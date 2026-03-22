9人のお子さんを持つママが開発！毎回即完売の大人気ヘアケアブランド「bialne」から“大人ピンク”の限定ボトルで心ときめく「フレッシュフローラルの香り」が登場！

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社である株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳、以下「WinC」 ）の子会社で、シャンプーの通信販売事業を展開する株式会社HaD（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 俊太、以下「HaD」）は、ヘアケアブランド「bialne」より、待望の新香料を採用した「Shampoo & Treatment & Oil set（Aroma）」を、2026年３月22日（日）より公式オンラインストアにて順次発売いたします。

■bialne新フレグランス「アロマ」の特徴

1. 記憶に残る、奥深いフレッシュフローラルの香り

芳醇な甘さを付与した、瑞々しく華やかな「フレッシュフローラルの香り」を採用しました。トップからラストノートまで、香水のように移り変わる香りが心地よく持続します。

TOP： ベルガモット、マンダリン、ユーカリ、ローズマリー、シナモン

MIDDLE： ラバンディン、ゼラニウム、ジャスミン

LAST： ムスク、アンバー

2. 「大人ピンク」の限定デザイン

bialneのミニマルなシルエットはそのままに、バスルームを華やかに彩るマットな質感のピンクボトルへアップデートしました。お子様やご家族とも一緒に使える優しさを表現した、自分へのご褒美にもぴったりの温かみのあるデザインです。

3. 熱を味方に変える「髪質補修」処方

ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応して髪表面をコーティングする「ヒートアクティブ成分」を配合。熱によるダメージを補修に変え、アイロン仕上げをすることでさらに毛艶がアップする、指通りの良い「うるツヤ髪」へと導きます。

■発売情報

発売日：2026年３月22日（日）20:00～

商品：Shampoo & Treatment & Oil set（Aroma）

内容量：シャンプー＆トリートメント：330ml ヘアオイル：80ml

販売場所：公式オンラインストア https://bialne.jp/

定期：初月9,461円、翌月以降9,129円

単品：9,959円

（価格はすべて税込）

■bialne（ビアルネ）について

bialneは「忙しいママのための”美”習慣」をコンセプトに、無添加処方を重視した家族みんなで使えるヘアケアブランドです。無添加ながらサロン級のケアをご自宅で手軽に実感していただけることから、発売以来多くのママにご愛用いただいております。 高価格帯シャンプーが数十種類もの成分を配合するのに対し、bialneは厳選した16種類の成分のみを使用しております。余分なものを省くことで、敏感肌の方やお子さまにも安心してお使いいただける点もご支持いただいております。 bialneは、ブランド誕生以来、無添加処方にこだわったシャンプー＆トリートメントを中心に、家族みんなで使えるヘアケアを提案してきました。 今回の新香料「アロマ」は、これまでのラインナップに加わる新たなアイテムとして登場します。 日々のダメージを内側から補修し、より深いツヤとうるおいを叶える「忙しいママのための”美”習慣」を実現します。

*シャンプーのみ

公式サイト：https://bialne.jp/

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社HaD （営業時間 平日 11:00～17:00）

メール：support@bialne.jp / 電話：03-6826-0183

【会社概要】

社 名：株式会社HaD

所 在 地 ：東京都 渋谷区本町3-5-2 702

代 表 者 ：代表取締役 金 俊太（こん しゅんた）

事業内容：ヘアケアブランドbialneの運営

U R L：https://hadworks.jp/

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/