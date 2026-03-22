2025年大阪・関西万博で観客を沸かせた熱狂が再び！レイザーラモンRGが渾身の盆踊りソング「あいわずぼーんとぅ盆踊り」4月13日（月）リリース決定！

吉本興業株式会社

2025年大阪・関西万博のステージで、世代を超えた一体感を生み出し、大きな話題を呼んだ「カラオケ盆踊り」。あの伝説の熱狂を経て、レイザーラモンRGが満を持して制作したオリジナル楽曲『あいわずぼーんとぅ盆踊り』を、4月13日（月）に配信リリースすることが決定しました。

本作は、レイザーラモンRG自らが魂を込めて、作詞を手がけた渾身の一曲 。盆踊りのワクワク感と現代的なサウンドを融合させた、聴けば誰でも踊りだしたくなる「RG流・最新型の盆踊り」です。

さらに、本楽曲を引っ提げたレイザーラモンRG主催イベントを、8月15日（土）大阪・Zepp Osaka Baysideと8月28日（金）東京・豊洲PITにて開催することも決定しました。

日本中、そして世界中の人々に贈る、熱い想いが詰まったバイブスをぜひ体感してください。公演概要につきましては、後日発表します。

レイザーラモンRG コメント

■本人コメント：

大阪・関西万博でカラオケ盆踊りがバズった勢いを止めたくない…いや盆踊りで食っていきたい！という思いが強くなりすぎてオリジナル盆踊り曲をつくりました！全国のお祭りで歌って踊りたい！オファーお待ちしてます！

8月には東京と大阪でリリース記念で盆踊りフェスやります！RGは盆踊りをするために生まれてきた！

■プロフィール：

1974年6月8日生まれ。 熊本県出身。1997年より、レイザーモンHGとお笑いコンビ「レイザーラモン」として活動。

いち早く世間を切り取ったモノマネと、どの分野でも「あるある」という共有項を見つけるネタが話題。プロレス、スニーカー、バイク、バードウォッチングと幅広い趣味に精通している。

■オフィシャルSNS：

X：https://x.com/rgizubuchi

Instagram：https://www.instagram.com/rgrazorramon/?hl=ja

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCdQF2JwsvuSFzVGU9xtqcMw

TikTok：https://www.tiktok.com/@razorramonrg

作品概要

【アーティスト名】 レイザーラモンRG

【楽曲名】 「あいわずぼーんとぅ盆踊り」

【配信日】 2026年4月13日(月)

【作詞】 レイザーラモンRG

【作曲・編曲】 金光佑実

楽曲ストリーミング＆ダウンロードURL ： https://lnk.to/rg_bonodori(https://lnk.to/rg_bonodori)

商品番号：RCHS-3235

本体価格：261円（税込）

発売元：よしもとミュージック