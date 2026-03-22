大阪新鋭ロックバンド・Bye-Bye-Handの方程式本日より新体制、7月より全国対バンツアーも開催発表。

日本コロムビア株式会社

大阪発の新鋭ロックバンド・Bye-Bye-Handの方程式（バイバイハンドノホウテイシキ）に、

これまでサポートを務めていた塚川由祐 (Dr)が正式加入、本日より新体制となった。

塚川もメンバーと同じく大阪・豊中を拠点に活動するドラマーであり、学生時代からの旧知の仲。

より強固に、新体制となったバイハンの新たな動向に注目しよう。

また、Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」もアナウンスされた。

7月17日(金) 神戸・太陽と虎を皮切りに、9月19日(土) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEまで、全国6箇所を巡る。

チケットのオフィシャル先行は3/22(日) ～3/29(日)23:59まで受け付けている。

Vo&Gt. 汐田泰輝のコメントは以下。

＜Vo&Gt. 汐田泰輝 (Bye-Bye-Handの方程式) コメント＞

Bye-Bye-Handの方程式にこの度新たな仲間が加わります。

ずっと地元の豊中で、励まし讃えあってきた仲間の1人でもある塚を正式なバイハンのドラマーとして迎え入れます！

これでようやく完全体になります。

ここから続く僕らの夢の続きを、この4人で叶えようと思います！しっかり見届けて下さい。

【ツアー】

Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」

2026年7月17日(金) 神戸・太陽と虎 18:30 / 19:00

2026年7月26日(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 3rd 17:30 / 18:00

2026年8月9日(日) 愛知・Live House R.A.D 17:30 / 18:00

2026年8月15日(土) 福岡・Queblick 18:00 / 18:30

2026年9月3日(木) 東京・下北沢 SHELTER 18:30 / 19:00

2026年9月19日(土) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 18:00 / 18:30

※全箇所 対バンあり

＜チケット＞

オフィシャルHP先行

受付期間：3/22(日) 21:00～3/29(日)23:59

https://w.pia.jp/t/bbh-tour2026/

＜MV＞

Bye-Bye-Handの方程式「BEGIN AGAIN」Lyric Video

https://youtu.be/PZANuyAXGlE

【プロフィール】

[Bye-Bye-Handの方程式]（バイバイハンドノホウテイシキ）

メンバーは、Vo&Gt. 汐田泰輝（うしおだたいき）、Gt. 岩橋茅津（いわはしかやつ）、Ba. 中村龍人（なかむらりゅうと）、Dr. 塚川 由祐(つかがわゆうすけ)。

2015年に地元・大阪の中学の同級生で結成されたロックバンド。2020年度No Big Deal Records Audition でグランプリを獲得。様々なジャンル・年代の音楽をロックに落とし込み、正直に「今」鳴らしたい音楽と新しい格好良さを追求する。Vo＆Gtの汐田 泰輝の放つ熱くもあり温かいMCで多くの人間の心を掴み時にはストレートなロック、時には世界観纏う曲で独自の二面性を軸に関西を拠点に精力的に活動中。



■Bye-Bye-Handの方程式オフィシャルサイト http://byebyehand.com/

■Bye-Bye-Handの方程式 Youtube CH https://www.youtube.com/c/ByeByeHandの方程式(https://www.youtube.com/c/ByeByeHand%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F)

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