VTuberカルチャーの「次なるステージ」へ。星街すいせいのアーティスト活動強化を目的とした個人事務所「Studio STELLAR」設立および新支援体制への移行に関するお知らせ

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、VTuberカルチャーにおける「次なるステージ」へ挑戦すべく、星街すいせいのアーティスト活動強化を目的とした個人事務所「Studio STELLAR」の設立および新支援体制への移行について、以下の通りお知らせいたします。

星街すいせいは、2018年3月22日のデビュー以来アーティスト活動を軸に、様々な領域で活躍してまいりました。2019年にホロライブプロダクションに所属してからは、VTuberとして初となるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」出演やYouTubeでのMV「ビビデバ」の1億再生突破といった実績を残し、さいたまスーパーアリーナ、日本武道館などでのライブ公演を成功させるなど、一歩ずつアーティストとしての人気・実力を高めながら精力的な活動を続けております。

こうした中で今後の活動方針について協議を積み重ね、自身の目標と語る東京ドーム公演の実現、そしてさらなるメジャーシーンでの活躍を目指すに当たって、個人事務所の設立によるソロ活動に活動の軸を移すことといたしました。

当社は、これまでの実績と彼女の熱意に敬意を表しつつ、今回の個人事務所設立をはじめとする体制の変更は、今後の音楽活動を先鋭化させより高みに登り続けるための選択肢として不可欠なものと考えております。また、この挑戦を通じてVTuberの活躍の場を広げることは、当社のミッションである「世界が愛するカルチャー」の実現に向けた大きな一歩になると考えております。

ホロライブプロダクション、ひいてはVTuber業界全体がより多くの人々に親しまれる文化へと昇華する未来において、星街すいせいの飛躍は重要な役割を果たすものであり、当社は引き続き、彼女の活動を全面的にサポートしてまいります。

これに伴う今後の活動に関して、ホロライブプロダクションに所属するVTuberとしてのコラボやグループ活動は継続する予定であり、イベント出演や商品企画等の各種施策についても、当社および関係各所との協議のもと適宜実施してまいります。

一方で、今後、ソロアーティストとしての、音楽活動、配信活動、新規のグッズ販売、ファンクラブ運営等については、個人事務所「Studio STELLAR」に移行することとなります。

なお、個人事務所設立に当たっては、株式会社NERD（代表取締役社長：高橋 政記 / 代表取締役：大澤 創太）がタレントマネジメントを担い、当社との協業・連携体制の下、ソロアーティスト活動を支援する予定です。

当社は、今後も彼女の活躍を支え続けてまいります。引き続き、星街すいせい並びにホロライブプロダクションへのご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

■星街すいせいについて

歌を武器に圧倒的な存在感を放ち、ミュージックシーンを切り拓き続けるバーチャルアイドル。 2021年、自身の代表曲となる『Stellar Stellar』を収録した1stアルバム『Still Still Stellar』をリリース。同作はBillboard JAPAN Download Albumsおよびオリコン週間デジタルアルバムランキングにて初登場1位を獲得し、2冠を達成。2024年リリースの『ビビデバ』はSNSを中心に世界的バイラルを巻き起こし、YouTube再生数1億回、Billboard JAPANストリーミング累計1億回再生をVTuberとして初めて突破。世界三大広告賞の一つ「Clio Music 2025」にてMVがブロンズ賞を受賞するなど、映像表現の分野でも国際的な評価を得ている。 2024年は埼玉スーパーアリーナを皮切りに自身初の東阪福3都市ツアーを実施。2025年1月には3rdフルアルバム『新星目録』をリリースし、iTunes総合チャート首位を記録。同年2月、活動初期からの悲願であった「日本武道館」での単独ライブを達成した。 経済誌「Forbes JAPAN」の「30 UNDER 30 JAPAN 2025」に選出されるなど、バーチャルとリアルの境界を超えたアイコンとして各界から熱い視線を集める。 2026年3月22日に個人事務所「Studio STELLAR」設立。同年に星街すいせいとして最大規模のアリーナツアーの開催が決定している。

星街すいせい オフィシャルWEBサイト：https://hoshimachi-suisei.jp/

■株式会社NERDについて

NERDは、独自の創造性を持つインディペンデントなアーティストとともに活動するアーティストエージェンシーです。マネジメントおよびプロデュースを軸に、ブランドや企業、文化機関との協働を通じて、分野や国境を越えた新たな文化を提示します。

NERD inc. URL: https://nerd-creation.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

カバー株式会社コーポレートサイト：https://cover-corp.com/

■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com