【岡山】24帖超の開放感と、心に静寂をもたらす素材美。ヘルシーホームがRSKハウジングプラザに放つ新展示場「＆Life」4月4日(土)グランドオープン

株式会社ヘルシーホーム

岡山県を中心に地域密着の住まいづくりを展開する株式会社ヘルシーホーム（本社：岡山県岡山市、代表取締役：篠山 憲司）は、2026年4月4日(土)、岡山県最大級の総合住宅展示場「RSKハウジングプラザ」内に、同展示場内2棟目となる新モデルハウス【＆Life（アンドライフ）】をオープンいたします 。

本モデルハウスは、設計士が「心落ち着く上質な空間」と「実生活に寄り添った動線」を徹底的に追求して完成させました。一般的な住宅の約1.5倍となる24.29帖の柱のない大空間LDK を中心に、ブラックチェリーや無垢レッドシダーなどの本物の素材が奏でる調和をご体感いただけます。流行に左右されない普遍的な外観デザインと、1階で生活が完結する機能的な間取りにより、これからの岡山の住まいの「新しいスタンダード」をリアルなサイズ感で提案します 。

新モデルハウスの見どころ

１. 上質な空間づくり：室内外をゆるやかに繋ぐ「静穏の設計」

家族が集まるリビング、ダイニング、キッチンは、何よりも「心が落ち着く空間」であることを目指しました。

- 庭へと続く深い軒： リビングの大きな窓の上には深い軒を設け、室内と外部の庭をゆるやかに接続 。自然を身近に感じる設計により、家族と過ごす時間が静かで穏やかなものになるよう願いを込めています。- 五感に響く演出： パナソニックのスピーカー付ダウンライトを採用し 、LIXILのエコカラットプラスによる上質な壁面装飾と相まって 、映画館のような臨場感とカフェのような安らぎを両立させました。２. 大切にした「素材感」：主張し合う個性が調和する美しいマテリアル

現実離れしないコストバランスを保ちつつ、お客様へ自信を持って提案できる「本物」の素材を厳選しました。

- 厳選された素材選び： 温かみのあるブラックチェリーの床材 、豊かな表情を持つタイルの壁 、モダンな鉄と木のストリップ階段 、そして薫り高い無垢レッドシダーの天井 。それぞれの素材が引き立て合い、深みのある空間を構成しています。- 大人のための寝室： 1階の主寝室およびウォークインクローゼット（WIC）廻りは、あえてカーペット敷きを採用 。日常の中に少しの「背伸び」を感じさせる、ホテルライクで落ち着いたしつらいに仕上げました。３. 普遍的な美しさ：街並みに溶け込む「落ち着いた風合い」

流行に流されず、長く愛され続ける普遍的なデザインを追求しました。

- 景観への配慮： 自然に街並みへととけ込むよう、軒の深い切妻屋根を採用 。外観はベージュ色系をベースとし 、アクセントとして表情豊かなタイルを貼ることで、新しい中にもどこか懐かしさと品格を感じさせる佇まいを実現しました。４. 展示場の機能美：暮らしを具体的に想像できる「動線計画」

各セクションをリアルな居住サイズで構成し、展示場としての華やかさと実生活の利便性を高次元で融合させました。

- 1階完結型の間取り： 1階に寝室 、WIC と繋がるランドリーを配置 。9kgタイプのガス衣類乾燥機「乾太くん」専用収納ユニットをビルトインし 、洗濯から収納までを数歩で完結させる「タイパ（タイムパフォーマンス）」を追求しました。- 機能的な動線設計： 土間収納から「LDKへ向かう」動線と「洗面へ向かう」動線の2つを確保 。時代の変化に合わせた回遊動線は、これからのスタンダードとなる間取り提案です。- 遊び心のある演出： 奥行きを感じさせるストリップ階段、空を感じる窓配置、ロフトを備えたワクワクする子ども部屋など 、随所に見どころを凝縮しています。

※写真はイメージ・施工事例を使用しています。

【施設概要】

名称： ヘルシーホーム RSKハウジングプラザ新展示場「＆Life（アンドライフ）」

場所： 岡山県岡山市北区撫川1575-1（RSKハウジングプラザ内）

延床面積： 274.88平方メートル （83.15坪）

オープン日： 2026年4月4日（土曜日）

【株式会社ヘルシーホームについて】

岡山県を中心に、地域密着型で高品質な注文住宅を提供する一級建築士事務所です 。

本社所在地： 岡山県岡山市南区富浜町5-10

代表者： 篠山 憲司

公式サイト： https://www.healthy-home.co.jp/