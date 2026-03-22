第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)　eスポーツ日本代表候補選手決定のお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、今年9月に開催を控える第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)について、6種目20名の日本代表候補選手が決定したことをお知らせします。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)は、32年ぶりに日本で開催されるアジア最大級のスポーツ競技大会です。同大会で正式なメダル種目として実施されるeスポーツ競技に向けて、JESUは国内の統括競技団体として、7種目9タイトルについてTEAM JAPAN（日本代表選手）候補の選手選考を進めています。

3月21日(土)と22(日)の2日間、愛知・名古屋アジア大会の競技会場でもあるAichi Sky Expoにて実施した最終選考競技会において、「対戦格闘団体戦」、「eFootball(TM)」、「ぷよぷよeスポーツ」、「グランツーリスモ７」の日本代表候補選手が決定しました。

愛知・名古屋アジア大会のeスポーツ競技については、先に発表している「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」と、「ポケモンユナイト」とあわせ、現在までに6種目8タイトルに出場する20名の日本代表候補選手が決定しています。残る1種目である「PUBG Mobile Asian Games Version」については、ただいま選考基準・方法を策定中ですので、決定次第ご案内します。

JESUは、愛知・名古屋アジア大会において選手の競技力を最大限に発揮するため、国際強化試合の実施や、日本スポーツ振興センター（JSC）ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）における強化合宿、アスリートとしての意識向上を目的とするインテグリティ研修など、さまざまなアプローチで選手強化に取り組んでいきます。

＜第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/210_1_848a3d9d60b8e911daadc737e81747d7.jpg?v=202603230951 ]

※選手名はプレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネーム表記とします。

*1：「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

*2：「対戦格闘団体戦」は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

eFootball(TM)：（写真左から）Tess、lemon pop対戦格闘団体戦：（写真左から）ひぐち、score、NOBIグランツーリスモ７：國分諒汰Identity V 第五人格：（後列左から）AKa、yukakina、City、Katsuki （前列左から）maeken、Soba、Unpyi、Tokiポケモンユナイト：（後列左から）b1、Mame、 ak1、 py1、（前列左から）Ma・sh1o、piui、TON・GGぷよぷよeスポーツ：ゆうき

選手たちは、今後JESU から公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）へ日本代表候補選手として推薦し、JOC の認定をもって、第20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のTEAM JAPAN（日本代表選手団）として正式に決定する予定です。

JESUは今後も、国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、愛知・名古屋アジア大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、競技力の向上に努めていきます。関連の情報は、こちらのWEBページにて更新していきます。

https://jesu.or.jp/ag2026/

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団 公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）