「ウェルフェス2026」福祉のアイデアピッチ【EXCITE】エントリー募集中！3月末まで！

【EXCITE（アイデアピッチ）】

特定非営利活動法人あえりあ

福祉の現場では、日々さまざまな工夫や挑戦、新しいアイデアが生まれている一方で、それらが広く社会に共有される機会は多くありません。

また、福祉は「支援される側／する側」という固定的なイメージで捉えられがちですが、そこにはビジネス・テクノロジー・地域・アートなどと交差する、未来につながる可能性が数多く存在しています。

本企画では、福祉の未来を感じさせるアイデアや、すでに実践されている取り組みを共有することで、「福祉のこれから」を前向きに、ワクワクする形で可視化することを目的とします。

ピッチ

『ウェルフェス2026』内で実施

発表時間：1組

5分発表組数：5組

エントリーから当日の流れ

１. エントリー受付期間 2026年2月下旬～3月31日(火)

応募フォーム(https://forms.gle/LaJd6FaPwdL2gmas5)

２.一次審査 2026年4月1日(水)～4月10日(金) ※場合によってヒアリングあり

３.結果通知 2026年4月13日(月)

４.最終審査 2026年5月24日(日) ※『ウェルフェス2026』内

審査基準

業界をエキサイト（ワクワク）させるもの

EXample（実例）

Charm（魅力）

Idea / Impact（アイディア/影響）

innovaTE（革新・新しいものを取り入れる）

期待される効果

福祉の「可能性」や「面白さ」を来場者に伝える

発表者同士、来場者との新たなつながり創出

福祉を起点とした共創・次のアクションへの発展

【ウェルフェス2026】

地域共生社会の推進により、福祉領域の重要性は年々増しています。

一方で、人材不足、支援・サービスの質のばらつき、他業界との連携不足など、現場には深刻な課題が山積し、いまだに福祉は「大変そう」「閉じた世界」と捉えられがちで、未来を担う若い世代からの関心が十分に得られていないのも現状です。

しかし、現場の一人ひとりが持つ「想い」や「技術」、そして日々利用者と向き合う姿には、誰よりも尊く、誰よりも社会を支えている価値があり、その価値が、社会に伝わりきれていないことこそが、最大の課題であると考えています。

だからこそ、今、

“ 福祉をかっこよく伝える場 ”

“ 現場の熱を可視化する場 ”

“ 多様な人が混ざりあう場 ”

をつくるべく、「ウェルフェス2026」を開催します！

日時）2026年5月24日（日）11:00～17:00

会場）エア・ウォーターの森

※詳細はこちら(https://creativeclinic.jp/wellfes2026)をご覧ください。

お問い合わせ

▶︎ NPO法人あえりあ

代表理事 高橋亜由美

メール contact@aeria-npo.org

▶︎ 一般社団法人fanfare

代表理事 伊藤真哉

メール fanfare615@gmail.com