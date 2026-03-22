星街すいせい、擬態するメタを擁する新たなアーティストエージェンシー「NERD」が本格始動

株式会社NERD

NERD Inc.（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：高橋政記 / 代表取締役：大澤創太）は、独自の創造性を持つインディペンデントなアーティストとともに活動するアーティストエージェンシーです。マネジメントおよびプロデュースを軸に、ブランドや企業、文化機関との協働を通じて、分野や国境を越えた新たな文化を提示します。次の時代のカルチャーを牽引するコレクティブとして、今後の挑戦にご期待ください。

NERDには、バーチャルアイドルの星街すいせい、しまぐち ニケとBiviによる映像制作ユニット「擬態するメタ」、スタイリストの神田百実、フォトグラファーの横山マサト、Kana NioとTakuto Nioによるディレクターデュオ「NIO」が所属。

またVIA/TOY'S FACTORY所属のサウンドプロデューサーTAKU INOUE、星街すいせいとTAKU INOUEによる音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」のアーティストエージェントを担当。

個人のクリエイティビティがかつてないほど力を持つ現代において、アーティストが自身の哲学や美学を保ちながら、より大きなステージで活躍できる環境が求められています。NERDはそのパートナーとして、共に新たなエンテーテインメントの可能性を切り拓いていきます。

■オフィシャルサイト

https://nerd-creation.com/

■公式X

https://x.com/NERDinc_info

■公式Instagram

https://www.instagram.com/nerdinc_info/

NERD 所属アーティスト

星街すいせい

歌を武器に圧倒的な存在感を放ち、ミュージックシーンを切り拓き続けるバーチャルアイドル。2024年リリースの『ビビデバ』はSNSを中心に世界的バイラルを巻き起こし経済誌「Forbes JAPAN」の「30 UNDER 30 JAPAN 2025」に選出されるなど、バーチャルとリアルの境界を超えたアイコンとして各界から熱い視線を集める。

オフィシャルサイト：https://hoshimachi-suisei.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@HoshimachiSuisei

X：https://x.com/suisei_hosimati

TikTok：https://www.tiktok.com/@suisei_hosimati_hololive

Midnight Grand Orchestra

バーチャルアイドル 星街すいせいと、サウンドプロデューサー TAKU INOUEによる音楽プロジェクト。2026年3月22日に再始動。2027年2月に幕張メッセ 国際展示場 4-6ホールにてワンマンライブを開催。

YouTube：https://www.youtube.com/@midnightgrandorchestra4965

X：https://x.com/M_G_Orchestra

TAKU INOUE

サウンドプロデューサー / コンポーザー / DJ。 2021年にTOY'S FACTORY内のレーベル・VIAより「3時12分 / TAKU INOUE&星街すいせい」でメジャーデビュー。2022年に星街すいせいとの音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」を始動。

YouTube：https://www.youtube.com/@TAKUINOUE_OFFICIAL

X：https://x.com/ino_tac

擬態するメタ

しまぐち ニケとBiviによる映像制作ユニット。「大衆的実験映像」をテーマに、技法や常識に縛られない実験的、挑戦的な作品を制作。

X：https://x.com/MimicryMeta

神田百実

スタイリスト。出版社リトルモア勤務後、伊賀大介氏に師事。映画『ちょっと思い出しただけ』『サマーフィルムにのって』などをはじめ、舞台・広告・アーティスト衣装まで幅広く手がける。

Instagram：https://www.instagram.com/momomi_kanda/

横山マサト

三重県出身。 日本大学芸術学部映画学科卒業。 ファッション・広告・ライブの撮影まで幅広い分野で活動中。 2020年に公開された映画 『Daughters』では、撮影・写真を担当した。

Instagram：https://www.instagram.com/yokoyamarock/

NIO

Kana NioとTakuto Nioによるディレクター デュオ。映像監督、アートディレクション、キャラクターデザイン、文筆家。手ざわりと質量感、そしてインパクトを兼ね備えた表現を目指す。自ら3DCGやイラストも作り、こねくり回すことで理想のルックへ。

オフィシャルサイト：https://www.vinio.net/

NERDについて

■ 会社概要

・会社名：株式会社NERD（NERD Inc.）

・所在地：東京都目黒区

・代表者：代表取締役社長 高橋政記 / 代表取締役 大澤創太

・事業内容：アーティストのマネジメントおよびプロデュース

・公式サイト：https://nerd-creation.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NERD

メールアドレス：information@nerd-creation.com