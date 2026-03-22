ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド「Canna Lily」がお披露目！ ゲーム配信に先駆け、ファースト・ワンマンライブの開催も決定

アソビシステム株式会社

株式会社DONUTS（東京都渋谷区、代表取締役：西村啓成、以下：DONUTS）、および東映アニメーション株式会社（東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕、以下：東映アニメーション）が共同で手掛けるゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』（以下：ガルリフ）に登場するオリジナル新バンド「Canna Lily」（カンナリリー）のキャラクターおよびキャストを公開。

「Canna Lily」はアソビシステム株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：中川悠介、以下アソビシステム）、およびDONUTSが共同開催したオーディションにより選ばれたメンバーで結成したゲームオリジナルのバンドです。

また、ゲーム配信に先駆けてCanna Lily 1st ONE-MAN LIVE「未明に咲く花」の開催が決定し、チケットの先行抽選を3月22日（日）21:00より受付開始いたします。

ガールズバンドクライ First Riff公式サイト:https://gbc-firstriff.com/

ガールズバンドクライ First Riff公式X:https://x.com/gbc_firstriff

■ゲームオリジナル新バンド「Canna Lily」

かつて川崎で活動していた「元」高校生ロックバンド。

市内のあらゆる高校生バンドコンクールで大賞をかっさらいまくり、

その世代のチャンピオンとして地元で圧倒的な存在感を示していた。

卒業後には大きな舞台へ進むことを目標に掲げていたが、

ある日、彼女たちは悲運に襲われる。

夢半ばで解散となり、メンバーたちの心も枯れてしまう……

しかし、それに胸を痛める少女たちが出会う時、バンドの運命が変わる。

一度枯れた花＜Canna Lily＞は、諦め悪く「がむしゃら」にロックンロールを再び搔き鳴らし始める。

Canna Lily 公式X（@CannaLily_GBC） https://x.com/CannaLily_GBC

Canna Lily ティザーPV https://youtu.be/irshMXtKQjo

＜キャラクター＞

星 亜矢芽（ほし あやめ）

CV：早坂 莉寧（はやさか りね）

担当：Gt.

16歳。ひたむき不器用ギタリスト。

カッコつかない彼女の「がむしゃら」な音が

枯れてしまったバンドの運命を変える。

橘田 楓（きった かえで）

CV：箭野 結羽（やの ゆわ）

担当：Vo.

16歳。ちょっぴり天然な半人前ボーカリスト。

蕾の歌声が「がむしゃら」と重なる時、

散ってしまったバンドは明日を取り戻す。

千ヶ崎 竜胆（ちがさき りんどう）

CV：椎名 在音（しいな あるね）

担当：Dr.

19歳。舌打ちばかりの無愛想狂犬ドラマー。

ひとたびエンジンに火が点けば、

激情のドラムは誰にも止められない。

雪志摩 ナズナ（ゆきしま なずな）

CV：佐野 櫻（さの さくら）

担当：Key.

17歳。中間管理職キーボーディスト。

仲間の奔放さに頭を悩ます通称"クソ

真面目"。1日の溜息は鍵盤の数より多い。

榊原 紫苑（さかきばら しおん）

CV：紫乃月 姫咲（しのつき きさき）

担当：Ba.

19歳。スゴ腕×性悪な享楽主義ベーシスト。

楽しいか、楽しくないか──

世の中それだけ。

・キャストのXアカウントが開設

「Canna Lily」メンバーのボイスを担当するキャストのXアカウントが開設されました。

早坂 莉寧（星 亜矢芽役） @RineCannaLily https://x.com/RineCannaLily

箭野 結羽（橘田 楓役） @YuwaCannaLily https://x.com/YuwaCannaLily

椎名 在音（千ヶ崎 竜胆役） @AruneCannaLily https://x.com/AruneCannaLily

佐野 櫻（雪志摩 ナズナ役） @SakuraCannaLily https://x.com/SakuraCannaLily

紫乃月 姫咲（榊原 紫苑役） @KisakiCannaLily https://x.com/KisakiCannaLily

■「Canna Lily」の初ワンマンライブが開催決定！

ライブタイトル：Canna Lily 1st ONE-MAN LIVE「未明に咲く花」

日時：2026年6月26日（金） 開場 18:00/開演 19:00

会場：代官山UNIT（東京都渋谷区）

出演者：CannaLily（早坂 莉寧、箭野 結羽、椎名 在音、佐野 櫻、紫乃月 姫咲）

＜チケット情報＞

LivePocketにて先行抽選販売を実施いたします。

先行抽選受付期間：2026年3月22日（日）21:00～4月1日（水）23:59

販売URL：https://livepocket.jp/e/cannalily_0626live

■「AnimeJapan 2026」にてノベルティ配布が決定！

2026年3月28,29日の2日間、東京ビッグサイトにて開催される「AnimeJapan 2026」の

東映アニメーションブースに『ガールズバンドクライ』『ガールズバンドクライ First Riff』が

出展決定！

クリアファイル、およびロゴ入りピックのノベルティ配布を実施いたします。

ブースにはここでしか見られないイラストも…！？

詳細はガルリフ公式アカウントをご確認ください。

■ゲーム情報

タイトル ：「ガールズバンドクライ First Riff」

ジャンル ：？？？

リリース日 ：未定

著作権表記 ：(C)東映アニメーション (C) DONUTS

配信形式 ：（予定）スマートフォン（iOS、Android）