッショナル「担任講師」がいます。学習上の相談はもちろん、進路相談や面接対策、悩みや不安も、まずは担任講師に話してみてください！

山口 輝 講師

大学時代、公務員試験において多数合格者を輩出していた公共政策ゼミに所属し、研究の一環として地域包括ケアシステムについてのグループプロジェクトを担当した。大学院進学後は、国・地方における社会・福祉政策研究を行い、TA（ティーチングアシスタント）や大学生・留学生への論文指導を行った。とくに、国のパブリック・コメント制度を通して国民の声がどのようにして行政に届くのかを様々な政策領域で分析し、論文を執筆。現在は、心理職・福祉職講座担任として政策論文や面接対策をメインに講義を担当。他にも、心理職・福祉職講座開催の特別セミナーや担任カウンセリングを行っている。

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html