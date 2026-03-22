越境キャンプ HOMARE ～誉～ 2026 in Naraに「四国枠」が誕生

特定非営利活動法人みんなの進路委員会

特定非営利活動法人みんなの進路委員会(https://minnanoshinro.com/)（以下「当社」）は、一般社団法人みんなの留学部（以下「みんなの留学部」）が本年7月に奈良県で開催する越境キャンプ HOMARE ～誉～ 2026 in Nara(https://sites.google.com/ryupass.com/camp)（以下「本企画」）において、四国地方の高校生を対象とした「四国枠」を設定する。

これは、主に四国地方の高校生を対象に、留学や探究活動を通した越境体験の機会を届ける活動に取り組む当社が、本企画において全国から奈良に集まる国際交流に関心のある高校生たちと交流する機会を、四国の高校生にも届けたいとの思いで実施する。

本企画に参加する場合、通常は全国から応募があった高校生の中で書類と面接による選考が行われるが、四国地方の高校生だけで争う形になる。四国枠は最大4名。全国応募との併願も可能。四国地方の高校生の参加可能性が大きく高まることを狙いとしている。なお、応募多数の場合は、四国4県の各県からの参加者が出るように、在籍校の立地県を考慮する場合がある。

また、四国枠での参加者は、通常交通費は自己負担のところ、当社で一部補助を行う。これは、地理的・経済的背景により地域外の活動に参加しにくい四国の高校生たちの参加障壁を緩和することを狙いとしている。

■ 交通費補助金額

徳島：往復最大12,000円

香川：往復最大12,000円

高知：往復最大20,000円

愛媛：往復最大20,000円

※上限を超えた分は自己負担。また、上限に達しなかった場合は、実際にかかった費用分を補助

応募はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduFmayaEaJJywpZ2UvxKfZcNEpYxQquq10P42s9ciJZ-iMIw/viewform)より

■ 開催概要

越境キャンプ HOMARE ～誉～ 2026 in Nara

日程：2026年7月21日（火）～ 7月25日（土）（4泊5日）

会場：国立曽爾青少年自然の家（奈良県宇陀郡曽爾村）

形式：対面・合宿形式

対象：高校1～3年生 約100名（一般公募枠・奈良地元応援枠・四国特別枠）

主催：一般社団法人みんなの留学部

後援：奈良県、橿原市、高取町、曽爾村 (他自治体後援予定)

協力：NPO法人みんなの進路委員会

参加費：無料（交通費・食費は自己負担 ）

（食費は一律10,000 円、交通費は集合場所・解散場所とご自宅の往復）

※他費用は全てみんなの留学部が負担いたします。