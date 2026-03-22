FANY会員が選んだベストライブセレクション2025年の人気公演6本を再配信！～ファン投票で選ばれた「2025年一番おもしろかったライブ」から厳選～

吉本興業株式会社

吉本興業グループの株式会社FANYは、2026年3月22日（日）配信の特別番組「春のファン感謝祭！～ファン投票総回答数4万の中から2025年一番おもしろいライブが決まる～ presented by FANY」内にて発表された、お笑いファンが選ぶ【2025年で一番おもしろかったライブ】ランキングのTOP10の中から、厳選された6公演をFANY Online Ticketにて再配信します。

本ランキングは、FANY ID会員から寄せられたファン投票をもとに決定したもので、3月22日（日）に無料配信された特別番組内でランキング結果が発表されました。あの熱狂と爆笑をもう一度味わいたい方も、当時の配信を見逃してしまった方も、ファンが選んだライブをぜひこの機会にご堪能ください。

再配信公演の詳細

春のファン感謝祭！FANY会員が選んだ2025年ベストライブセレクション

- 2位：2025年8月22日（金）開催「エルフpresents 『真夏のぶちアゲ運動会 ～本気でドッジボールします～』」販売価格 2,000円- 3位：2025年8月3日（日）開催「三遊間さくらい 被害者の会」販売価格 1,300円- 5位：2025年12月16日（火）開催「劇場版えぐいっちtokyo（仮）2025」販売価格 1,800円- 7位：2025年12月16日（火）開催 ジャルジャルコントライブツアー「ファをぬかないで」販売価格 2,500円- 8位：2025年12月12日（金）開催「超！公開タンクトップキッチン」販売価格 1,800円- 10位：2025年10月19日（日）開催「博多モダン～軟水×めぞん×ピュート～」販売価格 2,000円

販売URL：https://r.ticket.fany.lol/2025bestlive

販売期間：3月22日（日）22:00～4月5日（日）12:00まで

視聴期間：3月22日（日）22:00～4月5日（日）23:59まで

※ランキングの全貌は「春のファン感謝祭！」の見逃し配信をご覧ください

ランキング発表の模様

「春のファン感謝祭！～ファン投票総回答数4万の中から2025年一番おもしろいライブが決まる～ presented by FANY」

出演者：しずる（MC）、コットン、オダウエダ・植田紫帆、たくろう、フースーヤ、大王

配信URL：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kansyasai2603

販売価格：無料

販売期間：3月25日（水）12:00まで

見逃し視聴期間：配信終了後～3月25日（水）23:59

※期間終了後にYouTube「FANYStudioチャンネル」で配信予定