星街すいせい個人事務所“Studio STELLAR”設立のお知らせ

株式会社NERD

YouTubeチャンネル登録者数280万人を超える大人気バーチャルアイドル、星街すいせいの個人事務所となる“Studio STELLAR（スタジオ ステラ）”の設立が発表されたことをお知らせいたします。

YouTube生配信での同時接続視聴者数が最大で15.5万人を記録した【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表LIVE」にて設立を発表。Studio STELLARは、星街すいせい自身が個人の表現活動（日々の配信、音楽活動、メディア出演、グッズ展開など）を、よりダイレクトかつ自由な発想で展開していくための新たなエンターテインメントの拠点です。 次なる目標として掲げる東京ドームでのライブに向けた大きな第一歩であると同時に、バーチャルカルチャーを次のステージへと牽引し、あとに続く表現者たちの「道」となるべく、更なる高みを目指す星街すいせいの新しい挑戦です。

【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表LIVE」URL：https://www.youtube.com/live/Jz2xEfAjC8Y?si=p4nb_mpKIJaPAsVs

「星街すいせい」ロゴのリニューアルおよび新アーティスト写真を新たに公開

長年愛用してきた星街すいせいのロゴを、Studio STELLARの設立を機にリニューアルいたしました。これまでの歴史やトーンは大切に踏襲しつつ、いまの時代、そして星街すいせいの「揺るぎない芯の強さ」を表現するソリッドなデザインに大きくアップデート。これまでになかったシンボルマークも誕生しました。

また、Studio STELLARでの新たな船出にあたり、「夜の海」で撮り下ろした星街すいせいの新アーティスト写真を公開いたしました。広がる星空の下、これからの星街すいせい自身の果てしない旅を感じさせる、可能性に満ち溢れた一枚に仕上がっています。

オフィシャルWEBサイト&公式ファンクラブが開設

星街すいせいの今後の活動を集約するオフィシャルWEBサイトと、公式ファンクラブ「星詠み」を新たに開設いたしました。 オフィシャルWEBサイトでは最新のライブや配信、リリース情報などを随時発信。公式ファンクラブでは、会員限定オリジナルグッズの販売をはじめ、ライブチケットの先行申込、会報誌、ラジオなど、ここだけの特別なコンテンツを盛りだくさんでお届けします。日々の配信とは一味違う、星街すいせいとより近い距離でのコミュニケーションをお楽しみいただけます。

オフィシャルWEBサイトURL：https://hoshimachi-suisei.jp/

公式ファンクラブURL：https://hoshimachi-suisei-fc.jp/

星街すいせい史上最大規模！アリーナツアー「Once Upon a Stellar」開催決定

アリーナツアー「Once Upon a Stellar」の開催が決定いたしました。2026年9月より、横浜、神戸、名古屋、福岡の全国4都市を巡る全5公演を予定しています。チケットは現在、公式ファンクラブにて先行お申し込みを受付中です。

＜HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026「Once Upon a Stellar」 概要＞

■公演名：HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026「Once Upon a Stellar」

■出演者：星街すいせい

■開催日時／会場：

2026年9月8日（火）・9日（水）：横浜・Kアリーナ横浜

2026年10月21日（水）：神戸・GLION ARENA KOBE

2026年11月7日（土）：名古屋・IGアリーナ

2026年11月12日（木）：福岡・マリンメッセ福岡A館

■チケット情報

公式ファンクラブURL：https://hoshimachi-suisei-fc.jp/

「Midnight Grand Orchestra」の再始動／幕張メッセライブ決定

星街すいせいと、VIA / TOYʼ S FACTORY 所属のサウンドプロデューサー・TAKU INOUEによる音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」の活動も、今後より一層本格化してまいります。2027年2月11日（木・祝）には幕張メッセにてライブ「Project : Allegro」の開催が決定いたしました。

＜Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」概要＞

■公演名：Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」

■出演者：Midnight Grand Orchestra

■開催日時／会場：

2027年2月11日（木/祝）：幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール

■チケット情報：

Midnight Grand Orchestra 特設サイト：https://midnight-grand-orchestra.jp/project/allegro/

星街すいせい 誕生日&8周年記念グッズも販売中

HOSHIMACHI SUISEI ONLINE STOREにて、誕生日と活動8周年を記念したアニバーサリーグッズを販売中です。星街すいせい自身がこだわったデザインのTシャツ、ステッカーセット、アクリルスタンドに加え、4点フルセットもご用意。今年は公式ファンクラブ限定デザインのTシャツも展開いたします。

HOSHIMACHI SUISEI ONLINE STORE：https://hoshimachi-suisei-fc.jp/onlinestore/

新曲「プリマドンナ」 ミュージックビデオ公開

誕生日＆8周年を記念した新たなオリジナル楽曲「プリマドンナ」のミュージックビデオを、公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。これからの星街すいせいの名刺代わりになるような、圧倒的な歌唱力と表現力が光る渾身の一曲に仕上がっています。ぜひお楽しみください。

新曲「プリマドンナ」MV：https://youtu.be/M1GYqy0tHV0?si=H4ypessIQMKhfZ8y

■星街すいせい について

歌を武器に圧倒的な存在感を放ち、ミュージックシーンを切り拓き続けるバーチャルアイドル。

2021年、自身の代表曲となる『Stellar Stellar』を収録した1stアルバム『Still Still Stellar』をリリース。同作はBillboard JAPAN Download Albumsおよびオリコン週間デジタルアルバムランキングにて初登場1位を獲得し、2冠を達成。

2024年リリースの『ビビデバ』はSNSを中心に世界的バイラルを巻き起こし、YouTube再生数1億回、Billboard JAPANストリーミング累計1億回再生をVTuberとして初めて突破。世界三大広告賞の一つ「Clio Music 2025」にてMVがブロンズ賞を受賞するなど、映像表現の分野でも国際的な評価を得ている。2024年は埼玉スーパーアリーナを皮切りに自身初の東阪福3都市ツアーを実施。2025年1月には3rdフルアルバム『新星目録』をリリースし、iTunes総合チャート首位を記録。同年2月、活動初期からの悲願であった「日本武道館」での単独ライブを達成した。 経済誌「Forbes JAPAN」の「30 UNDER 30 JAPAN 2025」に選出されるなど、バーチャルとリアルの境界を超えたアイコンとして各界から熱い視線を集める。 2026年3月22日に個人事務所「Studio STELLAR」設立。同年に星街すいせいとして最大規模のアリーナツアーの開催が決定している。